Arranca Operativo Guadalupe-Reyes; El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán

Despliegan personal, equipo y vehículos de seguridad pública municipal para orientar y proteger a visitantes, viajeros y habitantes durante las festividades de esta temporada

Ivanova de los Reyes

Para brindar seguridad a los hermosillenses y paisanos durante esta temporada decembrina, el Ayuntamiento de Hermosillo arrancó este miércoles el operativo preventivo Guadalupe-Reyes 2023 en la Unidad Deportiva El Cárcamo, y que comprende del seis de diciembre al seis de enero de 2024.

El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez y el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Manuel Emilio Hoyos Díaz, dieron el banderazo de salida de mil 200 elementos y 118 unidades municipales, que se encargarán de vigilar y dar seguridad a ciudadanos que salen a carretera y a quienes se quedan en la ciudad, así como a comercios.

El alcalde de Hermosillo, reconoció el trabajo que realizan los elementos que participan en este operativo que tiene como objetivo inhibir la mezcla de alcohol con el volante, y hacer respetar los límites de velocidad, para prevenir accidentes y que la ciudadanía tenga unas vacaciones sanas y seguras, con saldo blanco.

“Es un ejercicio de responsabilidad ciudadana, no habrá elementos que sean suficientes si no vienen acompañadas de la responsabilidad ciudadana. Y, por otro lado, por supuesto, tener particular atención en que, en esta época del año, con los aguinaldos desafortunadamente hay tendencia en algún momento a los asaltos, creo que es muy importante la presencia en el primer cuadro de la ciudad”, dijo.

Detalló que en el operativo participan 50 patrullas eléctricas preventivas y 25 de tránsito, 24 motocicletas de tránsito, tres unidades eléctricas Geavi, tres unidades DECT, cinco Pickup preventivos.

Además, dos unidades turísticas y dos de autotransportes, una unidad DITAM, una UMPAM eléctrica, una unidad eléctrica Escua-drones, y una unidad de Atención Ciudadana eléctrica.

Por su parte, el director general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Manuel Emilio Hoyos Díaz, puntualizó que, durante este periodo vacacional, la seguridad también es responsabilidad del ciudadano, por lo que recomendó respetar el reglamento de tránsito para prevenir cualquier incidente.

“Recomendamos mucho a la ciudadanía a tener precaución, tener paciencia y sobre todo hacer caso a las indicaciones de nuestros compañeros de tránsito”, enfatizó.

También se fortalecerá la vigilancia en la zona comercial y el Centro de la ciudad, y al interior de las colonias; por lo que, pidió a los ciudadanos no obstruir cocheras, rampas ni cajones para discapacitados, que son los reportes más recurrentes durante estas fechas de fin de año.

Comparte esto: Facebook

X