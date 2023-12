Hablando Franco

Judith Franco

Piden turisteros de Puerto Peñasco apoyo urgente del gobierno

Un apoyo de emergencia están solicitando a las autoridades de los tres niveles de gobierno, los prestadores de servicios turísticos de Puerto Peñasco ante la crisis que están enfrentando tras el cierre de la garita Sonoyta-Lukeville.

De acuerdo con información del dirigente de los hoteleros, Francisco Javier Lazo, al día pierden casi tres millones de pesos, así que ya sabrá el monto acumulado a casi un mes del fatídico cierre por parte del gobierno de Estados Unidos, que no ha podido contener el flujo de migrantes que se arremolina en el sitio para cruzar a ese país.

De hecho, veíamos videos que difundieron en redes sociales en donde se ve el citado destino turístico totalmente desolado ante la falta de visitantes estadounidenses que son los principales clientes en esta época del año.

Además, el gobierno de Estados Unidos ha recomendado a sus habitantes no viajar a México, incluyendo Sonora, debido a la inseguridad que existe en varias regiones del país, entre ellas la zona en la que se enclava Puerto Peñasco, en donde hay que reconocer han ocurrido varios episodios lamentables.

Por lo pronto, este miércoles autoridades de México y Estados Unidos se reunirán en la capital del país para analizar el problema migratorio y buscar una solución a esta problemática que no solo aqueja a la frontera sonorense sino en otras latitudes, por lo que la presión es mucha y no solo en el lado mexicano sino también con nuestros vecinos.

En cuanto a la solicitud de apoyo se ve bastante difícil que puedan recibir recursos tomando en cuenta la situación en que se encuentran las finanzas públicas, federales y estatales… Pero pues al que no pide no le dan, como dicen por ahí…

También hoy definirán cuándo cerrarán el Mercado Municipal

Y otra situación que presuntamente se resolverá hoy será el cierre temporal por remodelación del Mercado Municipal número uno, que en varias ocasiones se ha pospuesto y tiene a los locatarios pagando renta desde hace casi dos meses en otros lugares, ya que primero la autoridad declaró desierta la licitación para los trabajos a realizar.

Ahora, al parecer ya se tiene definida a una empresa que se encargará de los mismos y solo falta ponerle fecha y hora para que acudan las autoridades, encabezadas por el gobernador Alfonso Durazo, a dar el banderazo de inicio de la anhelada y sobre todo necesaria obra en el edificio que tiene severas carencias en electricidad y estructura.

De hecho, nos aventuramos a ir la semana anterior para tomarnos la foto del recuerdo en el emblemático edificio, que aunque al tratarse de una construcción histórica, seguro no tendrá muchos cambios, pero seguramente no será igual, y constatamos el deplorable estado en que se encuentra.

Aunque hay que aclarar que la sazón de las comidas perdura, y es lo que atrae a los parroquianos.

Sin embargo, los locatarios no hallan la puerta ante la incertidumbre que los aqueja y que los tiene pagando la renta de las nuevas ubicaciones, a las que no saben cuándo se irán y mientras, hasta los visitantes han preguntado en redes si está o no abierto el Mercado.

Creo que lo mejor sería que permaneciera dando servicio hasta el 31 de diciembre, para aprovechar las ventas tradicionales de fin de año y empezar a partir del dos de enero en sus nuevas ubicaciones, mientras que las autoridades se encargan de realizar los trabajos que durarán al menos un año… Veremos…

