Sin medias tintas

¡No lo detienen y asesina!

Una de cal pa´ la Fiscalía

Ahora “queman” al ostión

Invaden sicarios a Sonora

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡No lo detienen y asesina!…Y se volvió a demostrar la poca importancia que le dan las autoridades procuradoras de justicia a las ordenes de restricción que se emiten contra los violentadores, como lo exhibe que el sujeto que el pasado sábado matara a balazos a una joven, e hiriera a su hermana, en la colonia Villa Colonial, contaba con una para proteger a las hora víctimas, pero aun así se les apareció y las baleó. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a testigos al lugar llegó el individuo armado, quien era ex pareja de una de las agredidas, mismas que se encontraban sentadas en el exterior de una vivienda, junto con otra fémina que salió ilesa, y disparó contra su ex mujer, y su ex cuñada, Diana Marina y Dulce María, respectivamente, cuya última murió en el acto, para posteriormente escapar a bordo de un pick up de color blanco. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que los familiares de Dulce María están denunciando la impunidad con la que actuara el feminicida de nombre Pedro, aun y cuando previamente había sido denunciado por violación y abusos deshonestos en contra de su ex y de su niña, por la forma en que sin ningún temor se presentó en el domicilio y abrió fuego contra todos, hasta que se le acabaron los cartuchos, que si no habría matado a más. ¡Órale!

Pues no obstante y contar con una orden de alejamiento, pero aun así el atactante se hizo presente en la casa de la madre de las jóvenes, para agredir a Diana Marina, de 25 años de edad, y quien era el objetivo por una aparente venganza, pero ya estando ahí también accionó la pistola contra los presentes, y es cuando asesinó a Diana María, de 30 años, que era psicóloga, y quien ya estaba próxima a casarse. ¡Así la tragedia!

Por lo que es un hecho de alto impacto que ha consternado a los hermosillenses, por la facilidad y frialdad con la que el asesino ultimara a alguien con quien antes sostuvo una relación sentimental, y que, a pesar de haber sido señalado de ser una persona agresiva, pero ni así los de Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) lo ubicaron en tiempo y forma, aun y cuando contaba con una orden de aprehensión en su contra. ¡Tómala!

Aunque a la clásica, o una vez que ya pasan esas funestas desgracias, lo que es la Fiscalía Estatal donde despacha, Gustavo Salas, ya salieron con que tienen plenamente identificado el autor de ese asesinato, aunque la pregunta es que si ¿Por qué hasta ahora?, y no antes de sucedieran las cosas, si toma en cuenta que los delitos que le imputaban al ahora homicida eran de los considerados como graves. ¿Qué no?

Es por eso que los familiares y amigos ya no se están confiando en las autoridades, y por su cuenta a través de las redes sociales ya difundieron una fotografía del matón prófugo, además de solicitar la colaboración de la ciudadanía para ubicarlo, y que eso ayude a su pronta captura, para que de esa manera se les haga justicia, por encima de que Salas Chávez y compañía ya montaran un operativo de búsqueda. ¡Ajá!

Si se analiza que después de lo ocurrido el fin de semana, ahora dizque sí se unieron todas las fuerzas policiales para atrapar a Pedro, cuando antes lo dejaron andar más libre que el viento, para seguir haciendo y deshaciendo, al punto de que hasta se vengara de Diana Marina matando a la inocente de Dulce María. ¡Ups!

Una de cal pa´ la Fiscalía…En más de sonados hechos que son de lamentar también está que contra todo lo esperado ya esclarecieron el caso el feminicidio cometido en agravio de Aronia Wilson Tambo, la gobernadora de la etnia Cucapah, cometido el pasado 9 de enero en San Luis Río Colorado, con la detención de un tal Jorge Santiago “N”, quien ya quedó vinculado a proceso como presunto responsable. ¿Cómo ven?

Eso luego de que al imputado se le acusa de privar de la vida a Wilson Tambo, a quien golpeó con un objeto contundente, luego de sostener una fuerte discusión en un domicilio de la comunidad de Pozas de Arvizu, en la frontera sanluisina, por lo que después sustrajo documentos de la casa y robó el vehículo de la víctima para huir, mismo en el que fuera asegurado al ser capturado por los agentes de la AMIC. ¡Vóitelas!

Por esa razón es que a Jorge Santiago el pasado sábado le ejecutaron una orden de aprehensión girada por un Juez, cuando ya estaba encarcelado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) por diversos delitos que antes le achacaron, con lo que se confirma que es a quien arrestaron inicialmente, o poco después de atentaran fatalmente contra la malograda representante étnica, por lo que así resolvieron ese comentado crimen.

Aun y cuando de inicio la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a cargo de las investigaciones, manejara con mucho hermetismo ese fatídico atentado, desde la identidad del supuesto autor material, hasta la forma en que ultimaron a la líder de ese grupo indígena que es binacional, y que es de los que ya están en peligro de extinción, por lo que con eso lo estarán más.

Así que es una de cal para FGJE por las que van de arena, a la que se le suma el que también en días pasados esclarecieran la ejecución de un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) perpetrado en Estación Corral, en la municipalidad de Cajeme, con todo y que no cuadró la hipótesis que ventilaran, de que estaba relacionada con su entorno personal y no su función, porque hasta lo “levantaron”.

Ahora “queman” al ostión…Los que tal parece que traen el santo volteado son los productores sonorenses, porque apenas y recién exoneraron en Estados Unidos a quienes producen melón en la región guaymense, después de que se comprobara que no exportaron al “otro lado” los que detectaron contaminados con salmonella, cuando ahora los ostiones que se producen en Puerto Peñasco están bajo sospecha. ¡Qué tal!

Al aflorar que esta vez en San Diego, California, se han registrado más de 41 casos de personas que han presentado la enfermedad conocida como Norovirus, y que al parecer es por consumir ostras crudas importadas por la empresa Golpac, ubicada en Bahía Salina, de la localidad rocaportense sonorense, y es por lo que las instancias de salud estadounidenses ya emitieran una alerta sanitaria. ¡Pácatelas!

En lo que es un brote que reportan que empezó a surgir a mediados de diciembre pasado, al aparecer los primeros enfermos entre quienes comieron esa especie marina, y que sólo estaba disponible por medio de restaurantes y tiendas mayoristas, por lo que ya se lanzó un aviso para que no las sigan utilizando, y a quienes las compraron personalmente les están haciendo un llamado para que no las preparen en lo que investigan.

Lo anterior por como adultos y hasta niños han resultado afectados por ese mal que les provocara náuseas, vómitos y diarrea, aunque hasta ahora nadie ha requerido hospitalización, a diferencia de con los melones, que hasta muertes causaron, y es por eso del escándalo que se hiciera, pero finalmente se comprobó que la contaminación se originó a la hora en que los partieron y picaron para venderlos ya para ser consumidos.

Sin embargo, y con respecto al ostión de Rocky Point, se está a la espera de las indagaciones, pero de entrada la que se está viendo muy retardada en su accionar, es la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Fátima Rodríguez Mendoza, porque lo que hasta el momento no había dicho está boca es mía, cuando menos mediar, y por su lado investigar. ¡Mínimo!

Invaden sicarios a Sonora…Con la novedad de que no sólo los tres niveles de gobierno se han estado reforzando en cuanto a la seguridad, a raíz de los reiterados enfrentamientos armados que se han suscitado en el Noroeste del Estado, sino que también lo está haciendo los grupos del crimen organizado, como lo reconociera el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez. ¡Palos!

Para el caso es que apuntillara que: “Fíjate que están viniendo de otras partes, están viniendo de Nayarit, están viniendo de Chihuahua, están viniendo de Zacatecas, de otros Estados están viniendo y eso pues significa que las personas ya se les están acabando, entonces están trayendo personas de otros lugares”, aunque visto desde otra óptica también pudiera ser que están incrementado sus filas con esos delincuentes venidos de fuera.

Pero cualquiera que sea la cuestión, lo que resulta verdaderamente alarmante es que ya se esté dando una invasión de esa clase de bandas delincuenciales en los municipios de Magdalena, Santa Ana, Caborca, Altar, Átil, Oquitoa, Sáric, Tubutama, y demás, como lo refleja el que las escasas 36 personas que han sido procesadas por esas balaceras, la mayoría son procedentes de otras Entidades. ¡Ni más ni menos!

Motivo por el cual es que ya no sea una mera casualidad el que desde finales de noviembre en las mencionadas municipalidades ya se hayan intensificado los choques a muerte entre los diferentes carteles de la droga, y ya no solamente entre ellos, sino que también han desafiado a las “fuerzas de inseguridad” en esas regiones y otras, como una y otra vez lo han expuesto los ciudadanos por las redes virtuales. ¡De ese tamaño!

Y es que por más que Sergio Méndez diga que esa treintena y cacho de pistoleros del “Narco” ya están en prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso), y de que igual les han asegurado unos 80 vehículos, y más de 140 armas de todo tipo de calibre, incluidas rifles Barret calibre 50, ciertamente que ha sido como “quitarle un pelo a un gato”, por como ha persistido esa narcoviolencia.

