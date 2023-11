Sin medias tintas

Ignoran acoso en Unison

Por Martín Romo (El Verdugo)

Ignoran acoso en Unison…Y para la que no aplica aquello de que ¡Pa´ que la cuña apriete debe ser del mismo palo!, Es para la rectora de la Universidad de Sonora (Unison) María Rita Plancarte, por como afloró que ha ignorado en el Campus las problemáticas contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, entre ellas por lo del acoso sexual, violencia y discriminación, a pesar de pertenecer a ese género. ¡De ese pelo!

Y para quien dude de lo anterior ahí está la sorpresiva protesta que ahora hiciera ante Rectoría la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Unison, María Auxiliadora Moreno Valenzuela, para exhibir y exigirle a Plancarte Martínez la asignación de recursos para contratar más personal, y de esa forma reforzar la capacidad de resolución de esa instancia, por ya no darse abasto ante tantas demandas. ¡Pácatelas!

A ese grado está la enésima ventaneada que “le pegaran” a la por algo tachada de insensible de María Rita, por como la echada pa´delante de Moreno Valenzuela aprovechara la víspera de lo que será el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana, para visibilizar ese problemón, por como hasta ahora nomás ha “bateado” las recurrentes peticiones que le han hecho. ¡Zaz!

No en balde es por lo que María Auxiliadora señalara que: “Esto solicité cuando llegué al cargo, lo solicité por escrito este año y es hora de que todavía no tenemos una respuesta de la autoridad”, con lo que se puso de manifiesto que esa es la “importancia” que Plancarte Martínez le da a las denuncias que atienden en esa institución, y que están relacionadas con acoso, maltrato verbal y actitiudes discriminatorias. ¡Vóitelas!

Por no entenderse de otra forma el que tengan que llegar a ese extremo de evidenciarla, al salir a manifestarse de esa manera, para que cuando menos les autoricen tres nuevos trabajadores, al hoy en día mínimamente requerir dos psicólogos y una abogada, por como se les ha “cargado la chamba”, porque nomás de enero a la fecha han recibido 127 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. ¡Palos!

Para el caso es que Moreno apuntillara que de ese centenar y cacho de denunciadas que les han llegado, 32 involucran directamente al alumnado, y son con referencia a acosadas y hostigadas sexuales, en tanto que el resto están relacionado con agresiones verbales y situaciones en que los discriminan, pero ni así doña María se ha puesto a hacer la tarea en esa sentida materia, y es por eso que públicamente la están reprobando.

Con todo y eso la funcionaria universitaria igualmente aclara que: “También hay quejas hacia el personal administrativo, que puede ser un secretario, un administrador, un bibliotecario, estos casos tienen que ver con violencia institucional y discriminación en el personal”, lo que deja entrever que a ese punto está cundiendo ese mal, y todo porque es más que evidente que no se le ha atendido como se debe. ¡Ni más ni menos!

De ahí que habrá que checar si ante esa balconeada de la que hicieron objeto a María Rita, ahora sí opta por “ponerse las pilas”, a partir de la advertencia que en esta ocasión le hicieran los manifestantes, de que en caso de que otra vez no les solucionen nada las autoridades universitarias, montarían un plantón permanente, con el consabido paro de labores para pedir que les resuelvan sus exigencias. ¡De ese tamaño!

Ciertamente que les asiste la razón, si se analiza que la Unison cuenta con 35 mil universitarios, más de tres mil profesores y un número similar de empleados manuales, y la Defensoría con solo tres personas para tantos casos que les presentan, lo que evidentemente es insuficiente para atenderlos con celeridad. ¡Mínimo!

Quedan chicos uniformes…Tal como se esperaba, resulta que para cuando están llegando y entregando los retardados uniformes escolares gratuitos ya no le están quedando al estudiantado, en lo que es algo obvio, si se toma en cuenta que es que un proceso que se hizo en línea, y desde hace bastante tiempo, por lo que ya crecieron y cambiaron de talla, y es por eso que los reclamos no se están haciendo esperar. ¡Tómala!

Tan es así que una prueba de ello es la tardía repartición que ya están haciendo en Hermosillo de esas prendas, que abarcará del miércoles al sábado de enfrente, por como los padres de familia se están quejando de que sus hijos no “cabrán” en esas vestimentas, por como en los tres meses que ya han transcurrido, desde que iniciara el presente ciclo escolar, es evidente que ya “se han estirado”, y más porque son de preescolar. ¡Qué tal!

Luego entonces hasta con eso se ha seguido evidenciando la falla del secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y todo por no haber programado el que estuvieran listos para el arranque de las clases del pasado 28 de agosto, como sí lo hicieron en otros Estados, donde sí se organizaron con anticipación, con lo que al final los paterfamilias son los que están “pagando el pato”, o las consecuencias.

Pero lo “píor” del caso es que Aarón Aurelio y sus fallidos operadores ni siquiera tienen un Plan B para hacerle frente a esa condición del crecimiento físico de los estudiantes, porque no les dan la opción de hacer un cambio, sobre todo con los zapatos, que es donde más se ha presentado el problema, con lo que al finalmente no les están resolviendo lo de esa ajuareada, porque a la hora de la hora no le están sirviendo.

Ya que a la clásica, y de manera por demás burocrática, sólo les dicen que no hay más, y casi casi dándoles a entender que le hagan como quieran, y todo por la ineficiencia e incompetencia Grageda Bustamante, aun y cuando en su momento “le echaran la culpa” de esa garrafal desorganización a sus subordinados, que es a los que renunciaron, cuando se supone que es el principal “responsable” de esa inoperatividad. ¿Qué no?

No obstante, y pesar de los pesares, esas repartideras se están llevando a cabo en el Centro de Usos Múltiples (CUM); y el Gimnasio “Ana Gabriela Guevara”, en horario de atención de 09:00 a 18:00 horas. ¡Ups!

“Se tira al agua” “Gober”…Quien vaya que “ya se tiró al agua”, en aras de garantizar el abasto para los municipios del Estado por los próximos 30 años es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, con la presentación del llamado Plan Hídrico Sonora 2023-2053, el cual será algo así como un parteaguas para el mejor uso y cuidado de ese elemento líquido que es vital para toda actividad. ¡De ese vuelo!

Toda vez que de acuerdo a la visión expuesta por Durazo, la intención es la de contar con un proyecto a largo plazo, como parte de una solución integral para que no sólo sea en su sexenio, ya que contempla la diversificación de fuentes de abastecimiento, programa de protección de aguas naturales y demás; y para lo cual se tomó en cuenta a todos los sectores, entre ellos los académicos, investigadores y distritos de riego.

Es decir que dan cuenta que se realizaron mesas regionales para socializar esa proyección acuática, y concluir en que durante su gobierno se sentarán las bases para asegurar el derecho humano al agua y generar una gestión eficiente en el servicio para los ciudadanos, tanto en la calidad como en su manejo, y es por lo que adelantara que constará de nueve ejes que abarcarán todos los aspectos claves para asegurar su éxito. ¡Órale!

Ya que en lo que serán las obras de infraestructura hidráulica estará las ampliaciones de red, acueductos, potabilización, sectorización, distribución, drenaje, y saneamiento, por ejemplo; además de la construcción de presas para prevenir inundaciones, principalmente en el Río Sonora, pero también paran captar el agua y tener disponibilidad y capacidad de respuesta para su utilización en las comunidades y ciudades. ¡Es la idea!

Casi por nada es que el “Gober” destacara que se trata de proyectos estratégicos de saneamiento y agua potable para las municipalidades, así como hidroagrícolas, a la par del fortalecimiento de los organismos operadores de agua, y de plantas desalinizadoras para Hermosillo, Puerto Libertad y Puerto Peñasco.

Ante lo que está de resaltarse un dato, como es que para la planificación de las presas Río Sonora-Hermosillo, Valle Guaymas-Empalme y Nogales, se proyecta una inversión de $3 mil 667 millones de pesos; y en los acueductos Yaqui, Río Sonora-Hermosillo y Mayo, “bajita la mano” otros $7 mil 788 “melones”, y en total el costó sería de unos $47 mil millones en 72 proyectos, por lo que así está de ambicioso. ¿Cómo ven?

Da camión gratis Alcalde…El que ha seguido yendo del dicho al hecho es el alcalde, Antonio Astiazarán, al cumplir una promesa más, como es la de reactivar el servicio de transporte gratuito para más de medio centenar de alumnos del área rural de la Mesa del Seri, San Bartolo y El Realito, que ya podrán trasladarse a Hermosillo para asistir a la Unison, UES, Cobach, Conalep y demás. ¡Así el acierto!

Es por lo que Astiazarán Gutiérrez ponderara que: “La inversión que hagamos en la educación de ustedes es mucho más valorada para nosotros en el Gobierno Municipal, que cualquier obra física que podamos hacer. Después de la pandemia se interrumpió este servicio tan sentido y necesitado para nuestros estudiantes”, y es que para volver hacerlo realidad se destinarán $300 mil pesos anuales con recursos del Ayuntamiento.

Eso luego de que “El Toño” Astiazarán puntualizara que ese apoyo que les está otorgando a esos escolapios del nivel medio superior y superior, responde a una necesidad que le hicieran llegar a la Secretaría del Ayuntamiento, a través del Delegado Municipal, Arturo Bernal, por lo que se procedió a atenderla, y para lo cual ya les entregaron unas tarjetas que les permitirán viajar gratuitamente todos los días. ¡A ese grado!

Así que como nobleza obliga, como dice la famosa frase, es por lo que la universitaria de tercer semestre de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Sonora (Unison), Roxana Miranda Domínguez, manifestara que: “Expreso mi agradecimiento al Presidente Municipal por hacer válida nuestra petición”, ya que con eso se ahorrarán el gasto del recorrido diario por los kilómetros que separan al área rural de la urbana.

La verdad que por donde quiera que se le vea, pero sí que es un respaldo trascendental del “Presimun” aliancista, o del PRI, PAN y PRD, por ser de sobra conocido que a como están los tiempos en materia económica, es una acción que puede llegar a hacer la diferencia para que algunos de esos jóvenes continúen sus estudios, por haber ocasiones en que no tienen ni para el camión. ¡Esa es la cruda realidad de muchos!

