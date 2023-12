Se tienen peores escenarios de violencia y homicidios: Rogelio Díaz Brown

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

Puede ser indolencia o incapacidad por parte de los gobiernos de Morena pero lo que es obvio es los resultados en el combate al crimen son prácticamente nulos, como se vio en la masacre en Cajeme y la balacera en calles de Sonoyta

El 2023 es un trago amargo para los sonorenses en materia de seguridad pública y muestra la cara de los gobiernos de Morena ante los altos índices de violencia, homicidios y libre actuar del crimen organizado, subrayó Rogelio Díaz Brown, Presidente del PRI en la entidad.

Los tres órdenes de gobierno han fallado como autoridad y no tienen respuesta a la sociedad que espera seguridad y que no haya más violencia y muerte. Los Gobiernos de Morena llevaron a sonorenses al peor escenario de violencia y homicidio, apuntó.

Tras la masacre en Cajeme donde perdieron la vida seis personas e hirieron a 26 más y la balacera y pánico generado en los habitantes de Sonoyta por el enfrentamiento armado de delincuentes que por minutos se adueñaron de las calles todo en el mismo día, es muestra de que las supuestas estrategias y programas preventivos no tienen resultados, dijo el dirigente tricolor.

Puede ser indolencia o incapacidad, señaló Díaz Brown, al puntualizar que de nada sirve que el gobernador Alfonso Durazo condene lo sucedido sin en los hechos articula una acción que logre evitar masacres, enfrentamientos y tantos homicidios.

Recordó que tan solo en Cajeme van 48 homicidios en lo que va diciembre con un promedio qué alcanza casi dos personas fallecidas en forma violenta al día.

Cincuenta muertos con arma de fuego al mes en un solo municipio como es Cajeme y que los gobiernos quieran verlo como si no pasara nada, esto ya es insostenible, concluyó.

