Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Toman potabilizadora!…Y se sigue demostrando que es puro “bla, bla, bla” eso de respaldar todo lo relecionado con las afectaciones provocadas por lo del derrame de desechos tóxicos en el Río Sonora por la mina Buenavista del Cobre del Grupo México en agosto del 2014, como lo exhibe el que por falta de pago ahora llegaran al extremo de cerrar la única planta potabilizadora que hay en esa zona. ¡Tómala!

En lo que es una suspensión derivada de que a los encargados de la operación de ese sistema de potabilización acuática, ubicado en la comunidad de San Rafael, Ures, tienen seis meses de que no les pagan sus sueldos, y es por eso que optaran por paralizar ese complejo hasta que les liquiden dicho retra$o, como lo confirmaran los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, por voz de Martha Patricia Velarde. ¡Zaz!

Casi por nada es que Velarde apuntillara que: “Es un problema muy serio porque es la única que estaba funcionando y si ese es el compromiso que vamos a tener de parte de las autoridades para poder tener el agua limpia, que es un derecho humano, pues esos incumplimientos no dejan ver una voluntad ni práctica ni política en de verdad tener una solución para la problemática del Río Sonora”. ¡De ese pelo!

A ese grado resulta de inaúdito el que “a estas alturas del partido”, como dice el dicho, no les estén cumpliendo con lo más mínimo, como es cuando menos absteciéndolos de ese vital líquido potabilizado, porque después de ese paro, y ante la necesidad que hay de ese elemento, la población ha vuelto a utilizar la de los pozos, que se sabe que no es apta para el consumo humano, y ni siquiera para las labores domésticas.

Eso a pesar de la revelación que hiciera el alcalde de Ures, José Manuel Valenzuela, de que más de la mitad de los habitantes de ese municipio presentan altos niveles de metales pesados en la sangre, a consecuencia de la mencionada derramada mimera, pero ni así les están garantizando el que tengan aguita descontaminada, si se analiza que el resto de las potabilizadoras prometidas han quedado en puras promesas. ¡Pácatelas!

No en balde es por lo que Valenzuela Salcido adelantara, que para exponer los resultados de los últimos estudios de sangre y exigir el derecho a la salud, lo que es mañana los Comités de Cuenca del Río Sonora se dejarán venir a la Capital hermosillenses, con el fin de llevar a cabo una enésima manifestación frente al palacio del gobierno estatal, y demandar una verdadera atención, y no es para menos. ¿Qué no?

Y es que no sólo tienen medio año sin pagarle a los operadores de esa plantita “balín”, sino que igual también les han incumplido con el compromiso de la instalación de un sistema de paneles solares para su funcionamiento, por ser hora de que tampoco los apoyado con la pagadera de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y es por lo que prácticamente habían estado operando de milagro. ¡Palos!

Tan es así que para quien dude lo anterior, por el estilo le están demandando a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a la Comisión Estatal del Agua (CEA), la entrega del equipamiento adecuado para saneamiento y mantenimiento de ese equema de depuración hidríco, por lo que ahora sí que de todas las instancias gubernamentalers no se hace una, incluida la Semarnat, Profepa, Cofepris, y demás. ¡Ups!

Ante lo que habrá que ver en qué para esa parítis y protesta que harán este martes de enfrente. ¡Glúp!

Cuidarán a vacionistas…Quien continúa dando muestras que para nada es de esos a los que “agarran con los dedos detrás de la puerta”, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora para atender a los visitantes con motivo de las ya próximas vacaciones decembrinas, capacitarán de manera especial e intensiva a doce agentes que conformarán la Policía Turística de Hermosillo. ¡De ese vuelo!

Porque aunque son gendarmes adscritos a la “Polichota” Municipal, pero esta vez instruirán a aquellos que “se machuquen” mejor el inglés, así como lo relacionado con los lugares turísticos, zonas hoteleras y restaurantes, en base a un plan de la dirección de Turismo local, en aras de que les brinden la mejor atención a los extranjeros y connacionales mexicanos que radican en EU, y que visitarán a sus familiares en el Estado.

Para el caso dan cuenta que se trata de una estrategia que se basará en la operación de un trío de unidades, o patrullas en tres turnos, que harán recorridos de vigilancia hasta la caseta cobro, localizada en la salida Norte, así como en el sector de los hoteles y vialidades consideradas de paso para los viajeros, para orientarlos en caso de ser necesario, o en su defecto auxiliarlos, de presentarse alguna contingencia, u urgencia. ¡Qué tal!

Con ese fin selecionan a los uniformados que cuenten con cierto perfil requerido, como el que sean sensibles y sociables, para que tengan un trato atento y estén dispuestos a ayudar hasta en el área carretera, por lo que con ellos estarán dando el extra en estas fechas, y es por lo que ya están afinando ese programa, por como ya “huele a Navidad”, a para seña está el que ayer domingo ya encedieran el árbolito en la Plaza Zaragoza.

Una muestra de ello es que ya el venidero 6 de diciembre iniciará el operativo navideño de seguridad en los puntos comerciales de la Ciudad del Sol, que abarcará hasta el 6 de enero del 2024, para evitar accidentes viales, robos o asaltos, como lo anunciara el vocero del Departamento de Tránsito Municipal, Ovier Quintero, y mediante el cual “echarán mucho ojo” con elementos policiales en “pericas”, motocicletas y a pie. ¡Mínimo!

Prenden plantas solares…Los que ahora sí que por fin están viendo claro, o la “luz”, después de que por años fueran olvidados por los gobiernos pasados, son los muncipios de la sierra, y para evidencia está que el gobernador, Alfonso Durazo, acaba de inaugurar las primeras dos plantas solares fotovoltaicas en Bavispe y Huachinera, con lo que sus pobladores ya pagarán menos por concepto de energía eléctrica. ¡Órale!

Al ser el primer par de esos generadores de energías limpias que ponen en marcha, de un total de 40 que forman parte del Programa Social de Generación Solar Distribuida, los cuales proyectan que queden listos para el próximo año, lo que consideran que será “un bál$amo” para la economía de las familias de toda esa región sierreña, sobre todo en la época invernal, que es cuando más consumen por el frío “que cala”.

En esos términos califican que está el acierto de Durazo Montaño, con la implementación de ese modelo alternativo para dotar de “corriente” a esas apartadas regiones de Sonora, al manejarse que en el caso de esas municipalidades les representará un beneficio directo en sus recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los residentes de 782 viviendas, en base a los cálculos que han hecho. ¡Cuando menos!

De ahí que el “Gober” dijera que: “Ese es el objetivo, iniciamos aquí en Bavispe, pero este beneficio va a llegar a 40 municipios, a todos los municipios de la sierra les va a tocar, y como dije en campaña lo ratifico ahora: Ya les toca a los que nunca les ha tocado nada, y así de pasito en pasito yo espero que al concluir mi gobierno la gente de Bavispe sienta que los seis años de mi administración lograron avanzar en su bienestar”.

O séase que más menos, pero así está esa cruzada de electrificación que “ya prendió”, y para ejemplo está que cada uno de esos generadores de sol tiene una capacidad de producción anual estimada de 950 Mwh, como resultado de que el de la localidad bavispeña cuenta con 840 paneles; en tanto que en el de Huachinera se contabilizan 908, por lo que esa es la capacidad instalada. ¿Cómo ven?

Alarma adicción juvenil…Aunque ya no es ninguna novedad, pero sí que está como para alarmar el dato revelado por Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic), de que los adolescentes que por primera vez buscaron ayuda por problemas de drogadicción se duplicaron en Sonora en el presente año, llegando al cierre de septiembre a superar los 700 casos. ¡De ese tamaño!

Lo más grave del caso es que se trata de personas entre los 12 y 17 años de edad, que asistieron a una consulta inicial a uno de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) de la Entidad, y para prueba está que los números no mienten, porque durante el primer trimestre del actual 2023 se registraron 714 atenciones, mientras que, en el mismo periodo, pero del año pasado, se contabilizaron 355. ¡Ni más ni menos!

Así está aflorando que ha ido al alza esa incidencia adictiva, porque de acuerdo al reporte del Conadic, hasta el pasado mes de septiembre el total de atenciones fue de mil 648, lo que equivale a que el grupo de 12 a 17 años representa el 43.3% de esa cantidad; y, en segundo lugar, en cuanto a la distribución por edad, se encuentran quienes están entre los 18 y 29 años, que igualmente se estrenaron al acudir para ser atendidos.

Pero en contraparte con esa creciente realidad, de que cada vez hay más jóvenes drogadictos, no se ha visto la implementación de alguna estrategia para prevenirla y contrarrestarla por parte de la dirección de Salud Mental y Adicciones, donde está José Luis Garibaldi Zamora, ni de ninguna otra instancia relacionada con esa área, y es por eso que está “píor” esa situación que desencadena en infinidad de problemáticas. ¡Vóitelas!

Y más ante un delicado escenario en el que ya no hay distinción entre hombres y mujeres que caen “en las garras” de las drogas, por casi ya estar a la par, o mitad y mitad, de ahí la urgencia de que ya se haga algo.

