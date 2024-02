Instalan módulo de salud itinerante en la Unison para detectar enfermedades y dar orientación

Los jóvenes constataron los efectos de conducir bajo los efectos del alcohol, además de recibir orientación sobre nutrición, donación de sangre y otros servicios gratuitos

Las consecuencias de conducir bajo los efectos del consumo de cerveza fueron lo que más llamó la atención en el Módulo de Salud Itinerante, que este miércoles se instaló en el edificio que alberga la Licenciatura en Psicología, de la Universidad de Sonora.

“La verdad se sintió bien gacho andar manejando sin ver, estuvo padre; nunca manejaría borracho. Si ya manejar normal está complicado, ahora imagínate no estar al cien por ciento; con razón hay tantos accidentes. Muchos lo ven como juego, pero mira, esto es un juego ahorita pero ya después se va a volver una realidad muy fea para ti si no te pones trucha”, compartió el estudiante Elías Ezequiel Neyoy Corral, de la Licenciatura en Educación.

“No se podía ver. Me gustó mucho, es muy interesante y creo que puede llamar la atención de todos nosotros. El resto de los stands estaba viendo si puedo donar sangre, lo de nutrición y ya me tomé la presión”, narró Joselyn Valenzuela Tenorio, de Sociología.

Más servicios

Orientación, revisiones y servicios de salud gratuitos fueron aprovechados por universitarios de programas que se imparten en edificios cercanos, quienes acudieron a este, que fue el segundo módulo del semestre actual.

“Nutrición, plan vegano; me hice la prueba de la vista y tengo astigmatismo, yo no hubiera ido a checarme y no sabría que tengo astigmatismo, así que está bien que nos acerquen estos servicios”, comentó René López, de Psicología, quien aseguró que aprovechó todos los servicios.

También de Psicología, Samantha Villa Barrón expresó: “Tengo folletos que me dieron como el de plan de nutrición, de alcohólicos anónimos y salud sexual”.

Para algunos, fue la primera vez que acudieron al Módulo Itinerante de Salud y lo hicieron con mucha expectativa, como lo narró Aurora Nicole Rivera Galaz, de Ciencias de la Comunicación.

“Se me hace perfecto, ideal, adecuado; porque salimos y decimos: ¿qué es lo que está pasando? y poder conocer nuevas cosas o informarnos de lo que no estábamos informados, casi nos lo traen al aula.”

Durante el mes de febrero, el Módulo Itinerante de Salud se instalará el día 7 en Ciencias de la Comunicación, edificio 9D; el 14 en Sociología y Administración Pública, edificio 9B; el 21 en el Departamento de Derecho, edificio 10I; y el 19 en Contaduría Pública, edificio 9Q3.

