Admite “Chicharito” interés en volver a Chivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández ya rompió el silencio sobre su probable llegada a Chivas y por medio de Twitch, aceptó que las negociaciones para su regreso a Guadalajara están avanzadas, aunque aún no está cerrado.

Lo que sí aceptó el delantero mexicano es que está ilusionado y que él mismo ya habló con Fernando Hierro y Amaury Vergara.

“Mi prioridad es regresar a las Chivas, en estos días mi representante estará yendo para allá, la directiva y yo estamos poniendo todo de nuestras partes para que se pueda dar.

Estoy muy feliz, ilusionado, hablamos con Fernando Hierro y Amaury Vergara, aún no hay nada oficial pero hay varias personas trabajando para que se haga. ¿Cómo no voy a estar ilusionado? Regreso al equipo que me vio nacer, que me dio la oportunidad de salir a Europa”.

Hernández solo espera que su representante, quien viajará a Guadalajara en los próximos días, pueda llegar a un acuerdo con la institución rojiblanca.

Todavía falta un tramo importante para que se llegue a un acuerdo, mi representante viajará a Guadalajara en estos días para que se pueda dar tan pronto posible, pueda firmar y pueda viajar a Guadalajara. Han habido negociaciones, por más que parezca que hay certezas, también hay mucha incertidumbre, sé a donde quiero ir y quiero ir a Guadalajara.

Por otro lado, ‘Chicharito’ dijo que aún está trabajando en su recuperación:

De mi recuperación voy bien, me siento mucho mejor, faltan semanas para estar muy bien, no quiero acelerarme para no recaer, estamos haciendo lo mejor en este proceso. Vamos a esperar, yo estoy dejando que esto fluya, que la gente que tiene que culminar esto lo pueda lograr”.

