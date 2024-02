Buscan incentivar el voto de los jóvenes

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; Lanza concurso de video “Votar ¡Si importa!” los cuales se publicarán en redes sociales para promover la participación de jóvenes el próximo dos de junio

Aun cuando la población joven representa un tercio de la Lista Nominal en Sonora, históricamente no se ha involucrado de manera activa en los procesos electorales, por ello el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) lanzó el Concurso de Vídeo “Votar ¡Sí importa!”, en aras de promover el voto joven este 2 de junio.

La invitación es para todas las personas del estado mayores de 18 años o próximos a cumplirlos antes del día de la jornada electoral, quienes podrán crear uno o más videos originales de hasta 30 segundos de duración para publicarse en la red social TikTok, en donde destaquen por qué es importante votar.

En conferencia de prensa, el consejero presidente Nery Ruiz Arvizu explicó que para tener una democracia realmente representativa se requiere de todos los sectores de la sociedad, y “los jóvenes esencialmente se sienten alejados de la política, no tomados en cuenta, no incorporados a cargos públicos, no incorporados en las planillas de los partidos políticos”.

“Entendemos que hay varias razones para la apatía en la juventud, pero es crucial superar estos desafíos y trabajar juntos para revitalizar nuestro proceso democrático, esto con la intención de un plan de promoción del voto en donde está incluida la convocatoria de “Votar ¡Sí importa!”, además de conversatorios, foros regionales, juveniles, diálogos universitarios, torneos deportivos, entre otros”, precisó.

Por su parte el consejero Daniel Rodarte Ramírez, presidente de la Comisión Temporal de Participación Ciudadana, explicó que es la primera vez que se hace un esfuerzo de promoción de este tipo, dirigido a la población joven.

“El día 10 de abril se escogerán 10 vídeos finalistas y después el 15 de abril se determinará el primero, segundo y tercer lugar; los premios serán entregados el 24 de abril”, precisó.

El proceso de selección de los videos estará a cargo de un jurado calificador que evaluará la originalidad, el mensaje y la calidad de grabación y edición de cada propuesta.

Los premios para los ganadores son: Primer lugar: 30 mil pesos; segundo lugar: 20 mil pesos y tercer lugar: 10 mil pesos.

Para obtener más detalles sobre la convocatoria y cómo participar, se invita a los interesados a visitar el sitio web del IEE Sonora: www.ieesonora.org.mx/concursotiktok.

De acuerdo a cifras de procesos anteriores tres de cada diez jóvenes con credencial para votar vigente ejercieron su derecho al voto, por lo que con esfuerzos como el Concurso de Video “Votar ¡Sí importa!” el IEE Sonora busca incentivar la participación de más de 600 mil personas de entre 18 y 29 años.

