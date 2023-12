Sin medias tintas

¡Es real el acoso sexual!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Es real el acoso sexual!…El que pinta para convertirse en “protocolo muerto” más, es el que recién acaban de pactar en la quinta asamblea ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (Ceppems), para que por primera vez exista una estrategia homologada para intentar contrarrestar el hostigamiento y acoso sexual escolar en las “Prepas”. ¡Ajá!

Porque en base a lo ventilado por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Rodolfo Basurto Álvarez, se acordó la implementación de un esquema de prevención, detección, atención y sanción de ese tipo de excesos que cada vez son más recurrentes, y en los que generalmente están implicados los docentes, en perjuicio del alumnado. ¡De ese tamaño!

Sin embargo, y por más promesas que hagan, como se les va a creer a Basurto Álvarez y compañía, si lo que es la SEC, a cargo de Aarón Grageda Bustamante, ni siquiera ha empezado por atender esa grave problemática que ha últimas fechas ha hecho crisis en el nivel de Educación Básica, como es en Preescolar, Primaria y Secundaria, por los recientes casos que han aflorado de profesores violadores. ¡Vóitelas!

Es por eso del sentir que hay, de que Rodolfo y los directivos de los subsistemas de las diferentes escuelas Preparatoria, tanto estatales como federales, sólo están cumpliendo con el requisito de hacer como que hacen en esa delicada materia, por dicha resolución haberla aprobado en la víspera del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, conmemorado el pasado 25 de noviembre. ¡De ese pelo!

Si se toma en cuenta que desde antes ya hay una supuesta política de “cero tolerancia a la violencia sexual”, pero solamente en teoría, porque en la práctica es algo que continúa ocurriendo, y sin que hasta ahora se haya visto que procedan contra un maestro, salvó a los que han encarcelado, pero por las denuncias de los papás, porque lo que es Grageda Bustamante ni la boca ha abierto al respecto, por lo que así está la simulación.

Y es una aberración y falta de atención que se da a todos los niveles, y para quien dude lo anterior ahí tienen que en la Universidad de Sonora (Unison), la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, María Auxiliadora Moreno Valenzuela, tuvo que manifestarse ante Rectoría para exhibir la falta de apoyo de la rectora, María Rita Plancarte Martínez, para atender el acoso sexual, violencia, discriminación, y demás.

En tanto que por el estilo los sanitarios de la Unidad Náinari del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) se convirtieron en el “confesionario” de algunas alumnas, ya que mediante escritos denunciaron las vejaciones de las que han sido objeto, lo que evidencia la falta de espacios e instancias ante las cuales hacerlas. ¿Qué no?

Logra donación Alcalde…Quien ha seguido tocando puertas por todos lados es el “Presimun”, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora firmara un contrato de donación con Noriteru Fukushima, el embajador de Japón en México, para cuando menos recibir 26 mil dólares que utilizarán en la rehabilitación de la Casa de Salud del Ejido El Carmen, en beneficio de los moradores de ese ámbito rural. ¡Qué tal!

Con ese fin es que Astiazarán Gutiérrez hiciera el viaje a esa sede diplomática, ubicada en la Ciudad de México, para realizar el acto protocolario y formalizar ese convenio como parte del programa de Asistencia Financiera No-Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana que impulsa esa Nación, lo que habla de que a ese grado ya está “sacando lana hasta de debajo de las piedras”. ¡De ese vuelo!

Después de que “El Toño” Astiazarán convenciera a los diplomáticos nipones de las condiciones de vulnerabilidad en que está ese sector de la población, por ser comunidades rurales que no cuentan con ambulancia, como tampoco transporte para trasladarse a Hermosillo en caso de alguna emergencia de salud, resultado más afectados los niños, personas de la tercera edad, y las mujeres embarazadas. ¡Mínimo!

Es por lo anterior que le aprobaran ese financiamiento para el recate de ese centro de salud, que mínimo requiere de una inversión de $414 mil pesos, por estar abandonado desde el 2018, ya que entre otras cosas proyectan la instalación de muebles de baño, renivelación y colocación de pisos, aplicación de yeso pulido, pintura vinílica, impermeabilización y rehabilitación de la instalación hidráulica. ¡Ese es el plan!

Luego entonces con eso se demuestra que Francisco Antonio ha seguido “cubriendo mucho terreno”, por como ahora está reactivando ese rubro de la salud municipal preventiva, después de que en el pasado trienio lo desaparecieran, al dejar de operar esos inmuebles, porque simplemente ya no les invirtieron. ¡Tómala!

Por “El Nini” actúa la FGR…Vaya que tuvieron que detener en Culiacán a Néstor Pérez Salas, alias “El Nini”, , el presunto jefe de seguridad del cártel “Los Chapitos”, o de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para que los de la Fiscalía General de la República (FGR) por fin actuaran, como lo asegurara el desligado estatal, Francisco Sergio Méndez, según esto para prevenir enfrentamientos armados. ¡Palos!

Si se analiza que como no lo habían hecho antes, dan cuente que durante el pasado fin de semana realizaron una serie de cateos en viviendas de San Luis Río Colorado, Sonoyta, Átil y Guaymas, deteniendo a 17 supuestos delincuentes, entre ellas cuatro menores de edad, así como el aseguramiento de 26 vehículos, armas de fuego y diversas drogas, por lo que así está esa acción retardada. ¡Ni más ni menos!

Aunque lo más grave es que Sergio Méndez dijera que: “Quiero insistir, y volver a insistir y no me voy a cansar de decirles a los padres de familia, por favor, vigilen a sus hijos. Son niños de 12, 13 años que no tenemos ni dónde tenerlos; ahí los tenemos en oficinas administrativas porque no podemos meterlos a los separos de la fiscalía. Son cuatro menores, pero esos menores traían un fusil en sus manos”. ¡Así de increíble!

De tal forma que con ese llamado de advertencia que hiciera el representante de la FGR por estas tierras, se está confirmando que a ese punto el “Narco” ya está “echando mano” hasta de los infantes de por esas zonas, y de alguna manera muy seguramente que influenciados por los simulacros de música de los por algo mal afamados contantes como “Peso Pluma”, Natanael Cano y puros de esos que interpretan corridos tumbados.

Más menos así está esa contaminación y degradación de las bandas del narcotráfico, por como ya están usando a quienes todavía no llegan ni a la adolescencia; mientras que con respecto a los 13 adultos detenidos en esas cateadas quedaron en prisión preventiva justificada y vinculados a proceso para que se les condene.

Recorte para “La Cuatro”…Para que vean la “importancia” que le da la Federación al mantenimiento de las carreteras, ahí tienen que el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Godofredo Gardner Anaya, ya anunciara que el presupuesto para ese rubro en el 2024 será menor al que se ejerce en el presente 2023, por lo que así estará el recorte presupuestal. ¡Órale!

Ante lo que se concluye que son más falsos que un billete de tres pesos los argumentos que utilizan cada vez que les aplican un aumento a las casetas de cobro de la carretera de Cuatro Carriles, y al resto de las autopistas de México, como el que recientemente acaban de decretar, de que son recursos para destinarlos a la conservación de esas cintas asfálticas federales, cuando la verdad es que cada vez les invierten menos. ¡Glúp!

Tan es así que para seña está el dato revelado por Gardner Anaya, de que para el próximo año destinarán $272 millones 132 mil 873 pesos, lo que equivaldrá a que serán $41 millones 203 mil pesos menos que los que actualmente se canalizan para más o menos mantener transitables esas vías, en lo que es una estrategia que resulta por demás ilógica, porque a mayor desgaste año con año, deberían elevar la inversión en ese ramo.

No obstante lo que es Godofredo como buen burócrata sólo se justifica, al limitarse a decir que esa “lana” se las asignan a nivel central, en función de lo que les autorizan desde un escritorio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuando se supone que ellos están para cabildear los montos que se requieran de acuerdo a las necesidades que hay, por en teoría ser los que saben en que condiciones están. ¡Se supone!

O séase que en pocas palabras casi les dicen ¡eso es lo que hay y háganle como puedan!, Para darles su retocada a los tramos de Hermosillo-Yécora, Hermosillo-Moctezuma, Hermosillo-Magdalena, Moctezuma-Agua Prieta; así como el de Janos-Agua Prieta, Agua Prieta-Ímuris, Magdalena de Kino-Nogales, Santa Ana-Sonoyta, Sonoyta-Puerto Peñasco y Sonoyta-San Luis, entre otros. ¡Y párenle de contar!

