Sin medias tintas

Posible caos en fronteras

¡Dan nota roja camiones!

Anda movido el “Gober”

Ignoran protesta por ABC

Por Martín Romo (El Verdugo)

Posible caos en fronteras…Y ya “salió el peine” del por qué del reciente cierre de la garita de Lukeville-Sonoyta, y es que desde el pasado 1 del presente mes de diceimbre México suspendió los traslados y deportaciones de migrantes a sus países de origen por falta de presupuesto, en lo que es una medida inédita, porque nunca se había hecho, y es por eso que suponen que la reacción de los gringos no se hizo esperar.

Porque para los que le entienden a esos menesteres relacionados con las cuestiones migratorias, el bloqueo de la citada aduana, con la consabidas afectaciones económicas para Sonora, incluida Arizona, son vistas como un mensaje de los gabachos, por como el gobierno mexicano está dejando de hacer su parte en lo más elemantal, al simplemente ya no estarlos retachando de donde vinieron, lo que está de no creerse. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que esa suspensión para que ya no opere en ese sentido el Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo titular es el incendiario de Francisco Garduño, propiciaría una mayor presión en las aduanas de los Estados Unidos, ya que se formarían unos “cuellos de botella” de ilegles pretendiendo pasar al “otro lado”, por ser obvio que no tendrían dinero para regresarse por su cuenta. ¡De ese pelo!

De ahí la sospecha de que pudiera tratarse de una determinación disfrazada para que la Guardia Nacional sea la que ahora se encargue de pararle el alto a los indocumentados, en vez de los pocos agentes del INM que hay, y con ello terminar de militarizar la táctica de contención, como ya lo han hecho en la frontera Sur de la República Mexicana, por lo que así está ese nuevo escenario, que sí que es de pronóstico reservado. ¡Glúp!

En lo que es una estrategia con la que de entrada estarán afectando a las otras localidades fronterizas del Estado, como las de San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta y demás, por como ante esa cerrazón en el municipio Plutarco Elías Calles, antes Sonoyta, se da por descontado que empezarán a ser invadidos por esas avalanchas de “mojados”, con lo que se prevé que se genere un caos. ¡De ese tamaño!

Y más porque esa clausura temporal está teniendo lugar en una fecha que es de las de mayor cruce por esa línea binacional, como es en la temporada vacacional decembrina, o navideña, por ser cuando los “paisanos” que viven en “Gringolandia” vienen a visitar a sus familiares del lado mexicano, ante lo que se espera que esa nueva disposición cause una mayor crisis, y sin que al respecto ni siquiera haya un anuncio oficial. ¡Palos!

Casi por nada es que el comandante de Tránsito Municipal nogalense, Eliseo Estrada, ya anunciara que se están preparando para una afluencia extra, como consecuencia de la mencionada clausurada del aludido puerto de entrada que colinda con Lukeville, dizque por la presunta falta de personal de la “Migra” en ese punto, al ser rebasados en la capacidad que tenían para procesar las solicitudes de asilo. ¡Eso dicen!

Ya que en lugar de seguir haciendo esos papelos , o procedimentos de ingreso, ahora a los integrantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza -CBP, por sus siglas en inglés-, los canalizaron a la vigilancia de ese perímetro de su Nación, en aras de evitar que los cruces de manera ilegal sean al por mayor, por lo “porosa” que está esa aduanita, y es por lo que ahora la están tomando como nueva ruta de moda. ¡Tómala!

¡Dan nota roja camiones!…Los que sí que han seguido dando la nota roja son los camiones urbanos de Hermosillo, porque primero “no se la han acabado” con los constantes choques en los que se han visto involucrados, cuando ahora resulta y resalta que hasta se están incendiando, por como ayer en la mañana a uno de ellos lo consumiera el fuego en pleno Centro, en el lado Norte del Mercado Municipal. ¡Vóitelas!

Toda vez que así estuvo ese escandaloso siniestro registrado alrededor de las 8:00 horas en el primer cuadro de la ciudad, en las calles Monterrey y Guerrero, cuando en una unidad de la línea 19-Mendoza, en la que viajaban cinco pasajeros y el chofer, presuntamente se suscitó un corto circuito, por lo que al ver que salía humo alcanzaron a bajar y ponerse a salvo, porque en cuestión de minutos comenzó arder en llamas. ¡Ups!

Y es que en poco tiempo el ruletero quedó convertido en cenizas casi en su totalidad, porque para cuando llegaron los del Departamento de Bomberos sólo una mínima parte no estaba quemada, lo que evidenció que los operadores al parecer no portan un equipo antiincendio, como para en esos casos en un primer momento mínimo intenten sofocar el fuego con un extinguidor, o algo parecido, pero sin ponerse en riesgo. ¿Qué no?

A no ser y que por la rapidez con la que se formaron las llamaradas no le hubieran dado oportunidad al conductor de hacer algo para apagarlas, si es que traía con que, que no se cree que sea el caso, y es lo que deberá investigarse, por como se evidenciara el que para nada tienen un poder de reacción, porque de haber ido repleto el camión, quién sabe que habría pasado, porque a lo mejor y no alcanzan a evacuarlo. ¡Pácatelas!

Más menos así está ese ardiente nuevo ¡S.O.S! para el del Instituto de Movilidad y Transporte Estatal, Carlos Sosa Castañeda, para que se haga una revisión de las medidas preventivas con las que deben contar las concesionarias Movilidad Integral de Hermosillo y y Administración Corporativa de Hermosillo, antes de que pudiera presentarse una tragedia, por como ese vehículo quedara arrasado de esa manera. ¡De ese vuelo!

Así que es un incendiario accidente que refuerza la iniciativa que ha venido promoviendo el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, para que se apruebe un seguro para los pasajeros de ese servicio, por lo expuestos que están hoy en día ante toda clase de percances. ¡Mínimo!

Anda movido el “Gober”…Quien vaya que le ha continuado llevando beneficios a los sonorenses a todos los niveles es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y para prueba está el que ayer relizara una gira por la hoy fría región serrana, para entre otras cosas llevarles certeza jurídica a los habitantes de la colonia Nuevo Sahuaripa, al atender un rezago que tenían con sus predios desde hace tres décadas. ¡Órale!

En lo que es una acción de gestión con la que Durazo Montaño está confirmando una de las políticas que ha venido impulsando durante su sexenio, como es el resolver las necesidades más prioritarias de los ciudadanos, y una de ellas es la que tiene que ver con la propiedad de los terrenos en que habitan, para que tengan una garantía de que son los dueños, con lo que ya “se quitan un peso de encima”, como se estila coloquialmente.

Por otro lado, y también en Sahuaripa, el Mandatario Estatal entregó más de 700 becas para estudiantes de Primaria y Secundaria de esa municipalidad, y también de las de Arivechi y Bacanora, por ser la cabecera de esa zona, con lo que de alguna manera el alumnado ya tendrá hasta para “encargarle algo a Santa” en la ya próxima Navidad, una vez que aseguren los implementos que les falten para su educación escolar. ¡Qué tal!

No obstante, y por si eso fuera poco, lo que es el “Gober” por el estilo le dio respuesta a una de las necesidades más sentidas, como es la de la infraestructura para el esparcimiento de los niños y adolescentes, porque a los sahuaripenses igualmente les cumplió con la rehabilitación de una cancha de fútbol, por lo que con más ganas estarán en la jugada por esos lares, y que es por lo que se lo agradecieran. ¡Así el acierto!

O séase que así se le ha visto de movido al Ejecutivo, porque un día antes había estado en Guaymas para inaugurar la Feria de Paz, junto a Martha López López, la encargada de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad nacional, donde le tomaron protesta a los representantes de varias colonias que están formando parte de ese programa.

Ignoran protesta por ABC…A las que todo hace indicar que sólo les “dorarán la píldora”, es a las maestras de la Guardería ABC que mantenían un plantón por fuera de las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ubicada en la calle Rosales, en el edificio conocido como de Correos, para que les otorguen una pensión vitalicia por las lesiones sufridas en el incendio del 2009. ¡Ajá!

Derivado de que, tras varios días de protestas, solamente habían recibido la propuesta de que acudiría a dialogar con ellas la delegada del CEAV, una tal Argentina Rentería Quezada, lo que todavía estaba por verse, y únicamente para hacerla de intermediaria, pa´ que las autoridades atiendan sus demandas de ser reconocidas como afectadas, de la considerada como la peor tragedia en su tipo, en la que murieron 49 niños.

No en balde es por lo que las inconformes condicionaran, a que sólo si les ofrecen una respuesta positiva dejarían esa manifestación, porque de lo contrarío la mantendrían por tiempo indefinido, de lo que se deduce que todo pinta para que ahí “se hagan piedra”, como dice el dicho, porque si en 14 años no le han resuelto esas exigencias, mucho menos lo harán en unas semanas, cuando la actual política “es la de patear el bote”.

Precisamente eso explica el porque se están manifestando de esa manera, para pedir una indemnización por los daños físicos y psicológicos que les provocara ese trágico acontecimiento, por el que se continúa demandando justicia en todos los aspectos, y que en sus casos se agravara, porque ya después no las quisieron contratar en ese ámbito, después de que revelaban donde habían trabajado antes. ¿Cómo ven?

Ante lo que se intuye que sí que le están apostando a aquello de que ¡No hay “píor” lucha que la que no se hace!, después de que ni por la vía legal han logrado nada, y es por eso que ahora están optando por las malas, para requerir lo que consideran que merecen por las afectaciones que padecen por hecho, y todavía “a estas alturas del partido”, como se estila popularmente, por la forma en que la siguen teniendo cuesta arriba.

Correo electrónico: [email protected]

