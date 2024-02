Explosión en Central Térmica de Aichi, Japón

Una explosión sacudió una central térmica en la prefectura de Aichi, ubicada en el centro de Japón, generando preocupación e inmediatas acciones de respuesta.

La alarma inicial llegó a los bomberos a través de una llamada de emergencia que informaba sobre una explosión y la presencia de humo negro en la planta de Taketoyo. La instalación es operada por Jera Co., una empresa conjunta entre Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. y Chubu Electric Power Co.

La información recopilada hasta el momento sugiere que la explosión tuvo lugar en una instalación de calderas en el piso 13 de uno de los edificios. Además, se reportó que un sistema transportador utilizado para el traslado de combustible se incendió, proporcionando mayor claridad sobre la naturaleza del incidente.

A pesar de la magnitud del suceso, la Agencia de Energía y Recursos Naturales aseguró que el suministro de electricidad en el área de servicio de la planta no se vio afectado. Esta noticia ofrece un respiro a la comunidad, destacando la eficiencia en la gestión de la situación por parte de los equipos de emergencia y la estabilidad en el suministro eléctrico en la región.