Alumna del Cobach irá a mundial de rodeo en Wyoming, Estados Unidos

La alumna del plantel Villa de Seris, Narell Gámez García, clasificó entre las mejores competidoras a nivel nacional, por lo que representará a México en la justa

Redacción Entorno Informativo

Narell Gámez García, alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) del plantel Villa de Seris, representará a México en las finales mundiales de rodeo en Rock Springs, Wyoming, Estados Unidos, al clasificar entre las mejores competidoras a nivel nacional.

El director general de Cobach, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, destacó la trayectoria que la alumna de sexto semestre ha logrado en esta disciplina en sólo un año, por lo que es motivo de orgullo que represente a Sonora y a México en esas competencias que reunirán a participantes de todo el mundo, del 11 al 17 de julio.

Narell, de 17 años, quien competirá en la prueba de Lazo en Falso, en la Categoría Juvenil Mayor -High School-, expresó que se siente muy emocionada y aspira a ganar, ya que uno de los premios es una beca para estudiar en Estados Unidos, lo que le brindaría la oportunidad de practicar el rodeo en dicho país.

La joven clasificó al mundial tras los excelentes resultados obtenidos, así como al cuarto lugar nacional y primero en la ronda final en el torneo nacional de rodeo en Chihuahua. Aunado a lo anterior, en la ExpoGan Sonora 2023 ganó su primera hebilla de una colección que ha conquistado en diversos rodeos.

“Me siento emocionada, es el primer año que tengo en competencias, me siento muy contenta de haber obtenido esta oportunidad tan rápido. No me esperaba que tan rápido se dieran esas oportunidades y clasificar para un mundial”, manifestó Gámez García.

Comparte esto: Facebook

X