Sin medias tintas

Marchan contra el tren

Indagan lo del quemado

Aboga PRI por el campo

Al alza índice de empleo

Por Martín Romo (El Verdugo)

Marchan contra el tren…Y las que ya “prendieron” son las protestas contra la instalación de las vías férreas en la región de Ímuris, como lo exhibe la marcha denominada Las Luciérnagas que el miércoles realizaran en Hermosillo para denunciar ese ecocidio cometido el Gobierno Federal, por ni siquiera haber un estudio de impacto ambiental, porque primero están devastando esa zona, y ya después lo harán. ¡Ajá!

Es por eso que durante la tarde diferentes colectivos de activistas ambientales llevaron a cabo esa manifestación, en la que participaron cientos de personas, para exigirle a la Federación la suspensión de los trabajos de construcción del proyecto ferroviario de Ímuris a Nogales, ya que afectaría el área de conservación del Río Cocóspera, así como la flora y fauna de por esos lares, y es por eso de esa creciente inconformidad.

Por ese motivo es que convocaran a esa concentración, que por cierto tuvo mucho “jalón”, la cual partió desde las escalinatas del Museo y Biblioteca de la Unison, hasta terminar ante el Palacio estatal, y en cuyo trayecto los manifestantes iluminaron su camino con lámparas, para demandar que antes de construir esa vía se mida el impacto ambiental que causará, con la finalidad de evitar dañar la vegetación y animales silvestres. ¡Zaz!

Casi por nada es por lo que Sergio Müller, integrante del colectivo Caminantes del Desierto, apuntillara que: “El riesgo es la fragmentación del Río Cocóspera, es zona de cruce de jaguares, de osos, es un centro natural para la reproducción de los ocelotes, también para la reproducción del jaguar”, y es por lo que le hiciera un llamado a los de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). ¡De ese pelo!

Para el caso es que Müller precisara que: “Esta obra que comenzó en febrero -del 2023- se le avisó a la comunidad de Ímuris y no se presentó ningún impacto ambiental, ningún proyecto ejecutivo, no hubo nada de nada, solo se le informó a la comunidad de que la obra se iba a realizar”, y es por lo que están proponiendo hacer una consulta pública para reconsiderar su ubicación, y así minimizar los riesgos ambientales. ¿Qué no?

O séase que así ya están elevando la voz para reclamarle a los diferentes niveles gubernamentales que cumplan con la normatividad de rigor, como es midiendo con antelación la impactación ambientalista que provocaría el paso del ferrocarril, al aclarar que el movimiento no está en contra del tren, sino de que debe ser construido con base estudios previos, los cuales hasta ahora no se han hecho. ¡Ni más ni menos!

Y sí que tienen razón de estar saliendo a las calles a manifestarse, por como ni los de la Semarnat, como tampoco los de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que son los que están a cargo de esos destrozos en ese territorio boscoso, que es único, y además de uno de los pocos ríos que tiene agua todo el año, porque lo que es hasta ahora sus titulares no han dado la cara, y mucho menos una explicación. ¡Así la cerrazón!

Aunque para acabar pronto está el de más el señalar, que es una modernización ferroviaria que no cuenta con un Manifiesto de Impacto Ambiental, y es que hasta ahora han manejado que lo que echen a perder después lo remediarán, al aplicar la política de Pancho Villa, de que primero háganlo, y después “viríguamos”, sin importarles que tal vez sea algo que ya no se pueda remediar, y es el porque de esas denuncias públicas.

Indagan lo del quemado…Para que vean el como las distintas “autoridades” policiales nomás le hacen al “Tío Lolo” para cumplir con el requisito, está lo ahora dicho por el de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, de que están investigando para dar con los responsables del inédito caso del hombre que el pasado lunes fuera colgado y quemado en la plaza de Benjamín Hill. ¿Será?

Si se toma en cuenta que el mismo Salas Chávez reconociera que ni siquiera han podido identificar a la víctima, muy seguramente que por lo achicharrada que quedara, después de que fuera rociada con un elemento químico para posteriormente generarle fuego, además de que ventilara que según esto previamente lo había matado de un balazo, pero sin dar a conocer los elementos de prueba correspondiente. ¡Eso dicen

Sin embargo lo único cierto de esa sonada ejecución pública, es que ya está provocando el que se pierda toda capacidad de asombro, y con sobrada razón, por como el “Narco” ya está llegando a tanto en el Estado, después de rebasar a las corporaciones, y hasta el Ejército, si se analiza que los criminales hasta un narcomensaje dejaron a un costado del cuerpo todavía en llamas, dirigido a “Los Deltas” y “Los Pelones”.

No en balde es por lo que de ahí “se agarraran” para asegurar que el ejecutado presuntamente era sicario y formaba parte de una célula criminal que opera por esas latitudes, y de que dicha acción según esto es consecuencia de la disputa que está teniendo lugar por el control de la ruta hacia el Norte, para el paso de drogas, indocumentados y toda clase de ilegalidades, por parte del crimen organizado. ¡Vóitelas!

Pero en tanto que así “están que arden” las indagaciones con respecto ese suceso, que hizo que se le pararan los pelos a los sonorenses, y no es para menos, con todo y que han querido minimizarlo con el cuento de que no habrá impunidad, lo que es el delegado, o desligado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, no ha dicho ni media palabra, a pesar de que ellos están a cargo de las mismas.

Aboga PRI por el campo…Ahora sí que la que “cayó en campo fértil” es la visita que acaba de hacer a Sonora la dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el País, Leticia Barrera, para reunirse con organizaciones campesinas y abordar los temas prioritarios de ese sector productivo, y para lo cual el líder estatal del PRI, Rogelio Díaz Brown, le dio la bienvenida y la puso al tanto. ¡De ese vuelo!

Toda vez que “El Roger” Díaz Brown le refrendó a Barrera Maldonado, que al igual como para la CNC, lo que es la reconstrucción y la defensa de la actividad campesina en la Entidad, son una prioridad dentro de la agenda del 2024 para el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y es por eso que en el marco de esos encuentros convocaran a un cierre de filas por ese ámbito. ¡Así el dato!

Tan es así que destacara que desde la dirigencia partidista en el Estado han retomado las banderas que son importantes para los campesinos, y que se debilitaron por la falta de apoyo y atención por parte del actual Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), y que es por lo que los agricultores del Sur sonorense se han “levantado en armas”, principalmente los trigueros y maiceros, pero sin lograr nada. ¡Pácatelas!

Es por lo que resaltara que: ¨Me da mucho gusto poder reafirmar el compromiso con el sector agropecuario, con el sector rural, el sector productivo de este Estado, con la CNC, desde el partido seguiré empujando su reconstrucción, su defensa y en el 2024 va a ser bien importante poder lograr los espacios que se necesitan para defender al campo y sus presupuestos, que han venido destrozando toda esta gente”. ¡Tómala!

En tanto que Barrera hizo hincapié en que desde el 2019 ese rubro se ha visto severamente “golpeado”, con una reducción histórica del presupuesto, situación que no solo afecta a los productores, sino también a los mexicanos que consumen sus productos, al aseverar que ningún gobierno se había atrevido después de la Revolución a quitarle un 42% en materia presupuestal, aun y cuando son los que producen los alimentos.

Sigue perdido vocero de yaquis…Como los números no mienten, al que vaya que le están saliendo las cuentas, en cuanto a la generación de empleos en el presente 2023, es al gobernador Alfonso Durazo Montaño, y para prueba está que revelara que se han creado más de 30 mil nuevas plazas laborales formales, lo que representa un aumento del 3.9% en comparación al mismo periodo del 2022. ¡Así el progreso!

No obstante y que el “Gober” ponderara que ese avance no es producto de la casualidad, sino de una estrategia implementada por el Gobierno estatal para facilitar y crear las condiciones necesarias que permitan dar certidumbre, a fin de promover la atracción de inversiones, entre las que están la paz laboral, así como la calidad de la mano de obra calificada, que es lo que ha venido haciendo las diferencia, entre otros factores.

Por si eso fuera poco Durazo Montaño adelantó que la presentación y promoción del Plan Sonora de Energía Sostenible en diversos foros a nivel internacional, será un detonante más para fortalecer la llegada de más empresas que generen aún mayores chambas, por lo que así está la tendencia al alza en ese sector económico que es clave para asegurarles un ingreso a las familias sonorenses, por ese ser el beneficio directo. ¡Mínimo!

Lo que explica porque el titular del Ejecutivo remarcara que: “Ahora que estamos haciendo el Plan Sonora se busca que toda la cadena de valor relacionada con la transición energética y la electromovilidad se establezcan en Sonora, quien quiera tener acceso al litio tiene que establecer su cadena de aprovechamiento aquí en el Estado, y eso obviamente va a generar muchísimas fuentes de empleo”. ¡Ese es el plan!

De tal forma que así está ese saldo positivo destapado por el Mandatario Estatal, y además con la buena noticia de que aún habrá más, al trascender que actualmente ya hay jornadas de reclutamiento en Agua Prieta, ante la proyección de la llegada de una nueva compañía; y mientras que para Cananea también se habla de una empresa líder a nivel Latinoamérica, que igualmente proyecta asentarse ahí, y puras de esas. ¡Órale!

