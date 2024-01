Rehabilita alcalde unidad deportiva

Redacción Entorno Informativo

Toño Astiazarán constató los avances junto al Grupo Centra, que aportó 932 mil 909 pesos, se recupera el espacio deportivo

Estamos muy entusiasmados, no podemos ocultarlo; tenemos la sonrisa de oreja a oreja por ver este cambio tan importante”, expresó Toño Astiazarán al supervisar la obra de la unidad deportiva de la colonia Dunas.

El Presidente Municipal constató el 70 por ciento de avance de obra a cargo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (Cmcop) la cual ya cuenta con nuevo pasto sintético y se trabaja en reparar el cerco de seguridad.

Acompañado por Sheila Carrera y David Ochoa, representantes de Grupo Centra, Toño Astazarán agradeció esta alianza que impactará a la niñez con un espacio digno para el entrenamiento de fútbol.

“Aquí nos tocó estar cuando estuvimos en la posada, esta cancha estaba destrozada, desde entonces nos comprometimos a tocar todas las puertas porque lo más importante para nosotros son ustedes, nuestras niñas y niños”, agregó.

Paulina, residente de la colonia compartió su agrado por las mejoras al campo deportivo después de años de contar con pasto sintético deteriorado y cerco vandalizado provocando inseguridad en las familias.

“Esta cancha estaba fea, mi nieta la más grande entrenaba aquí muchos años y a cada rato me llegaba lesionada. Esto beneficia mucho sobre todo a los niños para que no anden en la calle y no agarren vicios”, destacó.

Presentes, Ramón Manuel Romero Monje, presidente del Comité de Vecinos, César Rubén Rascón, titular de (CMCOP); Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana; Armando Labrada García, director del Instituto del Deporte de Hermosillo (IDH), las regidoras Guadalupe Herrera y Zulma Galaz y el regidor Eduardo Acuña.

