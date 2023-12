Sin medias tintas

Avalan usuarios nueva ley

Por Martín Romo (El Verdugo)

Avalan usuarios nueva ley…Y con todo y los peros que le han puesto a la recién aprobada Ley de Movilidad y Seguridad Vial, el que sí le está viendo algo bueno es el representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, al considerar que debe servir para mejorar el transporte público, en aras de que haya un servicio más eficiente, seguro, oportuno, de calidad y humano. ¡De ese tamaño!

Porque desde la visión de Peinado Luna, es una nueva legislación que representa un buen avance, ya que permitirá que se exija una mejoría en las condiciones de los camiones urbanos en la Entidad, y para lo cual el del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Carlos Sosa Castañeda, en coordinación con los concesionarios, deberán de invertir recursos para eficientar esa hoy en día deficiente actividad transporteril.

Aun y cuando de entrada “El Nacho” Peinado aclarara que ya es ganancia el que ese palomeado marco normativo ahora contemple la ampliación del encendido de las “refrís” en los ruleteros, en el periodo entre el 15 de abril, y 15 de octubre, si se toma en cuenta que el que estuvo vigente hasta el presente año abarcaba del 1 de mayo, al 30 de septiembre, a reserva que puedan funcionar días previos, o posteriores a los calorones.

Aunado a que por otro lado el líder de esa organización civil igualmente destacara que: “También es el hecho de haberse logrado con esta ley el tema de la cobertura con los seguros amplios, el tema de las indemnizaciones para los pasajeros en caso que suceda un accidente”, pero sin que diera mayores detalles al respecto, y que es lo que se ha estado criticando en lo general, y además porque no se socializara. ¡Zaz!

Sin embargo lo que es Peinado así la está avalando, contrario a las críticas que han proliferado por parte de los diferentes colectivos relacionados con ese ámbito de la movilidad, en su mayoría los bicleteros, al señalar que en la mayor parte del articulado no se precisa el que vayan obligar a cumplirlo a las distintas instancias gubernamentales involucradas en su aplicación, al imperar el término: “Podrán…”. ¡Así la ambigüedad!

Es decir, y de acuerdo a ese sentir, e inconformidad que hay, y que ya han manifestado por todos los medios, simplemente no se le dio un carácter obligatorio, sino que por el contrario se dejó a la discrecionalidad de las diferentes dependencias a las que impacta ese esquema jurídico, por lo que ahora sí que quedará a su critero el llevarla a la práctica, o no, por no haber motivos de sanción para meterles presión. ¡De ese pelo!

A lo que se le suma el que hay un desconocimiento de la misma, de ahí que ni los que la están cuestionando sabían a ciencia cierta en que aspectos se quedó corta, al escudarse en que los habían “dejado fuera de la jugada”, o de su análisis previo a su aprobación, lo que deja en claro que “no se movieron” lo suficiente, como para tener acceso a ella y conocerla “de pe a pa”, y así poder opinar con más conocimiento de causa.

No obstante, y por aquello de las dudas, y “el no te entumas”, es por lo que el de la UUH ya advirtiera que estarán “al pendiente” de que Sosa Castañeda realice las acciones que conlleva esa normatividad, para que llegado el momento no se convierta en una “Ley Muerta” más, como las muchas que ya hay, y que en su momento sólo se han aprobado para cumplir con el requisito, que se espera que no sea el caso. ¡Ajá!

Lo anterior porque como en el último tiempo los choques de esas unidades de pasajeros se han vuelto una constante, e incluso hasta ya se están incendiando, como hace un semana ocurriera con una, y no precisamente por estar “al cien”, y es por lo que iban hacer una inspección de emergencia para checar el cómo están mecánicamente, y del sistema eléctrico, y no es para menos, por como han expuesto al pasaje. ¿Qué no?

Ubican a colonia peligrosa…Aun y cuando “no descubrió el hilo negro, pero la que no deja de ser una alerta para los hermosillenses, a fin de que vean que terreno pisan, es la revelación que hiciera el Comisario en Jefe de la Policía Municipal, Jesús Alonso Durón, de que las colonias y zonas comerciales del Norte de Hermosillo son las áreas donde se presentan más robos en casa habitación y establecimientos. ¡Vóitelas!

Y para el caso es que Durón Montaño apuntillara que la colonia Solidaridad es la considerada como más inegura y peligrosa, como lo refleja el que sea la que registra una mayor incidencia delictiva, en parte por ser la más extensa de la Capital, y es por lo que dan cuenta que sus residentes viven, o más bien sobreviven “con el Jesús en la boca”, por ser un sector en el que pasa cada cosa, de ahí la mala fama que se machuca. ¡Tómala!

O séase que a ese grado es por lo que ese barrio, también conocido como “La Soli”, ya está en lo que llaman “semáforo rojo”, por lo peligroso que es, razón por la cual de la recomendación que ya le están haciendo a los habitantes de ese punto, así como a los empresarios que por esos lares tienen sus changarros y empresas, a que reporten en el acto cualquier acción sospechosa, o de gente a la que se perciba con malas intenciones. ¡Palos!

En esos términos está el ¡S.O.S! que lanzara Jesús Alonso, y no es para menos, como lo hiciera al: “Solicitar a la ciudadanía que a toda persona que vean extraña en sus entornos, o a los vecinos decirles que, si ven a una persona husmeando al interior de los domicilios, hay que reportarlo inmediatamente al 911, para nosotros hacer nuestra actuación”, a raíz de que así está la creciente inseguridad por esos rumbos. ¡Pácatelas!

Por encima de que cabe aclarar que no es una peligrosidad exclusiva de esa colonia popular, por esa clase de robaderas que hay, porque por el estilo están las colindantes, como una Real del Carmen, a la que por algo se le conoce como “Real del Crímen”; o la Primero Hermosillo, Villa Verde, La Cholla, y demás, donde ya nomás cae la noche y se acrecenta el riesgo, de ahí que los vecinos ya tengan miedo a salir a la calle.

Habrá veterinaria gratis…El que vaya que ha seguido abarcando mucho terreno, a la hora de beneficiar a los hermosillenses, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, al ahora anunciar que habrá una clínica pública para mascotas con servicio gratuito, lo cual dio a conocer durante en una sesión del Cabildo Infantil y Consejo Municipal Infantil 2023, por lo que los aplausos no se hicieron esperar. ¡Órale!

Tan es así que Astiazarán Gutiérrez adelantara que: “Vamos a tener un hospital especial para mascotas en Hermosillo que va a ser público y que va a ser gratuito, es un proyecto en el que vamos a trabajar con nuestros amigos regidores”, por lo que así estuvo esa buena nueva que diera a conocer en compañía de su esposa y Presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza, e integrantes del gabinete municipal. ¡Qué tal!

Más menos así está esa veterinaria que proyecta “El Toño” Astiazarán, en el marco de esa reunión de trabajo que tuviera lugar en el complejo recreativo y deportivo El Cárcamo, ubicado en el Vado del Río, donde escuchó propuestas relacionadas con el maltrato animal, contaminación” y reciclaje, en una dinámica de intercambio de ideas en la que igual participaron los titulares de varias dependencias. ¿Cómo ven?

De ahí el comentario generalizado que también surgiera, de que igualmente deberían activar las que antes eran las llamadas “perreras”, que “levantaban”, o se llevaban a los perros callejeros por el problema que representan al deambular en la vía pública, y ser un latente peligro para la ciudadanía, de lo que muy seguramente que con la sensibilidad que caracteriza a Astiazarán, debió haber tomado nota. ¡Mínimo!

Eso después de que en su trienio resurgiera la atención en ese apartado, que es de los más sentidos y requeridos, mediante el Instituto de Protección y Bienestar Animal, en el que despacha David Palafox Celaya.

Proponen parque jurásico…Sí que no está mal la idea para que por fin ya se le vea algo claro al abandonado centro de recreo de La Sauceda, como es la de crear un Parque de Dinosaurios en el área del humedal, como lo están proponiendo los del colectivo denominado “Amigos de la Laguna de La Sauceda”, presidido por Rafael Pacheco Rodríguez, para que sea todo un atractivo. ¡De ese vuelo!

Al Pacheco Rodríguez plantear la idea de que el proyecto contemplaría la construcción de un andador alrededor de ese lago, donde se instalarían luminarias y 20 figuras de varias especies de dinosaurios en tamaño real, que tendrían un costo de alrededor de unos $500 mil pesos cada una, y es por lo que adelantan que solicitarán una reunión con el “Gober”, Alfonso Durazo, para exponerle el plan. ¡Así el dato!

Pues de acuerdo a la visión del fundador de esa organización, señaló que: “Si le ponemos al humedal dinosaurios gigantes de todas las especies biológicas como carnívoros, herbívoros, nos permitirá hablar de la historia de la vida y de la biodiversidad”, como parte de un esquema interactivo para los visitantes, aun y cuando de inicio no aclararan si sería “de a gratis” el acceso, como actualmente lo es en esa zona. ¡Es la duda!

Aunque al margen de que se concrete esa propuesta que no está tan descabellada, ciertamente que es un espacio acuático que por siempre ha estado olvidado, a pesar de que los fines de semana es visitado por mucha gente que acuden a pescar y contemplar las aves que ahí hay, como patos, gaviotas y algunas veces hasta garzas que van de paso, pero lo cierto es que ni unas bancas hay, y muchos menos asadores y demás.

Ante lo que se concluye que iniciativas hay, pero lo que ha faltado es la voluntad gubernamental, por no ser mucho lo que costaría el empezar a acondicionar ese “ojo de agua” que se alimenta de la presa “Abelardo Rodríguez”, y que es una belleza natural que podrían convertirse en todo un atractivo, pero el de la Secretaría de Infraestructura estatal (Sidur), Omar del Valle Colosio, todavía “está patinando” con La Sauceda. ¡Glúp!

