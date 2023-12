Sin medias tintas

“Da color” líder del PRI

¡Revire pa´l Chito” Díaz!

Autorobos en el Isssteson

Resurgen “El Cochinón”

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Da color” líder del PRI…El que “dio color” y muestras de saber donde está parado, es el famoso Rogelio Díaz Brown, el dirigente del PRI estatal, por las señales que ayer mandara en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, en la que además ventiló algunas primicias, por lo que sí que “hubo de dulce, de chile y de manteca” en su exposición, de cara al proceso electoral del 2024. ¡Órale!

Toda vez que entre las novedades ventiladas por “El Roger” Díaz Brown, está el que revelara que el próximo 8 de enero estarían firmando lo que sería el Frente Sonora, conformado por el tricolor, el PAN y lo que queda del PRD, para definir lo que serían las convocatorias a las candidaturas, aun y cuando a nivel nacional ya pactaron la senaduría y las siete diputaciones federales, quedando solo las legislaturas locales y alcaldías.

Para el caso es que el jerarca del Partido Revolucionario Institucional (PRI) adelantara que ya no habrá lugar para la asignación de cuotas y trayectorias, porque ahora buscarán a los mejores cuadros y perfiles, es decir, aquellos que garanticen más posibilidades de triunfo, razón por la que le apostarán a que haya un equilibrio entre lo ciudadano y partidista, en aras de hacer clic entre las mayorías. ¡De ese pelo!

Con ese fin es que Díaz Brown adelantara que desde ya tienen preacordado que en los municipios grandes irían juntos, mientras que en algnos chicos podría ser diferenciado, lo que significa que se lanzarían cada uno por su lado, con todo y que en las últimas estadísticas manjean que a nivel Estado el Revolucionario le estaría aportando un 18% de apoyo popular a ese proyecto de la alianza, según las encuestas al día de hoy. ¡Qué tal!

Así dan cuenta que está el ex partidazo en la Entidad, o séase, con una tendencia de recuperación al alza, y en en general como bloque partidista, contrario a los de Morena, cuya precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, dan cuenta que ha venido cayendo en las preferencias, y supuestamente por eso ayer la trajeron de gira a Guaymas y Huatabampo, dizque para intentar recuperar el terreno político que ha perdido. ¡Zaz!

Más menos ese es el panorama que pintara el político originario de Cajeme, resaltando que la sociedad ya está despertando, y que les está pidiendo que sean una alternativa electoral ante el escenario actual que está muy mal, y que es propiciado por el gobierno en turno de la 4T, eso con la finalidad de rescatar a México, ante lo que puntualizó que ese es el reto que tienen por delante, llevando a su “preca”, Xóchiltl Gálvez, al frente.

Y para sumarle a ese plan es que anunciara que hoy a las 17:00 horas tendrán Sesión del Consejo Político del PRI, con la presencia del ex gobernador, Manlio Fabio Beltrones, en la que darán un informe y tomarán acuerdos, muy seguramente que enfocados a los comicios del próximo junio, sobre todo en lo referente a que éste “suena” para ser el candidato que encabezaría la fórmula senatorial, con la panista, Lilly Téllez.

En esos términos está “el corte de caja” de fin de año que hicera Rogelio, en el que a la vez aclarara que por su parte está abocado a concretar que todo llegue a buenos términos, entre las tres fuerzas políticas antes citadas, pero con “pies de plomo” para no exponerla, al grado de que evitan ventilar los nombres de los posibles candidatos, para que el aparato del Estado no se le vaya con todo, en su intento por neutralizarlos.

¡Revire pa´l Chito” Díaz!…Y la que merece comentario aparte es la respuesta que diera, Rogelio Díaz, en torno a la pregunta que le hicieran sobre la falta de tacto político que exhibiera el actual Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, el panucho de Florencio Díaz Armenta, el por algo mal afamado “Chito”, quien se fuera de lengua y dijera que no votaría por Manlio Fabio Beltrones Rivera para el Senado. ¡Tómala!

En lo que es una “escupida pa´rriba” que Díaz Brown considerara como un error producto de la inexperiencia, aun y cuando es una causal que no encaja en el perfilacho de Díaz Armenta, si se parte de que es un tipo que ya tienen muchas millas políticas recorridas, como para caer en esas vociferadas con las que en nada respalda la alianza que actualmente está “tejiendo fino” su partido el TaliPAN, con el PRI y el PRD. ¡Pácatelas!

Si se analiza que “El Chito” Díaz hoy por hoy es el operador político del municipio hermosillense, como para que se ponga a “gastar pólvora en infiernitos”, o de una manera innecesaria, por la forma en que “se metiera entre las patas de los caballos”, al promover una grilla que no venía ni al caso, y contra con quienes en su momento han pactado los de su instituto político, para que a la fecha él esté cobrando como funcionario.

Es por eso que resulta por demás inexplicable esa pifia de Florencio, a no ser y que haya sido por consigna, lo que estaría por verse, ya que con eso en nada favorece al blanquiazul, al que pertenece, por lo que quien debió haber dicho ¡No me ayudes compadre!, es el cabecilla del panismo, Gildardo Real Ramírez, quien por cierto nomás se quedó callado, no se sabe si haciendo valedero aquello de que, ¡El que calla otorga! ¿Será?

Aunque lo que es “El Roger” Díaz Brown no se anduvo por las ramas, para señalar con todas sus letras que “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”, por esas desatinadas y belicosas declaraciones de Díaz Armenta sobre Beltrones Rivera. ¡De ese vuelo!

Autorobos en el Isssteson…Sí que se sigue demostrando que el que ha sido $aqueado por todos lados es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson), y para evidencia está el que ahora aflorara que detuvieron a cuatro desleales empleados por la sustracción de equipo médico del “Hospital Ignacio Chávez”, y es por lo que ya los vincularon a proceso por rateros. ¡Vóitelas!

Por esa razón es que ya están en prisión preventiva un tal Luis Alberto “N”, así como Hugo César “N”, Adán Ernesto “N”, e Iván Eliott “N’”, por su probable responsabilidad por los delitos de robo agravado, encubrimiento y asociación delictuosa, cometidos en perjuicio del Isssteson; mientras que otros dos cómplices ya están identificados, y con órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

O séase que era algo así como una banda la que operaba al interior de ese tan llevado y traído Instituto, por la forma en que se organizaron para sustraer equipamiento vario, como por ejemplo 13 bombas Injetomat, así como 68 bombas de infusión Volumat, y cuyos hurtos los venían efectuando desde el 30 de marzo del 2020, hasta el reciente 4 de diciembre del presente 2023, que es cuando “los agarraron en la movida”. ¡Palos!

Luego entonces así está esa tran$a que le sacaran a flote a los ahora arrestados, y que perpetraron aprovechándose de su condición de burócratas de esa institución de salud, para tener acceso a las áreas equipadas, por lo que una vez que se apoderaban de esos artículos procedían a ofrecerlos en venta a través de las redes sociales, vía el par de compinches que tenían, y que todavía se encuentran prófugos. ¡Ñácas!

A ese nivel le tocó destapar esa “cloaca” al actual director del Isssteson, Froylán Gámez Gamboa, en lo que constituye “una raya más para el tigre”, por la mala fama que de por sí ya tiene ese insaludable ente, por todas las historias de corrupción que por siempre ha habido, y que lo han llevado a estar en “terapia inten$iva” por la falta de “lana”, y “píor” ahora que le están robando de lo que más carece, hasta con esos autorobos. ¡Ups!

Resurgen “El Cochinón”…Vaya que el que está dando muestras de que no está peleado con los programas de gobierno que han funcionado en el pasado es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que acaba de relanzar la campaña de concientización llamada “El Cochinón”, la cual se implementó trienios atrás, pero ahora corregida y aumentada, o más bien reinventada. ¡Mínimo!

Lo anterior bajo la nueva visión que está promoviendo Astiazarán Gutiérrez, al destacar la importancia que tiene el fomentar los valores, y uno de ellos es la limpieza, como parte de una cultura cívica con la que debe contar la Ciudad, y es por lo que están retomando algo que tuvo un efecto positivo, como hoy en día en que de muchos municipios acuden a Hermosillo para preguntar sobre las patrullas eléctricas, por ser una innovación.

Razón por la que “El Toño” Astiazarán llamó a los hermosillenses a apoyar las acciones alrededor del “Cochinón”, que anticipó que se enfocarán en crear conciencia entre la niñez, para que valoren el beneficio de ser limpios, y con esa misión iniciaron con una jornada de limpieza en la calle Xólotl, en la colonia Cuauhtémoc, donde se entregaron bolsas ecológicas, y hubo pega de calcamonías de ese personaje.

Además de que para eso pondrán en operación un modelo de comunicación divertido y amigable, que consistirá en crear una botarga que recorrerá las calles y escuelas, junto al Escuadrón Ambiental, para hablar de la ecología y el reciclaje, y ya después de eso, y como parte de un show teatral que montarán, en todo momento tratará de escapar del inspector de la Patrulla Verde, pero sin lograrlo. ¡Así de interactivo!

Dicho de otra manera, de lo que se trata es que “El Cochinón” haga una seria de travesuras para ejemplificar las acciones incorrectas que deben ser denunciadas por la ciudadanía, y que siempre será atrapado por el Patrullero Verde, para que se demuestre que una y otra vez triunfará la limpieza. ¡Esa es la moraleja!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X