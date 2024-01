Sin medias tintas

“Desaparece” funcionaria

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡“Desaparece” funcionaria!…La que vaya que “salió por piernas”, como dice el dicho, es la elusiva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, después de la encerrona que sostuviera con los colectivos de buscadoras de personas de Sonora, por la forma en que se “desapareciera” por la puerta de la cocina del hotel donde se reuniron, para sacarle la vuelta a los reporteros. ¡De ese pelo!

Por lo que a querer y no, pero con esa cerrazón de la improvisada funcionaria federal se evidenció que esa es la nueva forma de gobernar de la administración gubernamental de la llamada 4T, como es rehuyéndole a los problemas, tal como lo hiciera Reyes Sahagún, ante lo que diera pena ajena, pero que otra cosa puede esperarse, si es una inexperta, o neófita en la materia, porque antes era la encargada el INEA. ¿Cómo ven?

Casi por nada es que los comunicadores estaban que no creían esa huida que protagonizara Teresa Guadalupe la mañana del pasado miércoles, como si escondiera algo, aun y cuando es de explicarse, si se parte de que la exhibida vividora pública tiene un perfilacho, que todo parece menos una funcionaria de ese nivel, y es por lo que prefirió huir como cobarde, antes que ofrecer una explicación de lo que está pasando en ese ámbito.

Y lo “píor” del caso, por si algo faltara para terminar de completar ese vergonzoso cuadro, es que hasta el Comisionado Estatal, el tildado de fantasmal de Javier Ignacio Díaz Ballesteros, todavía le sirvió de guarura, escolta, y todo lo que se le parezca, para ayudar a Teresa a “perderse” por la citada área de servicio del Holiday Inn, por lo que con eso dio la mala nota, más que por la nula ayuda que vino a ofrecer. ¡Pácatelas!

Porque lo que son las rastreadoras sonorenses calificaron esa casi reunión secreta de poco productiva, y muy parecida a las que han realizado con anterioridad, y de las que casi no hay nada que rescatar, como lo apuntillara la vocera de Guerreras Buscadoras de Cajeme, Ana Isabel Corral, al denunciar que sigue sin avanzarse en establecer acciones concretas para que les den respuesta a sus principales necesidades.

No en balde es por lo que Ana Isabel ventilara que: “Hasta ahorita, está en deuda el presidente -Manuel López Obrador-, está en deuda con el Estado mexicano porque no están haciendo el trabajo, están nada más enfocados entreteniendo a las familias con lo del censo y, la verdad, de mi parte, yo lo que quiero es ver hechos, porque no están entregando resultados”, y es que como siembre hubo puras promesas. ¡Palos!

Es por eso que Reyes le sacara a los cuestionamientos de los Medios de Comunicación, sobre los nulos acuerdos a los que llegaron en ese encuentro, o casi encontronazo, ante los reclamos que le hicieran, por ser evidente que no trajo opciones de solución para las problemáticas que enfrentan al realizar los rastreos; como tampoco sobre la nueva cifra de desaparecidos que manejan en el País, y que es de 110 mil. ¡Ajá!

Pues para empezar aún siguen batallando hasta para la identificación de los cuerpos, aun y cuando ahora dizque las apoyarán con maquinaria pesada para las búsquedas, lo que todavía está por verse, después de que Reyes así se “tirara a perder”, para tampoco hablar del cementerio clandestino recién encontrado en el campo pesquero “El Choyudo”, donde ya iban 56 cadáveres hallados, por lo que así de grave está la cosa. ¡Tómala!

Se la reviran a camioneros…A los que ahora sí que “les pararon su carro”, es a los ex concesionarios del transporte en Hermosillo, que fueran requisados en el 2018, al retirárseles las concesiones porque no cumplieron con los requisitos para su buen manejo, eso luego de que el gobernador Alfonso Durazo les revirara que no les otorgará un aumento del 15% a los apoyo que ya les entregan. ¡Zaz!

Eso en respuesta por la enésima manifestación que hicieran en la presente semana ante el Palacio de Gobierno con sus cornetas, cacerolas y demás trastes, para exigir esa aumentada del citado porcentaje a los $16 mil pesos que ya reciben desde hace cinco años, cuando les quitaron los camiones, según ellos por ser algo que ya les habían prometido, pero a lo que dicen que hora le han dado largas, y es por lo que otra vez protestaran.

Sin embargo Durazo ya les dijo que no se hagan ilusiones con esa alza que “se han sacado de la manga”, al señalar que: “Obviamente no voy a aceptar el incremento del 15% que piden, si no estoy de acuerdo con lo que ya les damos, imagínense si voy a estar de acuerdo con el incremento, yo espero que la justicia decida, el Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno del Estado ya sentenció en contra de su demanda”. ¡Ñácas!

De ahí que el “Gober” abundara que: “Pero se fueron a una instancia federal, y si ese tribunal federal sentencia al gobierno estatal a pagarles de por vida, “toco madera”, voy a cumplir, yo espero que no, porque cómo es posible que el Estado otorgue una concesión, no cumplen con ella y no te la puedan quitar”, porque hoy en día se les liquidan $37.2 millones al año, que pudieran invertirse en mejorar la calidad del servicio.

Razón por la cual es que el Mandatario Estatal considera absurdo el pagarles lo que están pidiendo esos casi 200 camioneros incumplidos, algunos de ellos, con dos, tres, cinco, e incluso 30 permisos, pero lo continurán haciendo porque hay un compromiso del gobierno anterior, en tanto no se resuelva la situación jurídica, y es que ya se les ofreció devolverles la concesión para que la trabajaran, pero la rechazaron. ¡Así de ventajo$o$!

Atrapan a presunto asesino…Aun y cuando de entrada no dieran mayores detalles, pero trascendió que ya hay una persona detenida como presunto responsable del feminicidio de María de Jesús, de 12 años de edad, quien la noche del lunes fuera encontrada sin vida sobre la carretera a la mina Nyco, después de ser reportada como desaparecida ese mismo día, al haberse perdido desde el domingo. ¡De ese vuelo!

Ya que en base a lo adelantado por el director general de Homicidios y Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Samuel Colosio, se trata de un sujeto que es conocido de la víctima y de la familia, por lo que ya fue puesto a disposición del Juez de control para el inicio del correspondiente proceso judicial, con la intención de que a partir de las evidencias se le finquen las imputaciones del caso.

Al Colosio precisar que: “Derivado de las investigaciones que la Fiscalía realizó tenemos bastantes datos de prueba, así como algunas pruebas científicas que pudimos dar con la presunta responsabilidad de una persona de 37 años, quien les puedo informar que el día de hoy muy temprano, aproximadamente a las 08:00 de la mañana se le ejecutó una orden de aprehensión”, pero sin que hasta ese instante dieran a conocer su identidad.

En tanto que el vicefiscal de Investigaciones de la misma FGJE, Jesús Francisco Moreno, especificó que ese funesto hecho será es investigado como feminicidio, por lo que en el transcurso del día de ayer se llevaría a cabo la audiencia inicial, y es cuando se supone que ya darían pormenores con referencia a ese supuesto asesino, porque lo que es de inicio todo se había estado manejando con mucho hermetismo. ¡Mínimo!

Aunque horas después ya se reveló que el arrestado es Pedro Guadalupe “N”, al que ya vincularon a proceso por homicidio y violación contra de María de Jesús, ya que aprovechándose de la confianza que le tenía, porque era el amasio de una vecina de su abuela, con la que vivía porque su mamá murió, de noche la trasladó en un vehículo a San Pedro El Saucito, donde en un predio despoblado la violó y después la estranguló.

Posteriormente dan cuenta que el ya encarcelado trasladó el cadáver al punto en que lo abandonó, también identificado como Mina Pilares Hermosillo-Nogales, que es donde lo localizaron personas que desde hace semanas acuden al lugar a realizar un mural de la Santa Muerte. ¡Así el pronto esclarecimiento!

“Amarra” senaduría Manlio…Con respecto a las que ya salió “humo tricolor”, es con relación a la lista de candidatos “pluris” del PRI nacional al Congreso de la Unión y el Senado, resaltando que Manlio Fabio Beltrones ¡Sí o sí! será senador, porque además de que también competirá haciendo campaña en el proceso electoral del presente 2024, igual ya tendrá amarrado un escaño senatorial por la vía plurinominal.

Esa es una de las novedades que ateñen a Sonora, después de esos destapes que hiciera la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al aprobar los listados de los designados a la Cámara de Diputados por las cinco circunscripciones de la República Mexicana, e igualmente a la de Senadores, y entre los que también está, Sylvana Beltrones, que ahora será legisladora federal de esa forma.

Y es que en contraparte lo que ya estaba muy cantado, es que Alejandro “Alito” Moreno, el líder del ex invencible, es quien encabezaría esa nominación para las senadurías, junto a la secretaria general, Carolina Viggiano; como también el de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, quien repetirá, por lo que a ver cómo le va al cetemista estatal, Javier Villarreal, que ya se ladeó por Morena.

Ante lo que está de más el resaltar que a ese grado está el resurgimiento de Beltrones Rivera, por lo apuntalado que quedara, porque con esas nominaciones volverá por sus fueros, contrario a quienes “ya lo daban por muerto”, políticamente hablando, al estarse demostrando que todavía está “vivito y coleando”, como dice la conocida expresión, porque a como la pongan de nuevo será factor de decisión en política.

Tan el político orgullo de Villa Juárez todavía tiene presencia, e influencia, que de acuerdo a una encuesta que saliera, en torno a la competencia por la senaduría en la región sonorense, en ella se da cuenta que es quien puntea en las preferencias, al lado de Lilly Téllez, con la que hace fórmula, por encima de dupla morenista conformada por Lorenia Valle y el intratable de Heriberto Aguilar, al registrar un 35%, contra un 31%.

