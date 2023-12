Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a Sonora

Aunque para las autoridades sonorenses, el asesinato de un paisano en carreteras sonorenses, no ha significado gran cosa y consideran que el flujo de connacionales continúa sin parar, las autoridades de Estados Unidos, emitieron nuevas recomendaciones en las que piden se reconsidere viajar a territorio sonorense.

Muchos de los connacionales que pasan por Sonora lo hacen porque es el camino más rápido para llegar a su destino, ya que ir a dar la vuelta a Texas representa muchas horas más de permanecer en carretera y por ende menos días de estar con su familia, ya que vienen con los días contados.

En Estados Unidos se otorgan permisos para que los trabajadores falten, sin embargo, en esos días no ganan, es decir, las empresas no cubren los días u horas no trabajadas, por lo que los paisanos, vienen con el tiempo medido, aunque muchos creen que están holgados y no es así, de ahí que no les queda otra que arriesgarse y rezar para llegar con bien a su destino.

Por lo pronto el gobierno estadounidense ante los hechos violentos que aquejan a la entidad emitió esas recomendaciones, además de que urgió a no viajar durante la noche por carreteras sonorenses, algo que muchos paisanos, por venir, insisto, cortos de tiempo no pueden evitar y se arriesgan con hechos lamentables como el del sábado anterior.

Se debe reconocer que este hecho fue aislado, lo que tradicionalmente ocurre son los despojos, pero no los asesinatos de paisanos, al menos en territorio sonorense y ojalá que no se haga costumbre, aunque a decir del propio gobernador Alfonso Durazo, la carretera es totalmente segura… Esperemos que así sea y no únicamente para los paisanos sino para todos.

Sonora tiene la gasolina más cara del país … ¿y qué tiene? Dirán algunos

Pues de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, en Sonora tenemos no solo la tortilla de maíz más cara del país, sino que también la gasolina ya que detectaron que el litro se vende en algunos establecimientos hasta en 26.49 pesos, en el caso de la Premium y en 24.99 la Magna.

Ojalá que las autoridades además de “balconear” a los establecimientos pongan manos a la obra y logren que se respeten los precios en beneficio de la economía de quienes habitamos estas latitudes.

Por cierto, desde hace unas semanas aumentó el kilo de carne en los establecimientos comerciales como el Mercado Municipal y se prevé que para el ya muy próximo 2024 se registre un nuevo incremento, así que prepárese para la ola inflacionaria que pronostican los analistas.

La vacuna Covid de Pfizer todavía no llega a Hermosillo

Pues tras un recorrido efectuado por algunas farmacias de la ciudad confirmamos que todavía no llega la vacuna de Pfizer contra el Covid y en una de las cadenas farmaceúticas dijeron que para el fin de semana ya la tendrían y en otra que para principios de año.

Como anticipamos, el costo por biológico será de 850 a 900 pesos y hay que estar muy atentos porque de acuerdo con especialistas, solo se requiere una aplicación, y no se deje engañar por quienes están afirmando que son dos o más, ya que eso aplica para quien no tiene ninguna vacuna contra Covid…

