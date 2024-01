Definen selectivo estatal de boliche para los Nacionales Conade

Ya se repartieron las 16 plazas de Sonora ya que esta disciplina no tiene eliminatoria regional



Redacción Entorno Informativo

La selección sonorense de boliche que representará a nuestra entidad en los Nacionales Conade 2024, quedó definida después de celebrarse la etapa Estatal en las categorías Sub 16 y Sub 21 (en ambas ramas).

El evento tuvo lugar en Ciudad Obregón, en donde competidores locales, junto a bolichistas de Hermosillo y Nogales, disputaron los 16 boletos disponibles para la etapa nacional, pues el pase es directo, debido a que el boliche no cuenta con una eliminatoria de región.

Por lo tanto, los cuatro mejores de cada una de las dos categorías, en ambas ramas, aseguraron su estancia en los Nacionales Conade 2024; en el caso de la Sub 21 varonil pasaron: José Luis Urías (Ciudad Obregón con 2,028 pinos derribados), Sergio Mercado (Ciudad Obregón con 1,957), Sergio Monreal (Nogales con 1,921) y Juan Carlos Bórquez (Ciudad Obregón con 1,894).

Mientras que en la Sub 21 femenil, las cuatro bolichistas que calificaron son: Sandra Lugo (Nogales con 1,905 bolos), María López (Hermosillo con 1,792), Isabella Bórquez (Hermosillo con 1,785) y Ania Negrín (Ciudad Obregón con 1,736).

En la Sub 16 de varones, el campeón estatal resultó Irving Gael Varela (Hermosillo con 2,222 pinos), Julio César Jaime (Hermosillo con 1,910), Ricardo Mercado (Ciudad Obregón con 1,864) y Fernando Dena (Ciudad Obregón con 1,850).

La ganadora en la Sub 16 femenil fue María Mercado (1,712), seguida de Alejandra Negrín (1,630), María José Ortiz (1,545) y Yibrana Orozco (1,263), para completar el equipo sonorense en esa categoría, tomando en cuenta que las cuatro son originarias de Ciudad Obregón.

Comparte esto: Facebook

X