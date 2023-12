Sin medias tintas

“Candados” en Notarías

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Candados” en Notarías…Y aunque es algo que no se cacaraqueó tanto, pero en el presente año sí que el gobernador Alfonso Durazo le aplicó la Cuarta Transformación al sector de los Notarios, con la reciente aprobación de la Ley del Notariado, derivado de que las disposiciones en esa materia ya estaban muy rezagadas, y eso se prestaba a corruptelas, como en el último tiempo en que ya se habían agravado. ¡Zaz!

Toda vez que era un marco jurídico que tenía unos 30 años, por lo que estaba tan viejo y desfasado, que era propicio para cometer toda clase de machincuepa$, como lo comprueba el que a últimas fechas a un Notario hasta lo detuvieran por tran$a, y quien todavía está en la cárcel; además de que surgieran los mal afamados cártele$ inmobiliario$, por lo que a ese grado ya estaba de devaluado ese ámbito. ¡Palos!

Por lo que así está ese nuevo sistema regulatorio, a partir de una iniciativa que presentara Durazo Montaño ante el Congreso del Estado el pasado mes de abril del presente 2023, y que fuera aprobada el 5 del actual diciembre, con la que le están “poniendo candados” al actuar de los federatarios, a fin de garantizar la seguridad jurídica en los actos que realicen en beneficio de los ciudadanos que soliciten sus servicios.

Pues con esa reformada se acabarán las malas prácticas y vicios que por años se habían solapado, porque ahora el Gobierno del Estado tendrá la capacidad de actuar rápido para reducir o cancelar los riesgos de un Notario que incumpla con las nuevas disposiciones legales, empezando porque tendrá la obligación de asentar en folios los contratos firmados entre las partes, de lo contrario será causal de retiro de la patente. ¡Vóitelas!

O séase que de esa manera están “blindando” la operatividad en ese rubro, ya que la instancia gubernamental estatal ahora tendrá la capacidad de cancelar una de esas anuncias, pero sin afectar los actos jurídicos previos, a quien por alguna razón haya reincidido en el incumplimiento de la normatividad, es decir, sin mucha tardanza, o burocracia legaloide, sino a partir de las irregularidades detectadas. ¡De ese pelo!

Pero además de todo eso, de aquí pa´l real se les estará “amarrando las manos” a los gobernadores en turno, a fin de que en el último año de sus sexenios no “premien” a sus amigo funcionarios con el otorgamiento de un Notaría, como históricamente se había hecho, y mal ejemplo de eso lo representa uno de los beneficiados más recientes y señalados, como fuera el ex secretario de Gobierno, Miguel “El Potrillo” Pompa Corella. ¡Tómala!

Derivado de eso esas influencias ya serán parte de la historia, porque ahora todo aquel servidor, o vividor público que aspire a una concesión de esas, tendrá que esperar un tiempo similar al que estuvo en su última responsabilidad, o cargo en la función de gobierno, por lo que esa es una de las tantas limitantes que se crearan; además de que se garantizará la equidad de género en la asignación de esas Notarías. ¡Así la limpia!

Si se toma en cuenta que de las 132 que hay en la actualidad, sólo 23 están ocupadas por mujeres. ¡Glúp!!

Al alza parálisis faciales…Las que dan cuenta que han ido al alza en la Entidad, son las enfermedades asociadas a la contaminación ambiental, como lo destapara la investigadora, Reina Castro Longoria, y es por lo que ya advirtiera y señalara con “dedo de fuego”, que se requiere de un mejor sistema de monitoreo para detectar la presencia de metales pesados en aire, suelo y agua, como ya se ha descubierto. ¡De ese vuelo!

Así que para muestra basta un botón, por como la también ecóloga y activista se refiriera en concreto a la situación epidemiológica relacionada con los padecimientos de la parálisis facial aguda que se han estado presentando, por la alta incidencia que hay hoy en día, al grado que ventilara que actualmente Sonora es la segunda con más casos per cápita a nivel nacional, con un índice del 1.03 casos por cada 100 mil habitantes.

Porque dicha enfermedad entre sus múltiples causas está relacionada con el contacto con metales pesados, o con productos de uso agrícola, tales como fertilizantes, y si se toma en cuenta que aún está presente el antecedente del tóxico derrame provocado en el Río Sonora por la minera Buenavista del Cobre del Grupo México en agosto 2014, pues sí que es algo que no puede pasarse por alto, como posible origen. ¡Ouch!

Y con más razón después de que el pasado 28 de julio del año en curso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en lo que es su Dictamen Diagnóstico Ambiental, confirmó la presencia de metales pesados, y es por lo que de nuevo llamaran a cuentas al dueño del Grupo México, Germán Larrea Velasco, por estarse demostrado que esa derramada no ha sido remediada. ¡A ese nivel la ventaneada!

Lo que explica el porque no sólo hay parálisis, sino hasta cánceres, por la presencia de arsénico, aluminio, antimonio, y bario, entre otros elementos, que siguen significando un riesgo para la salud de los sonorenses.

Ootro tache para la SEC…El que se sigue demostrando que continúa sin hacer la más mínima tarea es Aarón Grageda, el fantasmal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), como lo prueba el que una vez más esta semana un grupo de maestros interinos de Preescolar y Primaria se manifestaran en las afueras de sus aposentos, para exigir transparentar los procesos de asignación de las bases laborales. ¡Así la exhibida!

Eso si se analiza que no es la primera protesta que tiene que ver con esas basificaciones que se concursan para los profesores, como la que ahora tuviera lugar el pasado mes de mayo, cuando se hizo la evaluación para otorgar 150 de esos puestos, que empezaron a entregarse la primera semana del presente diciembre, pero la cuestión es que posteriormente se suspendió el proceso, y es por eso de las quejas. ¡Ni más ni menos!

Ya que el enésimo tache que le están poniendo a Grageda Bustamante es por la carencia de opacidad, en base a lo expresado por el “Profe”, Luis Corral, quien dijo: “La molestia aquí es la falta de transparencia que hay. Porque no dan las 150 bases, de perdida que nos digan: Maestros estamos trabajando en buscar más bases para dárselas en enero, pero porque se quieren esperar hasta mayo, cuando el proceso ya se acaba”. ¡Ñácas!

En lo que es una política que califican de injusta, al apuntillar que como docentes se tienen que preparar para el examen, aunado a que deben pagar cursos y diplomados para acumular experiencia en su formación académica, por ser un requisito que les pide la SEC para acceder a la convocatoria, como para que todavía no les clarifiquen los procedimientos, por como los implementan casi “en lo oscurito”. ¡Eso dicen!

A ese grado es que Aarón Aurelio no le ha podido encontrar la cuadratura al círculo a ese sistema de otorgación de plazas, por como una y otra vez se los han estado echando en cara, y por algo ha de ser, como para que no hagan las cosas con claridad como lo demandan las circunstancias, y para seña está el que reiteradamente “se le ha hecho bolas el engrudo”, y para seña está esa nueva pública exhibida. ¡Mínimo!

¡Niega retenes la Sedena!…Quien va morir engañado es el titular del Ejército mexicano, Luis Cresencio Sandoval, al asegurar que en Sonora no hay retenes de los delincuentes, cuando es algo que ha reconocido hasta el propio delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, lo que refleja que así está la consigna de “querer tapar el sol con un dedo” para minimizar la inseguridad.

Lo anterior porque a decir del cuestionado general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según él por estos lares no ha detectado “filtros” de grupos delincuenciales, cuando todo mundo sabe que hay zonas en las que no puede ni entrarse, porque los “mañosos” camuflajeados de soldados, o de alguna corporación, luego les paran el alto a los ciudadanos, por lo que así se está evidenciando la descoordinación que hay.

Aunque lo peor del caso es que Luis Cresencio todavía salió con el cuento chino de que esos paraderos de la milicia todo mundo los conoce, según esto porque ya son fijos, cuando no es cierto, salvo el del Precos, localizado en Carbó, que ya tiene añales, pero de ahí en fuera se colocan donde quiera, al igual como lo hacen los integrantes del crimen organizado, sobre todo en la sierra y el Norte como Caborca, Altar, Atil y demás.

Casi por nada es por lo que hasta el “Prejidente”, Manuel López Obrador, ya le pidió al de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el que revise que no haya hampones disfrazados con uniformes de la “Policía ministerial”, a partir de que las denuncias ciudadanas han proliferado en ese sentido, sobre todo en los lugares más apartados y desolados, pero para Sandoval González no pasa nada, por como está negando esa cruda realidad. ¿Qué no?

Con lo que una vez más se está confirmando que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, al sostener que esos puestos de revisión están plenamente identificados, ya sea los militares apoyados por la Guardia Nacional o viceversa, con lo que es la colocación de letreros para que la ciudadanía los ubique antes de llegar. ¡Ajá!

