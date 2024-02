Sin medias tintas

¡Se rebelan enfermeros!

No encubrirán a policías

Otro tache para Rectora

Cuentas alegres del Istai

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Se reebelan enfermeros!…Lo que sigue estando muy insaludable es lo de la asignación de las bases laborales en el sector Salud, y para prueba está el que ayer por la mañana decenas de enfermeros, entre hombres y mujeres, que trabajan en hospitales de la Secretaría de Salud estatal, bloquearon el bulevar Colosio, frente al nuevo Hospital General de Especialidades, para exigir que les otorguen basificaciones.

Así exhibieron al secretario de Salud en el Estado, José Luis Alomía Zegarra, en el marco de un evento que tendría lugar en el citado nosocomio, donde precisamente se entregarían esa clase de puestos al personal que en muchos de los casos tienen hasta menos de seis meses de antigüedad, mientras que a otros que cuentan con más de cinco años los han seguido relegando, y es por eso de la pública denuncia que hicieran. ¡Tómala!

En lo que dan cuenta que es una ventaneada de la que también le tocara su parte al sempiterno cabecilla del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 43, Mario Villalobos García, por ser señalado como quien por años ha “repartido el pastel” en ese rubro, y obviamente que tocándole la mayor para su beneficio personal y el de sus más allegados, y que es lo que una y otra vez le han reprochado.

Y una prueba de esa “robatinga” que ventilan que ha habido a la hora de asignar esas posiciones de trabajo definitivo, la representa esa enésima manifestación que ahora realizaran quienes se siente desplazados, como son esos trabajadores de la salud que cerraran dicha vialidad, al señalar que por arriesgar la vida al atender la pasada pandemia de Covid-19 les prometieron de esas plazas, pero al final los ignoraron. ¡De ese pelo!

Casi por nada es por eso salieran a las calles a protestar con pancartas en mano, en las que se leían leyendas como las de que primero los consideraron esenciales, y ahora los tratan como descartables, o de que durante el coronavirus eran héroes, y pasada la emergencia ya los olvidaron, y puras de esas consignas por escrito mostraron, para visibilizar el como después de usarlos, simplemente los desecharon, al no tomarlos en cuenta.

A ese grado balconearon y pusieron en entredicho al de por si mal afamado de Alomía Zegarra, al que no por nada lo señalan de ser un secretario más que se amafia con Villalobos García, para permitirle seguir haciendo de las suyas, a pesar de que hasta lo han demandado por desvío de fondos públicos, y demás, pero aun así le han seguido tolerando sus desmanes, y es por eso que esas rebeliones ya no sean nada nuevo. ¡Vóitelas!

Pero al parecer ese es el precio que también está pagando José Luis, por caer en el convenenciero juego de intereses que aseguran que “mueve” Mario, porque dicen que “se vende” como una mal necesario para tener “controlada” a la plantilla laboral de ese sector, pero al final en el pecado están llevando la penitencia, a partir de la creciente inconformidad que hay, y que una vez más se pusiera de manifiesto. ¡Pácatelas!

Por ese motivo es por lo que una vez más el gobernador, Alfonso Durazo, tuviera que hacerla de apagafuegos, ya que antes de llegar al acto se dio tiempo para atender a los manifestantes, con los que se comprometió a recibirlos y analizar su petición, pero aclarándoles que ahora las cosas se están haciendo diferentes, y una prueba de ello es que ayer distribuyera más de mil de esas bases para hacerle justicia a ese sector. ¡Órale!

No encubrirán a policías…Y ante las dudas que quedaran, en cuanto al actuar de los policías locales que fueron los primeros respondientes en la agresión armada registrada la madrugada del pasado domingo en el centro nocturno Jakarta de Hermosillo, el “Gober”, Alfonso Durazo agradeció la disposición de las autoridades municipales para colaborar en las investigaciones y que sean citados a declarar. ¡Qué tal!

Toda vez que se les relaciona con la sustracción del equipo de videograbación de ese “antro”, luego de que fueran ejecutadas tres personas en su interior, resultando heridas otras dos, por un trío de sicarios que huyó, y que todavía se encuentran prófugos, por ser los que llegaron antes que los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado. ¿Cómo ven?

Aun y cuando Durazo Montaño puntualizara que: “A mí no me gusta echar nunca la responsabilidad a otro, cualquier acontecimiento que se dé en el Estado asumo la parte de responsabilidad política que me corresponda y me aplico a concertar de la mejor manera posible la contribución de todas aquellas dependencias que deben sumar algún esfuerzo para resolver y atender de la mejor manera posible el tema”.

No obstante, y que la postura que ya hay de la municipalidad hermosillense, es la de no encubrir a nadie, y por el contrario apoyar en las indagaciones de la instancia estatal para dar con los responsables de ese fatídico atentado, mediante un trabajo coordinado, como ya lo adelantara el secretario de la Comuna, Florencio Díaz Armenta, por lo que de esa forma es que están cerrando filas. ¡Mínimo!

Razón por la cual es que “El Chito” Díaz reconociera que: “Lo más preocupante es la facilidad con la que la gente puede andar armada. Las autoridades competentes cuentan con todo el respaldo del Municipio, del Ayuntamiento y, especialmente, de la Policía Municipal para colaborar y asegurar que la gente no porte armas en lugares públicos”, de ahí que el martes hasta ya participaran en la Mesa Estatal de Seguridad. ¡Así el dato!

Otro tache para Rectora…A la que vaya que no le ha faltado, es la tan llevada rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, por como ahora aflorara un presunto fraude que cometieran en el proceso de votación para la elección de la nueva planilla que conformará la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho, el cual tuvo lugar el pasado 18 de enero. ¡De ese vuelo!

Al ser unas presuntas “mapachadas”, o irregularidades, al estilo de los partidos políticos tradicionales, que salieran a flote a raíz de la denuncia que hicieran los integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (Adeus), por voz de su secretario general, Paul Medellín, dizque para favorecer al grupo contendiente de color blanco, que es el que resultara ganador en medio de esos cuestionamientos.

Pues de acuerdo a lo destapado por Medellín Villalobos, se llegó al grado de que por parte de los promotores de los blancos: “Por todo el Departamento se ofreció dinero, estuvieron ofreciendo cigarros electrónicos, estuvieron ofreciendo puntos Culturest, distintos beneficios para votar”, por lo que de esa forma condicionaron y coaccionaron el voto, y además con la complacencia de los organizadores de esos comicios.

Aunado a que reportan otros malos manejos, como la ausencia de un padrón de votantes, así como la disponibilidad de 850 boletas, y el conteo de 913 sufragios al finalizar, generando dudas sobre la transparencia de esa jornada de sucesión, que fuera llevada a cabo por la misma Sociedad de Alumnos de la aludida facultad académica, y es por eso de las sospechas que hay, de que “embarazaron” urnas. ¿Será?

No en balde es por lo anterior que los representes de la Adeus le están solicitando a las instancias universitarias y de la Escuela de Derecho, el que intervengan para que de nuevo se realice esa votada, pero ahora con estrictas medidas de vigilancia que garanticen que habrá democracia, partiendo de que los “triunfadores” todavía no han tomado protesta, por lo que así está ese enésimo tache para Plancarte Martínez.

Cuentas alegres del Istai…Ahora sí que a partir de la gris y fantasmal gestión que ha tenido la saliente presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Istai), Ana Patricia Briceño Torres, la percepción que hay es de que están de dudarse los saldos que acaba de exponer en lo que fuera la entrega de su informe anual de actividades y “resultados”. ¿Cuáles?

Ya que, de acuerdo a lo informado por Briceño Torres, según esto en el 2023 fueron 23 mil 411 solicitudes de información las que recibieron, lo que manejan que representa un aumento del 6%, con respecto al 2022, y las cuales se dirigieron a los 204 sujetos obligados a responderlas por recibir recursos públicos, en lo que es una cifra que nomás no cuadra con la realidad que se les observara, al por ningún lado vérseles chamba. ¡Ñácas!

Así están las cuentas alegres que la del Istai presentara ante el Congreso del Estado, y que contrastan con la nula operatividad que tuvieran, porque contrario al pasado, cuando daba cuenta de lo que hacían, desde hace rato igual se les ha visto un muy mal manejo en lo que es la promoción de la imagen institucional, aun y cuando es vital para que se sepa que hay una alternativa para que la ciudadanía pueda informarse. ¿Qué no?

Eso cuando las diferentes dependencias gubernamentales y sindicales se niegan a informarle directamente al ciudadano, y que, a decir de Ana Patricia, en esta ocasión alrededor del 40% de esa cerrazón recayó en los ayuntamientos, principalmente en lo referente a la utilización de los presupuestos, ya que por lo que ante la opacidad con la que se conducen, no les queda de otra más que recurrir al Istai para que desquiten el sueldo.

Aunque tan maquillada está la cosa, que Briceño justificó con el que: “La ley maneja varias causales por las cuales el ciudadano se puede inconformar y la más alta inconformidad es con la respuesta, qué nos dice esto, pues que quiere decir que sí se le contestó al ciudadano, pero que el ciudadano no está conforme con la respuesta, pero si se le dio una respuesta, y esto habla del compromiso que hay de los sujetos obligados”.

