Sin medias tintas

Pone el buen ejemplo la IP

¡“Ganan tirón” a Obregón!

Vuelve exigencia de viudas

Investigan a jefes policíacos

Por Martín Romo (El Verdugo)

Pone el buen ejemplo la IP…Y ojalá y que cunda el buen ejemplo de las donaciones de las que han venido siendo objeto en las últimas semanas algunas instituciones de socorro de Hermosillo por parte de empresas privadas, y con las que han beneficiado a la Cruz Roja y el Departamento de Bomberos, porque con ellas se marcará una diferencia a la hora de auxiliar a la ciudadanía, ya que servirán para salvar vidas. ¡Órale!

Porque lo que es la benemérita institución recibió la donación de la Fundación Alta de una mega ambulancia para urgencias avanzadas, y que es la primera en Sonora para cubrir ese tipo de servicios, la cual tiene un valor de alrededor de $2 millones de pesos, como lo revelara el presidente del Consejo Directivo de la delegación capitalina, Pablo Fernández Mendívil, por lo que de ese nivel es su relevancia. ¿Cómo ven?

Pues de acuerdo a lo ventilado y detallado por Fernández, esa unidad especializada para traslados se asignará para las urgencias de los casos más graves como paros cardiacos, impactos de balas, prensados, o quemaduras delicadas, y que en promedio son unos 250 de los más menos 2 mil 500 que atienden, ya que está equipada para que los socorristas brinden una oportuna atención prehospitalaria en el trayecto a los hospitales. ¡Zaz!

O séase que eso significa que a pesar de que esas unidades vienen a representar la clave entre la vida y la muerte de muchas personas, lo que es hasta ahora en esta Capital no se contaba con una, muy seguramente que por lo costosas, de lo que se deduce que cuántos no habrán muerto por no haber podido ser estabilizados en camino a los nosocomios, como triste y lamentablemente sigue ocurriendo en el resto del Estado. ¡Palos!

Así está la trascendencia de esa donada que le hicieran a la Cruz Roja; igual como con la que acaba de beneficiar Axxa a los bomberos de esta Ciudad del Sol, que se convirtieron en los primeros de Latinoamérica en contar con un Sistema de Extinción Robótica de Incendios (SERI), que es un robot bombero “apagafuegos” que tuvo un costo de $600 mil pesos, y que ayudará a darles seguridad a los “tragahumos”.

Ya que SERI representará una ventaja extra en el accionar de esa corporación bomberil, al tener una propulsión de agua a chorro de más de 65 metros de distancia, así como la capacidad para entrar a áreas de alto riesgo por la intensidad del fuego, o que estén propensas a sufrir explosiones y colapsos, con lo que se reducirán los peligros para el personal, por lo que ahora sí que su operatividad será como de película.

De tal forma que ese nuevo integrante, que será manejado a control remoto, permitirá ofrecer un mejor servicio, a la par de que preservará la integridad de los elementos, ya que podrá ingresar a lugares de difícil acceso, por lo que ahora sí que la tecnología está siendo usada para la prestación de un servicio público.

¡“Ganan tirón” a Obregón!…En tanto que en Tijuana ya aprobaron la prohibición de los narcocorridos en los espectáculos públicos, lo que es en Obregón todavía “la están pensando”, luego de que el Cabildo obregonense enviara para su análisis a comisiones una iniciativa similar que presentara un ciudadano, porque lo que es al alcalde, Javier Lamarque Cano, simplemente no ha tenido voluntad para hacerlo. ¡Tómala!

Sin embargo la presidenta municipal tijuanense, Montserrat Caballero, es quien ahora puso el buen ejemplo en ese sentido, al promover que ya no se permitan las presentaciones de grupos y cantantes que interpreten música bélica, luego de que los regidores votaran por unanimidad para reformar al reglamento, por lo que ahora les impondrán una sanción de más de un millón de pesos, como ya se hace en otras ciudades. ¡Qué tal!

A raíz de eso es que Caballero Ramírez apuntillara que: “Todos los artistas son bienvenidos, que no se tergiverse que son los corridos, porque éstos son bienvenidos, e incluso inspiracionales, y son parte del folclor mexicano”, pero apuntillando que el que no cae en ese rango es el narcocorrido, por hacer una apología del delito, y fomentar la cultura de la violencia, lo que influencia y contamina las mentes de los jóvenes. ¡Glúp!

En lo que se vale resaltar que es una suspensión, o veto, que tiene lugar luego de que recientemente dos conciertos de populares intérpretes de corridos tumbados, como son Peso Pluma y Fuerza Rígida, fueran cancelados tras la aparición de narcomantas en diferentes puntos de esa frontera bajacaliforniana, con supuestas amenazas de carteles de la droga, y es por lo que se les relaciona con ese ambiente. ¡Vóitelas!

Aun así, Lamarque Cano nomás no le ha dado pa´ delante a la propuesta que planteara el docente universitario, Christian Villa Lara, por como ese genero muscial tiene efectos negativos en las personas, y sobre todo en la juventud, aun y cuando Cajame es de los municipios más inseguros de México y el mundo.

Vuelve exigencia de viudas…Las que volvieron a las andadas, o a las manifestadas, son las promotoras de la Asociación de Viudas de Policías del Estado, quienes esta semana realizaron una de sus tantas protestas, pero ahora frente a Palacio de Gobierno, para entre otras cosas solicitar que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 contemplen la compensación para esas familias. ¡Mínimo!

Y es que a decir de Dolores Sol Rodríguez, quien es la vocera de ese colectivo de deudas de agentes fallecidos, por disposición de la Ley de Atención a Víctimas se les debe ofrecer esa compensada subsidiaria a las damas que perdieron a sus parejas en el cumplimiento del deber, y es por lo que están amenazando con cerrar vialidades en el sector Centro de la Capital, en caso de no recibir la respuesta que demandan. ¡Ups!

Al ventilar que en el presente año sí se les pagó a 38 féminas, pero ahora han sido ignoradas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señalando que: “Necesitamos que se les pague a estas 37 compañeras, que sean incluidas en el presupuesto 2024 que está por aprobarse, a más tardar el 15 de diciembre se cierra el presupuesto y nosotros debemos tener una certeza de que nuestras mujeres están incluidas”. ¿Será?

Tan es así que otra de las integrantes, Ericka Velázquez, advirtiera que: “No hay nada para el Colectivo de Viudas y necesitan pagárseles a estas 37 mujeres para atender la Ley de Víctimas, nos dijeron que habláramos con el Gobernador y eso estamos haciendo”, por lo que así está esa revuelta que están armando de nuevo, después de que tiempo atrás ya han hecho de esos bloqueos para exigir esa pagadera extra a la pensión.

Investigan a jefes policíacos…Ahora si que para quien dude a que grado ya está de corrompida la Policía Municipal de Cajeme, ahí tienen que el propio Jefe de jefes de esa corporación, Claudio Cruz Hernández, reconociera que para inhibir actos de corrupción, o “mordidas”, hoy en día los trece mandos medios policíacos están bajo investigación, por lo que así los tienen en la mira. ¡Increíble, pero cierto!

Eso explica el porque el porque esa localidad está como está, en cuanto a violencia e inseguridad, y como no, si los obregonenses ahora también tienen que cuidarse de esos polizontes, cuando se supone que están para protegerlos, y es por lo que está catalogada como una de las ciudades más inseguras de México, lo que habla de que ni en su misma casa ha podido poner orden las autoridades municipales. ¡Pácatelas!

Toda vez que a todos los niveles ya están esas corruptelas en el Ayuntamiento cajemense, como lo demuestra el que no sólo han agarrado a esos corruptos agentes con “las manos en la masa”, o pidiendo “mochada”, como se ha exhibido en videos a través de las redes sociales, sino que también han sorprendido robando y extorsionando a los empleados de otras áreas. ¡A ese punto!

Y dos malos ejemplos de eso los representan un par de trabajadores de la Comuna, uno por haber sido detectado robando postes del alumbrado público, por lo que ya fue turnado a la Fiscalía de Justicia estatal; y el otro por la presunta venta irregular de un terreno, aprovechándose de que laboraba en Sindicatura, por lo que puras machincuepa$ de esas “les están saltando”, como no se había visto nunca antes. ¡Así el dato!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X