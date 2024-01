Llega Gerardo Arteaga a Rayados; Es el último refuerzo

El exjugador del Genk FC de Bélgica, de 25 años, reconoció que pausar su sueño europeo no fue fácil, pero se mostró contentó de sumarse a su nuevo equipo

Agencias

Los Rayados oficializaron la llegada de su cuarto y último refuerzo para el Clausura 2024, se trata de Gerardo Arteaga.

A través de sus redes sociales, el club albiazul presentó al defensor, quien usará el número 3 en su espalda, antes usado por César Montes, canterano rayado.

Arteaga llega proveniente del Genk FC de Bélgica, con quienes disputó su último partido el pasado fin de semana, viendo una expulsión incluida.

Con 25 años, el canterano del Santos Laguna y seleccionado con México, puso pausa a su sueño europeo tras 132 juegos, cinco goles y 11 asistencias en casi cuatro años en la liga belga.

En entrevista a su arribo a la Sultana del Norte, que el regresar a México no fue una decisión sencilla, pero al mismo tiempo considera que no fue un error aceptar la propuesta de Rayados, a quien considera un gran equipo desde que estaba en la Comarca.

“¿Por qué no? Para mí Rayados es un equipo muy grande aquí en México y se me dio la oportunidad de poder venir y por qué no aceptarla. Fue difícil, también la decisión de tomarla, de venir para acá. Claro que no fue algo fácil, lo platiqué con mi familia, pero estoy muy contento de llegar a México”.

“En mi momento creo que sí, yo lo decidí venir ahora en este momento y, ¿por qué no? Monterrey es un equipo muy grande, yo no lo veo como ninguna decisión mala, mal tomada”, manifestó.

Comparte esto: Facebook

X