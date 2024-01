Treintañero mantenido agrede a su padre.

Gerardo López

Manuel Fernando tiene 36 años pero no trabaja, y al parecer no le gusta dicha acción, pues está acostumbrado a que su padre lo mantenga, al que golpeó porque le negó comida.

La agresión sucedió la noche del domingo, en un domicilio ubicado en colonia Los Arroyos, donde agentes de la Policía Municipal, aprehendieron.

Eran alrededor de las 23:44 horas cuando los oficiales llegaron a una vivienda ubicada en calles Arroyo de Camou y Arroyo del Salto, en colonia Los Arroyos.

Al arribar se entrevistaron con un hombre de 65 años, al que a simple vista se le apreciaba un moretón en un ojo, que dijo ser quien pidió auxilio a la Línea de Emergencias 911.

El sexagenario mencionó que la herida en su rostro la había causado su hijo tras asestarle un puñetazo, por haberle negado alimento.

Precisó que el hombre le pidió cena y le contestó que no había para él porque no aporta para los gastos, pues no trabaja, y luego sobrevino el ataque.

Después de narrar lo sucedido el afectado señaló a su agresor y éste fue asegurado de manera inmediata por los uniformados.

El detenido fue llevado a las celdas de la Comandancia de Policía de la zona seis, con sede en colonia San Bosco, luego sería remitido a una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

Comparte esto: Facebook

X