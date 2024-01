Alertan por hackeo de correo electrónico; Personal de la AMIC

Llaman a tener cuidado ya que los delincuentes buscan obtener las cuentas de correo y redes sociales para suplantar la identidad y engañar a los contactos

Redacción Entorno Informativo

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) a través del Departamento de Extorsiones, informa a la población sobre la operación de delincuentes para obtener cuentas de correo electrónico y redes sociales de personas, con la intención de suplantarlos y obtener lucro engañando a sus contactos.

Este método consiste en el envío de un correo electrónico en el que los delincuentes se hacen pasar como personal técnico de la empresa proveedora de servicios de mensajería (Google, Microsoft, o bien una institución bancaria) solicitando información personal o un cambio de contraseña en su cuenta de correo.

Una vez realizado este paso, los criminales tienen acceso a dicha cuenta, misma por la que buscarán acceder a las contraseñas de redes sociales, apoderándose de estas últimas para pedir dinero a contactos o bien poner en venta diversos artículos con fines de fraude a los que busquen hacer la compra, valiéndose para ello de la confianza que se tenga a la persona cuya identidad en redes suplantan.

Por lo anterior, se emiten las siguientes recomendaciones: No abra correos de remitentes desconocidos o enlaces sospechosos, evite responder a correos de empresas que le soliciten cualquier tipo de información personal, habilite un filtro anti spam, use contraseñas seguras, aumente el nivel de seguridad de su cuenta con la validación en dos pasos, no acceda a sus cuentas con equipos o redes públicas y actualice constantemente sus dispositivos.

En caso de ser víctima de este engaño, puede ejecutar un programa antivirus, cambie su contraseña mediante un correo electrónico alternativo (en caso de tenerlo), notifique a sus contactos, cambie sus preguntas de seguridad e informe a su proveedor de servicio de correo electrónico.

Si requiere una mayor ayuda, puede comunicarse a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), al Departamento de Extorsiones al número (662)289-88-00, extensión 15360.

