Revive Seattle con triunfo sobre Águilas

Se imponen 20-17; Carson Wentz salió en el primer cuarto lo que aprovecharon los Halcones Marinos para dominar a los de Filadelfia

Los Halcones Marinos de Seattle sorprendieron a las Águilas de Filadelfia al superarlos este lunes por marcador de 20-17.

En el primer cuarto se lesionó el quarterback de Filadelfia, Carson Wentz tras un fuerte golpe por la espalda de Jadeveon Clowney, y eso obligó a jugar a Josh McCown (174 yardas de pase). Este se convertía en el jugador más veterano en debutar en postemporada, pero no fue capaz de acercar siquiera a su equipo al touchdown, y los de Seattle Seahawks doblegaron a los Eagles por 17-9.

Filadelfia apenas convirtió el 27 por ciento de sus terceros downs y su quarterback fue alcanzado hasta en siete ocasiones, y solo sumaron tres tiros de campo en todo el encuentro, de Jake Elliott.

Lo más destacado fue el RB Miles Sanders que corrió por 69 yardas. En la primera parte solo salieron a relucir las defensas de ambas franquicias. Antes del descanso, el regresado Marshawn Lynch con una poderosa carrera irrumpió en la zona final y puso el marcador en 10-3.

En la segunda mitad, los Halcones Marinos pusieron ya brecha en el casillero, a través de un tremendo touchdown del novato D.K. Metcalf, con Russell Wilson (325 yardas repartidas en 18/30 pases) completando un maravilloso pase de touchdown de 53 yardas (17-6). El receptor novato fue clave y sumó 160 yardas en 7 capturas.

Por su parte, los Águilas solo fueron capaces de transformar field goals y pusieron el marcador definitivo de 17-9 antes de los últimos 15 minutos.

Ya en el cuarto periodo, tras un drive consistente de 69 yardas en 10 jugadas, la franquicia de Pensilvania no consiguió completar un cuarto down de cuatro yardas. La defensiva de Aguilas dio esperanzas en esta recta final, pero ofensivamente se repetía la historia. Después de una interferencia de pase de Tre Flowers, que regaló el balón en la yarda 13 de Seattle, un 4&7 acabó con el mismo desenlace. En el último drive, un pase largo hacia Metcalf en tercer down dejó ya a los Halcones Marinos hincando rodilla.

