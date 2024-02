Sin medias tintas

Violencia de alto impacto

Pelean plaza tres cárteles

¡Va a buen paso el empleo!

“Espaldarazos” al “Toño”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Temen a retenes tráileros…Y cualquiera que sea el caso, pero los que se han seguido presentando son los hechos de alto impacto, con lo que en el Estado volvió a vivirse un fin de semana rojo, con un saldo de siete muertos en dos ataques armados, entre ellos un pequeño de dos años, porque al margen de las causas de esos sangrientos acontecimientos, el punto es que no han podido erradicar ese tipo violencia. ¡Zaz!

Porque a la clásica, y como ya lo adelantara el Fiscal estatal, Gustavo Salas, luego luego empiezan a sacar conjeturas de los posibles móviles de esos suceso, como por ejemplo que el atantado a balazos registrado el pasado sábado en la población de Maycoba, en Yécora, donde dos féminas y un menor fueron ejecutados cuando viajaban a bordo de un vehículo, según esto pudo deberse a un “ajuste cuentas”. ¿Será?

Pues a decir de Salas Chávez maneja que: “Hasta el momento, ya hemos establecido que estas personas son familiares, tienen relación de tipo político, algunos son por consanguinidad y otras por afinidad, con sujetos también de la región que pertenecen a una organización criminal que están en confrontación con el grupo al que se le atribuye la agresión de estas mujeres”, con lo que dejan entrever que se trató de una venganza. ¡Ajá!

En tanto que con relación a los jornaleros que rafagueron un día después, o el domingo, cuando en la zona de Caborca eran transportados en una camioneta tipo Van, por un camino de terracería, y desde un cerro les dispararon, matando a cuatro, entre ellos dos jovenes de 15 años y una mujer, la versión con la que están saliendo es que fue producto de una equivocación, pero sin que en ninguno de los casos detuvieran a nadie.

Eso luego de que Gustavo Rómulo confirmara que no asesinaron a más, porque las personas agredidas se bajaron de la unidad y empezaron a gritar que eran trabajadores, por lo que los sicarios dejaron de seguir agarrándolos de tiro al blando, pero para ese momento ya también había casi una decena de heridos, con lo que se demuestra que así se está expuesto ante la impunidad con la que actúan las bandas delincuenciales.

Ante lo que está de más el señalar con dedo de fuego, que así han continuando siendo rebasados los diferentes niveles de gobierno, y no es para menos, porque con la única reacción con la que invariablemente salen, es con que reforzarán la presencia militar y policial en esas regiones, a través de las acciones operadas por la Mesa Estatal de Seguridad, pero sin que hasta ahora se vean mayores resultados de esa fallida política. ¡Ups!

Si se analiza que podrán decir misa, pero ya es tal la inseguridad, que las mafias hasta se están equivocando, a la hora de acribillar a quienes ni la deben ni la temen, como esta vez ocurriera, independientemente de que ya también se está haciendo recurrente el que a las víctimas de esas matazones las liguen con el “Narco”, como una forma de darles “carpetazo”, por lo que así está esa cruda, e insegura realidad. ¡De ese pelo!

Mientras que por otro lado a raíz de la muerte de dos adolescentes volvió aflorar el como los patrones explotan laboralmente a los menores de edad, además de que en una Van trasladaban como “sardinas” a 29 empleados, en lo que es una dato para el secretario del Trabajo, Francisco Vázquez, quien de seguro ya se abocó a investigar esa anomalía, por como han seguido violando la normatividad. ¿Qué no?

Pelean plaza tres cárteles…Con respecto a la presencia de “la maña” en la Entidad, el que para nada está diciendo ninguna novedad es el delegado, o desligado, de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, referente a que son tres grupos criminales los que hoy en día se disputan la región Noroeste de por estos lares, y es por eso que se ha intensificado la ola violenta. ¡De ese vuelo!

Razón por la cual es que ante esa “revelación” que hiciera Francisco Sergio, sí que se expone a que le digan ¡Qué nueva la charra!, si se toma en cuenta que no está diciendo nada nuevo, pero el punto es que a pesar de que desde hace rato se tiene conocimiento de eso, ni así se ha visto que estén haciendo algo diferente para combatir a esos cárteles de la droga, lo que explica el porque ya se pasean como Juan por su casa. ¡Tómala!

Aunque ahora lo “píor” del caso es que está pretextando que por supuestas cuestiones de seguridad no pueden hacer públicos sus nombres, pero que dizque los tienen plenamente indenficados, y que presuntamente trabajan en diferentes estrategias para disminuir su fuerza, cuando más bien deberían exhibirlos para que la ciudadanía los denuncie, no obstante que no es algo de extrañar, por como también ocultan los narcomensajes.

Así es como a medias Méndez “está dando color”, tocante a como el narcotráfico a punta de metralleta se pelea por las plazas del Sásabe, Altar, Caborca, Santa Ana, Magdalena, y en la sierra sonorense, donde se sabe que ya han sentado su reales, al extremo que en muchos de esos lugares ya nadie entra y sale sin que los “mañosos” estén al tanto, por lo que así llegan a condicionar el libre tránsito. ¡Pácatelas!

Pero con todo y eso el “representante” de la FGR todavía ilusamente niega que los criminales transiten libremente por las carreteras de esa área sin ser detenidos, pero a la par irónicamente acepta que sí cuentan con informantes que los alertan sobre los operativos que se realizan, lo que deja en claro que para cuando ellos van, los narcotraficantes ya vienen, o más bien echaron varios viajes. ¡Mínimo!

Va a buen paso el empleo…Quien acaba de confirmar que se ha mantenido el buen paso en materia de promoción económica por las ventajas competitivas que tiene Sonora es el gobernador, Alfonso Durazo, y para muestra está que en el 2023 la Entidad fuera la segunda frontera en el Norte del País que más inversión extranjera directa captara, con un monto de más de dos mil 538 millones de dólares. ¡Órale!

Al ser un saldo a favor que ha permitido que en el presente inicio de año ya se tengan cinco mil 600 vacantes ofertadas a la fecha, lo que no es producto de la casualidad, sino derivado de que el Estado tiene el presupuesto más eficiente para promocionar el rubro económico, con un recurso por el orden de los $164.4 millones de pesos, y que no por nada es por lo que Durazo Montaño lo está ponderando, y no es para menos.

No en balde es por lo que el Mandatario Estatal resaltara que durante el año pasado se llevaron a cabo 157 jornadas de reclutamiento, y se atendieron a más de 32 mil personas, y es por lo que desde ya está augurando un arranque por el estilo, como el que se está teniendo en la oferta de empleo, para que se mantenga en el actual 2024 en los distintos giros laborales, que es a lo que se le está apostando. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es que desde su visión el “Gober” apuntara que esa propuesta laboral: “Está relacionado con el crecimiento económico, a veces las empresas no se establecen porque no hay suficiente mano de obra, entonces les estamos ayudando absolutamente a todas las empresas a conseguir mano de obra y eso no se nota, pero si no hay mano de obra la inversión no se establece”, por lo que así están enfrentando ese reto.

Y para quien dude de que digan que todavía viene lo mejor, es que el Ejecutivo además adelantara que para el venidero mes de abril proyectan comenzar a reclutar para la operación de la empresa Mexico Pacific Limited, que es la planta de licuefacción de gas natural que se construye en Puerto Libertad, y que “bajita la mano” generará unos 13 mil empleos directos, y 20 mil indirectos, entre otros muchos más proyectos que hay.

“Espaldarazos” al “Toño”…El que ha continuado sumando adeptos es Presidente Municipal, Antonio Astiazán, como lo exhibe el que en los últimos días se hubiera reunido con los de la Barra Sonorense de Abogados, y también con comerciantes de puestos fijos y semifijos del área urbana y rural, quienes se han acercado con la intención de abonarle a su labor, ante el éxito que ha tenido en su administración. ¡Qué tal!

En esos términos han estado las muestras de apoyo y aceptación de cara a la posible reelección de Astiazarán Gutiérrez, con todo y que una y otra vez ha dejado muy en claro que por lo pronto él le sigue chambeando, en lo que se llegan los tiempos de las definiciones, aun y cuando las expresiones de los vendedores fueron con mensaje, como las de: “Puro pa´delante”; o la de que: “Hay que apoyar al Toño, nuestro amigo el Toño”.

Tan es así que Francisco Antonio fuera recibido entre porras, aplausos y muestras de respaldo por parte de los integrantes de ese gremio comercial de Hermosillo, así como del poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y San Pedro El Saucito, quienes de entrada le agradecieron el trato que les ha dado, al hacer público durante ese encuentro el que antes nadie los había volteado a ver, como él en el presente trienio lo ha hecho. ¿Cómo ven?

De ahí que al que también le tocara su “espaldarazo” es al director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, Alejandro López Parada, y sus segundos de abordo, Ariel Ríos y Marco Aguirre, quienes igualmente hicieron acto de presencia, por ser los que en la práctica han hecho posible la atención justa y de calidad que ahora se les ofrece, en todo lo que tiene que ver con la operatividad de esa clase de vendimias.

Y los que por igual le propusieron sumar con su función legal en beneficio de la ciudadanía hermosillense, son los de la Barra Sonorense de Abogados, presidida por José Ávila Valenzuela, por lo que así han estado las adhesiones a favor de Astiazarán, lo que refleja del porque en la más reciente encuesta de inicio de semana de la empresa Poligrama, es el que punteara en las preferencias ciudadanas para repetir como “El Colorado”.

Correo electrónico: [email protected]