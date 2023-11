Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Inician precampañas presidenciales y ya surgieron los que quieren reelegirse

Pues oficialmente ya iniciaron las precampañas por la Presidencia de la República, aunque extraoficialmente desde hace meses los interesados, sobre todo en Morena, empezaron a buscar una posición, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer una larga lista de “corcholatas”, hasta que quedó su pupila, Claudia Sheinbaum.

Y en Sonora también desde hace tiempo han iniciado movimientos de interesados en aparecer en las boletas electorales y aunque usted no lo crea hay varios alcaldes, principalmente morenistas, que pese a sus pobres resultados están interesados en la reelección.

Uno de ellos es el Presidente Municipal de Cajeme, el municipio más violento de México y el que está en los primeros lugares de violencia a nivel mundial, o al menos así era antes de la matanza entre Israel y Hamás.

Por cierto, Javier Lamarque Cano, fue exhibido este fin de semana en redes, tuvo suerte que fuera fin de semana largo, y que muchos dejaran descansar las redes sociales, y es que se le vio en una conocida farmacia de Estados Unidos, aplicándose la vacuna presuntamente contra el Covid, es decir, no optó por la opción del gobierno mexicano que es la cubana Abdala.

De esta manera, el munícipe cajemense, que además de la inseguridad, el municipio tiene serios rezagos en pavimentación y enormes problemas con el agua potable, pretende optar por la reelección.

Claro que la dirigencia de Morena, tendrá algo que decir, y, sobre todo, deberán elegir bien los perfiles y no creer que solo por ser guindas tendrán la posibilidad de ganar, porque aunque parece que todo está dicho en el proceso electoral, puede haber sorpresas.

Plaza Patio cobra el estacionamiento a bomberos que atendieron siniestro

Aunque usted no lo crea, la semana pasada ocurrió un incidente en la Plaza Patio ubicada al suroriente de la ciudad, en donde al acudir los elementos de Bomberos para atender el siniestro tuvieron que pagar estacionamiento ¿cómo la ve?

Según lo expuesto a través de redes sociales, el citado establecimiento carece de un acceso para vehículos de emergencia, así que tuvieron que pagar el citado cobro, lo que a todas luces es una injusticia.

Así que sería muy bueno que la Coordinación Estatal de Protección Civil revise qué pasa con los protocolos en ese establecimiento comercial.

Por otro lado, tanto que nos gusta compararnos con Estados Unidos y allá en ninguna plaza comercial cobran el estacionamiento, al contrario, los espacios son amplios para facilitar el acceso de los clientes porque a final de cuentas van a comprar y aquí parece que nos hacen un favor y no es así.

Y no se trata del razonamiento simplista que hacen algunos “si no tienes dinero, no vayas”, no, se trata de que las empresas deben de darle la bienvenida al cliente y éste no debe de pagar por acudir a comprarle, sin importar si son cinco o 50 pesos, como ocurre en algunas plazas.

Saturan mexicanos las garitas de cruce a EU durante el Buen Fin

Habrá que ver cuál es la evaluación que hacen los dirigentes comerciales sobre las ventas del Buen Fin, pero a quienes seguramente les fue bien es a los comerciantes de Arizona, ya que las filas de compradores mexicanos que cruzaron la línea por Nogales, fue de más de cuatro horas, ahora imagínese cómo irán estar el próximo fin cuando se celebra el “Black Friday” o Viernes Negro con motivo del Día de Gracias de los estadounidenses.

Para colmo no solo en las garitas se hicieron largas filas, ya que en las casetas de cobro también el personal se quedó corto ante la afluencia de automovilistas y las filas se alargaron por varios kilómetros, tanto en Magdalena como Hermosillo.

Y para poner más complicado el tráfico, en Ímuris la mañana de este lunes se cerró por un largo tiempo la carretera federal, al parecer para permitir el paso del desfile revolucionario, así que fue un lunes de locos en materia de tráfico vehicular carretero.

