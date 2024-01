Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Feminicidio de Dulce María sacude a población hermosillense

Por demás impactante el caso ocurrido en la colonia Villa del Real, en donde un sujeto que tenía orden de restricción y que estaba acusado de violación reiterada, le arrebató la vida a una mujer inocente cuando intentó asesinar a su expareja.

Escuchaba el relato de la madre de la víctima, quien además de que fue pareja del homicida, también es madre de la menor que abusó y a quien posteriormente sustrajo de su casa y después, la embaucó y se casó con ella, para procrear una niña, a quien también abusó, es un caso de terror que además de ser trágico terminó de la peor manera.

El colmo de los colmos es que el sujeto sigue prófugo, a pesar de estar plenamente identificado y ello es una muestra del estado de indefensión en que se encuentran muchas familias y también de la apatía de las autoridades, que en una situación de este tipo, que tan solo al escucharla provocan náuseas, se quedan prácticamente con los brazos cruzados, hasta que se llega a esta aberración.

Y que frustrante es ver que un remedo de ser humano puede actuar con esa impunidad y cortar la existencia de una joven profesionista, próxima a contraer nupcias y con un brillante futuro…

En verdad, no hay palabras para calificar un hecho de este tipo y tampoco para enviar consuelo a la familia revictimizada, a quien deseamos que Dios las reconforte y les ayude a salir de este hecho que no tiene nombre.

Hacen Buscadoras aterrador hallazgo de cementerio clandestino en El Choyudo

Otro hecho que nos sacudió el fin de semana fue el hallazgo de casi 30 fosas clandestinas en el campo pesquero El Choyudo, en donde de acuerdo con Cecilia Flores, habría decenas de cuerpos de hombres y mujeres, al parecer asesinados recientemente.

Según lo manifestó la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, en el sitio se encontraron identificación de las personas asesinadas, lo que facilitará la entrega de sus restos a sus familias, incluso se mencionó que había gente del vecino puerto de Guaymas, en donde hay varios desaparecidos.

Por supuesto que la autoridad ministerial desestimó las cifras dadas a conocer por Cecilia Flores y sostuvo que se trabajaría para identificarlos.

Incluso sobre el hallazgo de más fosas de este domingo, ni se tomaron la molestia de enviar algún comunicado, y se entiende, porque ¿Qué se puede decir de este tipo de situaciones que evidencian que la delincuencia se ha asentado en prácticamente todo el estado de Sonora?

Si se cumplen los pronósticos y en esta semana se realiza el cambio en la secretaria de Seguridad Pública, en donde María Dolores del Río seguramente hizo lo que pudo, quien la sustituya tendrá una enorme tarea, sin embargo, tendrán que acatar la política de “abrazos y no balazos”, aunque los delincuentes están armados hasta los dientes.

El Covid tiene ocupación de 100 por ciento en hospitales de Sonora ¡cuídese!

Lo hemos comentado en repetidas ocasiones, no hay que confiarse y hay que seguir tomando precauciones porque el Covid sigue activo.

Tuvo que salir en la ciudad de México la información de que el virus tiene saturadas las camas de los hospitales en varios estados, incluyendo los de Sonora, porque el encargado de Salud, José Luis Alomía, no ha dicho ni pío.

A través de redes sociales desde el pasado mes de diciembre, varios especialistas estuvieron alertando sobre la nueva variedad del virus, que si bien, no es más letal si es muy contagiosa, pero si usted tiene alguna comorbilidad, puede costarle la vida, porque los virus son oportunistas, así que no eche en saco roto las recomendaciones y cuídese para no convertirse en estadística.

