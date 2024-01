Sin medias tintas

¡El “Narco” en el “antro”!

“Se la juegan” camioneros

Una buena nueva en salud

Provoca dudas “renuncia”

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡El “Narco” en el “antro”!…Y ya no puede “taparse el sol con un dedo”, respecto a que las células del crimen organizado ya llegaron a Hermosillo, y para evidencia está lo que ha pasado en las últimas semanas, al grado de que ya empezaron pelearse por la plaza, como lo refleja la fatídica balacera ahora ocurrida la madrugada del domingo en el “antro” Jakarta Clublife, con un saldo de tres muertos y varios heridos. ¡Zaz!

Y para quien dude lo anterior es que no sólo la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó esa tracatera en el interior de ese de por sí ya muy “quemado” centro nocturno, ubicado en bulevar Rodríguez y Guerrero, sino que además ventiló que los muertos eran integrantes de una organización criminal de Nogales, para la cual fungían como responsables de sus operaciones en Carbó, Estación Pesquiera, Ures y Rayón”.

Pero por eso fuera poco también reveló que uno de los lesionados, Kevin Alejandro “N”, recientemente señaló a su padre como miembro de ese grupo del “Narco” en la frontera nogalense, según lo que hiciera constar la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EU, por lo que se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR), para los efectos legales correspondientes. ¡Ajá!

De ese nivel esa la obvia presencia que ya están teniendo las mafias del narcotráfico en la Ciudad del Sol, como se confirmara con esas muertes de quienes fueran identificados como Luis Antonio “N” y Felizardo Armando “N”, al demostrarse que no eran unos clientes cualquiera del Jakarta Clublife, porque para empezar los dejaron ingresar armados, al aflorar que el enfrentamiento tuvo lugar en el área de los baños. ¡Palos!

Y si a eso se le agrega el que hace una semana y días, igualmente tuvo lugar otro choque armado en la localidad hermosillense, cuando un convoy de sicarios intentó rescatar al hijo de un ex representante de uno de lo cárteles, quien ya tiene unos dos años detenido, iniciándose una persecución que terminó en la carrtera a Bahía de Kino, con 12 pistoleros acribillados, en lo que es un acontecimiento que denota esa invasión.

Aun y cuando es una narcoinfiltración que no debe de ser muy nueva, como lo demuestra el que también en días recientes las Madres Buscadoras de Sonora descubrieran un cementerio clandestino en la comunidad pesquera del Choyudo, donde encontraron decenas de fosas con alrededor de 60 cadáveres, lo que exhibe que a ese punto han estado desapareciendo y matando a quienes de algna forma están involucrados con la mafia.

Casi por nada es por lo que la región ya ha comenzado a ser nota nacional por esa creciente inseguridad, al manejarse que la zona del desierto ya está bajo una especie de una narcoguerra, por las constantes balaceras que hay municipalidades como las de Altar, Caborca, Tubutama, Sonoyta, San Luis R.C., y Magdalena, lo que aseguran que ya ha provocado el desplazamioento de ciudadanos para huir de esa violencia. ¡De ese pelo!

Sin embargo, y al margen de que insistan en negar esa narcorealidad que ya hay en la Entidad, otro mal síntoma de eso es lo sucedido en el Jakarta Clublife, y cuyos empleados y dueño ya son investigados para determinar como se registraron los hechos y establecer si hubo encubrimiento, o auxilio para los agresores; en tanto que quien nomás se ha callado como los mariachis, es el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez.

“Se la juegan” camioneros…Los que sí que “están jugando con fuego”, partiendo de la advertencia que ya les hiciera el gobernador, Alfonso Duraz Montaño, son los ex concesionario del transporte urbano capitalino, que fueran requisado en el 2018 por no prestar un buen servicio, ya que cerraron la semana bloqueando el cruce de las calles Rosales y Serdán, para exigir un alza a la ayuda mensual que ya reciben.

Al considerarse que ese caótico bloqueo del viernes es una reacción de esos ex camioneros, a la respuesta que ya les diera el Mandatario Estatal, después de la protesta que antes hicieran ante el Palacio de Gobierno, con el ruidajo que hacen con cacerolas y demás, al mandarles a decir que no les otorgará el aumento del 15% que demandan, a los $16 mil pesos mensuales que ya le asignan, y que suman $37 millones anuales. ¡Tómala!

Ante lo que está de más el apuntillar que así nuevamente hicieron pagar a justos por pecadores, por como una vez más afectaron a los que no tienen ninguna culpa de ese conflicto, ya que por más de media hora impidieron la circulación del carrerío por ese céntrico crucero, que es uno de los más transitados, y además amenazando con que lo volverán a hacer, en caso de no recibir una respuesta positiva a su exigencia. ¿Será?

Ya que a decir de un tal Heriberto Ortega, que se ostenta como uno de los voceros de ese movimiento, según él asegura que desde octubre pasado se firmó un acuerdo con las autoridades, donde se comprometieron a otorgarles ese incremento por la rentabilidad de las concesiones que les quitaron, pero no les han cumplido, aclarando que: “Nosotros no venimos a pedir dádivas, queremos que se nos regrese lo que se nos robó”.

Aunque con todo y esas echadas que se cargan, lo único verídico es que hay un juicio por las demandas que interpusieran por daños y perjuicios, y en el que hasta ahora en todas sus fases les han “dado palo”, o la contra, por lo que ya sólo se está a la espera del fallo final del Juez, pero en el ínter quieren seguir ganando más sin trabajar, pero todo hace indicar que ahora sí les “saldrá el tiro por la culata”. ¡Pácatelas!

Una buena nueva en salud…Con las reservas del caso, pero la que vaya que no deja de ser una muy buena nueva, es el anuncio que recién hicera el secretario de Salud, José Luis Alomía, de que el tan prometido nuevo Hospital Universitario, que operará en las antiguas instalaciones del Hospital General del Estado, podría quedar en el presente año, ya que las obras iniciarían en unos tres meses. ¡Ese es el plan!

Tan es así que Alomía Zegarra adelantara que: “Calculamos que en unos dos o tres meses más podrían empezar los trabajos de remodelación. Debe quedar listo en este mismo año, precisaríamos la fecha en unos meses más adelante, pero todo indica que va a ser funcional en este año”, porque el proyecto es el de que tenga unas 100 camas, así como igual cantidad de espacios de formación para los médicos especialistas.

Aunado a que precisara que contaría con un centro de práctica y capacitación, de los conocidos como simulador quirúrgico, para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas en realidad virtual, sin poner a nadie en riesgo, por lo que así está esa proyección, pero partiendo del retraso que hubo con el hoy Hospital General de Especialidades, es por lo que habrá que esperar a ver si del dicho al hecho no hay mucho trecho. ¿Qué no?

Y por si eso fuera poco el “Gober” Alfonso Durazo agregó que ese centro hospitalario tendrá un plus extra, como es el que se le anexará un puente de acceso que será subterráneo, para que los vehículos transiten sobre el bulevar Luis Encinas, y que de esa manera los alumnos puedan cruzar sin riesgo a ese nosocomio, con la promesa de construirlo en el presente sexenio, eso para seguiridad de los galenos y practicantes. ¡Qué tal!

Con ese fin es que Durazo Montaño detallara que: “Vamos a hacer ahí un bajo puente que va a dejar en la superficie una explanada que va a permitir que los estudiantes crucen directamente de la Universidad al hospital sin tener que atravesar el bulevar Encinas, que actualmente es una hazaña histórica cruzar de un lado a otro”, con lo que vaya que se estaría transformando ese sector, con esa colindancia que harán con la Unison.

Provoca dudas “renuncia”…A querer y no, pero la que sorprendió es la renuncia, ¿o renunciada?, del hoy ex secretario de Hacienda estatal, el poco conocido de José Manuel Quijada Lamadrid, dizque para contender por la alcaldía de su natal Agua Prieta, cuando son cargos que no tienen punto de comparación, por el primero ser de mayor relevancia. ¡Ni más ni menos!

Por ese motivo suponen que al también apodado “Chemel” Quijada, esa “salida decorosa” le están dando, y no precisamente por haberse desempeñado bien en ese encargo, al ser por demás raro que un encargado de las finanzas del Gobierno del Estado deje el changarro para irse de candidato, y por una posición de menor rango, y es por eso que las especulaciones no se hicieran esperar, tocante a la gris y opaca función que tuviera.

No obstante, y cualquiera que sea el caso, lo que es a José Manuel ya lo relevó en esa chamba de primer nivel un tal, Carlos Hernández, del que igual se sabe poco sobre su perfil, con todo y que dan cuenta que desde el inicio de la actual administración fungía como asesor de los que han estado como titulares de Hacienda, porque por el estilo antes que Quijada Lamadrid estuvo Omar del Valle Colosio. ¿Cómo ven?

O séase que así se ha “movido la mata” en el gabinete estatal, de cara al actual proceso electoral que culminará el venidero 5 de junio con la votación, y es que a la fecha ya han “abandonado ese barco” cuatro funcionarios, al antes hacerlo la del DIF Sonora, Lorenia Valles; el de la de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Social (Sidur), Omar del Valle; y la ex de la Jefatura de Oficina del Ejecutivo, Célida López.

Esos más los que se sigan acumulando, si se parte de que en redes sociales ha circulado versiones sobre la posibilidad de que otros más pudieran buscar participar en esa también llamada “Feria del Hue$o”, como por ejemplo la tan llevada y traída secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez, pero sin que hasta ahora se haya hecho oficial, al por el momento todo haber quedado en puras especulaciones. ¡Órale!

