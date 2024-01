Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Deja María Dolores del Río la SSP y buscará candidatura a alcaldía

Finalmente se cumplieron los pronósticos y María Dolores del Río dejó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, en una de las peores crisis por las que ha atravesado desde que inició esta administración, por lo que la lluvia de críticas en su contra, no se hicieron esperar.

La cuestión es que Del Río Sánchez solo siguió “el librito” del gobierno federal y mantuvo la política de abrazos y no balazos, con los resultados que ya hemos visto, aunque de acuerdo con estadísticas, la cifra de muertos ha disminuido.

Desde temprano, el gobernador Alfonso Durazo dio a conocer que María Dolores dejaba el cargo y también anunció que en su lugar queda como encargado de despacho Benjamín González, quien estaba a cargo del C5i y por supuesto, como es costumbre, le deseó suerte en sus proyectos.

Lo peor, es que la renuncia de María Dolores es con la intención de buscar la nominación de Morena para ser la contendiente a la Presidencia Municipal de Hermosillo, en donde en su anterior administración no dejó tan buen sabor de boca, sobre todo porque le tocó una época difícil por la falta de agua y puso de moda los tandeos.

Me decía una persona joven, cercana, que “con ella conocí el término ´tandeo´ y no me gustó” y seguramente de esa manera la recuerdan muchos más de las relativas nuevas generaciones.

Y si bien la intención de María Dolores, tal vez esté sustentada en la “marca” de Morena, no la tendrá fácil en Hermosillo, porque si Toño Astiazarán decide ir por la reelección, podría hacer historia y convertirse en el primer alcalde en lograrlo, ya que su trabajo está a la vista de todos y tiene muy buenas evaluaciones, tanto a nivel local como nacional.

En ese sentido Del Río Sánchez, primer deberá convencer a sus militantes de ser la mejor opción para abanderar a su partido en la llamada por muchos “joya de la corona” por ser la capital del estado y después tendrá que luchar para convencer a quienes la recuerdan de su gestión anterior como alcaldesa o bien, por su trabajo como secretaria de Seguridad, y en ambos tiene “prietitos en el arroz”.

Responsabiliza López Obrador a “conservadores” de hackeo de datos de periodistas

Al presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse al hackeo de la cuenta de la Presidencia de México, de donde sustrajeron el listado de periodistas acreditados para cubrir la conferencia mañanera, solo le faltó decir “¿y que tiene?”, ya que ni crea que le preocupa y mucho menos le ocupa.

Durante su conferencia matutina de este lunes, al ser cuestionado sobre la filtración de datos personales de los acreditados, además de que, como siempre, culpó a los conservadores, prácticamente dijo “esto pasa hasta en las mejores familias”.

Naturalmente que esto es preocupante porque en el listado aparecen periodistas de todo el país, con datos de domicilio, teléfono particular y otros datos de identidad.

Sin embargo, eso no parece preocuparle, ni el hecho de la vulnerabilidad del sistema que debería estar mejor resguardado, por lo que envía un mensaje poco agradable a la comunidad.

Por cierto, el mandatario mexicano tuvo un desagradable inicio de semana ya que fue cuestionado por el periodista mexicano radicado en Estados Unidos, Jorge Ramos sobre “sus otros datos” de la cifra de muertos y tras un intercambio entre ambos, terminó admitiendo que hay más muertos en su administración.

Asimismo, utilizó el gastado argumento de que es el único presidente que a diario dedica una hora de la mañana a ver la problemática de seguridad, aunque lamentablemente con ello no se resuelve nada, porque las matazones siguen, aunque no las quiera ver.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X