Santiago Giménez se siente muy mexicano

Llegó a México a los dos años; Aunque fue convocado por la Selección de su país, prefirió quedarse en el Tri

Santiago Giménez afirmó en ‘Hugo Sánchez Presenta’ de Star + que se siente más mexicano que argentino, ya que su formación futbolística la desarrolló en el país Azteca.

El goleador del Feyenoord, a los 20 años, tenía una convocatoria de Argentina y del representativo mexicano, eligió al Tricolor por encima de la Albiceleste.

“En un momento, en la Sub 20, tenía la opción de ir a la Selección Argentina o a la Selección Mexicana Sub-20, ahí tuve que decidir, hice una cosa que creo que fue lo correcto, no voy a pensar en qué me conviene más, en el futuro y simplemente voy a decidir con el corazón”, relató.

“ Me pregunté eso en el interior, la realidad es que me siento más mexicano que argentino, llegué a los dos años y toda mi vida fue en México, no me acuerdo de cuándo vivía en Argentina y por eso fue la decisión de ir con México”, comentó ‘Chaquito’, en entrevista en el programa ‘Hugo Sánchez Presenta’ por Star+.

Por otra parte, Giménez, quien tuvo cinco minutos de la final de la Copa Oro, suficientes para anotar el gol que le dio el título a la Selección Mexicana, reveló que “ya lo había visualizado”.

“En esa Copa Oro no me estaba tocando iniciar, estando afuera hablábamos, me visualizaba haciendo el gol. Sabía que iba a hacer el gol del gane, pasaba el tiempo y no me metía, como que me empezaba a enojar, a tener esa hambre”, contó.

“Me tocan cinco minutos, no importa si son 90, pero doy el máximo, voy al mano a mano, la tiro larga, no me alcanza y se me da el gol. Estaba preparado, no de soberbio por estar en la banca y agradezco que me haya dado ese gol”, comentó Santiago Giménez

