Se despide Layún del futbol profesional; Agradece al América

El veracruzano dijo que cumplió todos sus sueños entre ellos jugar con la Selección Mexicana, jugar en Europa y campeonar con las Águilas

Miguel Layún se despidió del futbol profesional este lunes. Ya se sabía que el lateral no iba a disputar el Clausura 2024, sin embargo, aprovechó este primero de enero para lanzar un emotivo mensaje, con mención especial al América, conjunto en el que brilló y hasta se convirtió en ídolo.

El exjugador agradeció al cuadro azulcrema y señaló que cumplió todos los sueños que tenía antes de convertirse en futbolista, entre ellos, jugar en Europa, con la Selección Mexicana y campeonar con las Águilas.

“Comienza mi nuevo camino fuera de las canchas y no quería guardarme estas palabras: Gracias Club América por tanto, a cada uno de ustedes por el cariño recibido, de la manera que me lo hayas expresado, todos… Sin excepciones, me ayudaron a cumplir cada uno de mis sueños y no tengo palabras para agradecerles el impulso que me dieron”.

El futbolista mexicano ahora se centrará en la Américas Kings League, competición de la cual es presidente.

Sin embargo, el veracruzano señaló que uno de sus objetivos es ayudar al balompié desde “otro lugar”, el cual, por lo pronto, será la competición en la que están involucrados famosos, creadores de contenido y jugadores.

“Los echaré de menos, pero prometo que intentaré hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar al futbol desde otro lugar, tal vez alguno que tenga mayor impacto y efecto. ¡Los quiero y siempre estarán en mi corazón!”, agregó el exjugador de clubes como Porto, Villarreal y Rayados.

Layún cerró su carrera con broche de oro al conseguir el título del Apertura 2023 con las Águilas, que se impusieron en el Estadio Azteca a los Tigres de Robert Dante Siboldi.

El lateral levantó el campeonato junto a Henry Martín y así culminó su paso como profesional, tras 523 partidos jugados en la élite del futbol.

