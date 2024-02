Sin medias tintas

“Se lava las manos” Alcalde

Los exhibe el Caso Yakarta

“Queman” a los súpers Ley

En riesgo de huelga Rectora

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Se lava las manos” Alcalde…Y al que sí que le queda aquello de que ¡Ni quien se lo crea!, es al folclórico y devaluado alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, por como a poco más de medio año del trágico incendio provocado en el bar Beer House, que tuvo lugar el 22 de julio del 2023, con un saldo de 13 muertos, está saliendo con que el cuento de que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad. ¡Ajá!

En lo que es una obvia negativa que era de esperarse, por parte de González Yescas, porque ni modo que el Presidente Municipal morenista diga que sí tienen culpabilidad, porque sería tanto como “darse un balazo en un pie”, pero pues al tiempo así está tratando de “lavarse las manos” él y sus funcionarios que tenía a su cargo la regulación de ese tipo de congales, como el incendiado que afloró que operaba con muchas irregularidades.

Aunque por algo el ni tan santo de Santos así está “removiendo las cenizas” de esa tragedia, que fuera causada por un cliente de nombre José Luis “N”, quien en la citada fecha le prendió fuego a ese irregular establecimiento, luego de que fuera sacado a la fuerza por mal comportamiento; cuyas llamas dejaron 11 víctimas fatales en el lugar, y dos más en el hospital, de una media docena de personas que resultaran heridas.

Y no es para menos el que se esté “poniendo el guarache antes de espinarse”, después de que en las redes sociales circulara la versión de que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) había girado órdenes de aprehensión contra los directores de Protección Civil y Bomberos, Ricardo Trigo Ramírez; y de Desarrollo Urbano, Jorge René Arce Flores, las que el a todas luces encubridor “Presimun” aseguró que son falsas.

Razón por la cual es por lo que ahora González está manejando, que con base en los resultados arrojados por un perito profesional contratado por el gobierno municipal que encabeza, con lo que está siendo juez y parte, dizque se concluyó que la Comuna de esa frontera aplicó de manera correcta el marco normativo en el otorgamiento de los permisos para la operación de ese “antro”, por lo que así está ese aval que pagara.

Además de que con la víscera y las ocurrencias que lo caracterizan, es que todavía señalara que: “Nosotros, “deveras”, y no es justificación, no tenemos la culpa que un demente, que un desquiciado, que una persona con locura, haya provocado un incendio intencional, todo lo demás estaba correctamente y sin problema alguno, y aquí lo tengo”, por lo que así pretende “verle la cara” a los sanluisinos y sonorenses en general.

Pero por si eso fuera poco, y a pesar de los pesares, o de las obviedades en su contra, y de los vividores públicos a su mando, todavía está asumiendo un papel de víctima, al advertir que para tratar lo del Beer House, y lo que según él es una persecución contra sus policías municipales, adelantó que en los próximos días sostendría una reunión con el Fiscal estatal, Gustavo Salas, lo que “suena a puras echadas”. ¡Pácatelas!

En tanto que por otro lado a los que tampoco se ha sabido que los hayan “jalado” para que rindan cuentas por esa fatídica catástrofe, es a los titulares de la dirección de Alcoholes y “Desprotección” Civil del Estado, Cristina Caballero de la Rosa, y Armando Castañeda Sánchez, por la anomalías que afloraran, y que a ellos les corresponderían, por ya “caer en su cancha”, o en lo que es el ámbito de sus irresponsabilidades. ¡Zaz!

Los exhibe el Caso Yakarta…Tocante a bares que operan en la ilegalidad, una vez más se está demostrando que ¡Muerto el niño, a querer tapar el pozo!, por como después de la múltiple ejecución perpetrada en el Jakarta de Hermosillo, con la que mataron a tres, e hirieron a dos, ahora sí están haciendo operativos de revisión en esos changarros, pero antes evidentemente los habían estado solapando. ¡Palos!

Si se toma en cuenta que anteriormente no se había tenido conocimiento de esa operatividad que ahora están teniendo en conjunto la Dirección de Bebidas Alcohólicas y la Coordinación Estatal de Protección Civil, donde cobran Cristina Caballero y Armando Castañeda, como lo exhibe el que en la primera inspección que hicieran clausuraran seis de esos negocios por diferentes violaciones a la normatividad. ¡Qué tal!

Porque la pregunta que surge por sentido común es la de que por qué hasta que no pasan esas cosas como la del Jakarta, es que esas evidenciadas dependencias se ponen a cumplir con una función que debería de ser permanente, ya que no tuvieron que revisarles mucho para suspender a La Chila Cantina, La Barra Morelos, Cervecería La 22, Panic Botanic, A Estribor y Taco and Beer, por un sin fin de fallas. ¡Tómala!

Lo que pone de manifesto que antes no los habían tocado, sino que hasta que “se les calentó la plaza” con esos sonados asesinatos registrados el pasado domingo 28 de enero, en el interior del aludido centro nocturno, que hoy por hoy también enfrenta una suspensión temporal, y con la posibilidad de que le cancelen la licencia de alcohol, porque de no haber sucedido eso, todavía los estuvieran dejando hacer y deshacer. ¿Cómo ven?

Por cierto, que, con relación a la agresión armada en el Jakarta, trascendió que dizque ya tienen identificados a los autores materiales de esa mortal balacera, y que incluso se giró orden de aprehensión contra de uno de los sicarios, además de que con base en las pruebas presentadas están a la espera de que el Juez ordene dos más; aunado a que se ha filtrado que los cadeneros, o guardias, son los que les dieron acceso. ¡De ese pelo!

“Queman” a los súpers Ley…A los que vaya que ya traen de encargo es a los quemados supermercados de la cadena Ley, por como en cinco días se suscitaron tres connatos de incendios, en igual número de tiendas, pero en el del pasado miércoles en La Plaza Sahuaro, ya detuvieron en flagrancia a una pirómana llamada, María Hortensia, de 39 años de edad, al ser descubierta y denunciada por el gerente.

Y es que por lo caliente que ya estaba la cosa, y no es albur, es por lo que procedieron a revisar los videos, ante lo cual presumen que la mujer arrestada pudiera estar relacionada con los otros dos siniestros ocurridos el sábado y martes en las sucursales del Centro y bulevar Luis Encinas, donde la situación tampoco pasó a mayores, el quedar en puro susto y el humo, por la pronta reacción que hubo para sofocarlos. ¡Vóitelas!

Ante lo que se concluye que a la tercera pudo haber sido la vencida, o cuando por fin atraparon a esa fémina incendiaria, luego de que la tarde de ese miércoles, ahora sí que, de calentamiento, se activó la alarma antincendios en el mencionado Ley, ubicado en el bulevar Solidaridad y avenida Tecnológico, al generarse un humaderón que se originó en el área de exhibición del papel higiénico, por lo que evacuaron a la gente.

En esos términos estuvo el desalojo a cargo de los elementos de Bomberos de Hermosillo, pero ya entre la humareda se ubicó a Hortensia en condición sospechosa, por lo que los policías municipales la arrestaron para ponerla a disposición del Agente del Ministerio Público, y se deslinden responsabilidades, pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que a ese grado ya está ese tipo de peligro en esos centros comerciales.

Aun y cuando en lo que corresponde a los Ley ya no son quemadas aisladas, sino más bien frecuentes, por en varias ocasiones ya haberse chamuscados algunos, como precisamente el del bulevar Luis Encinas, hasta en dos ocasiones, lo que de alguna manera denota la inseguridad con la que operan, al ser mínima la vigilancia con la que cuentan, por sólo haber un guardia en las entradas, el cual generalmente siempre está “en la baba”.

En riesgo de huelga Rectora…Como sucede cada año con la revisión salarial y contractual como la actual del 2024, a la que ya “pusieron a parir cuates” los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), es a la rectora María Rita Plancarte, por como ya el año pasado reprobara en materia de negociación sindical, y en todo lo demás, y es por lo que terminaran estallándole la huelga. ¡Ñácas!

Así que partiendo del fiasco que consideran que ha resultado Plancarte Martínez en todas las materias, es por lo que desde ya apuestan doble contra sencillo que de nuevo le estarán colocando las banderas rojinegras, en perjuicio de la instrucción académica de los miles de universitarios, por la paralización que eso implica, si se parte de que ya le están echando en cara que ni siquiera ha cumplido lo acordado en el 2023. ¡A ese grado!

Pues si bien los del Staus por medio de su dirigente, Cuauhtémoc González, están solicitando un aumento del 10% directo al salario, con retroactivo al primero de enero del año en curso; a la par quieren uno de emergencia del 4% en efectivo, a partir del primero de julio, eso para contrarrestar las alzas de precios de los bienes y servicios por el índice inflacionario proyectado para los siguientes doce meses. ¡Ni más ni menos!

A lo que igualmente le estarán sumando un 5% en prestaciones; aunado a que también están planteando un programa de recuperación salarial a cuatro años, del 2024 al 2028, que les permita tener aumentos superiores a los topes salariales, con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario de los académicos, que según ellos hasta ahora ya presenta una pérdida de más del 30% acumulada desde 1988. ¡Eso dicen!

De tal forma que aunque se nota que González Valdez y compañía se están yendo muy arriba, a la hora de casi pedir impo$ible$, seguramente que se trata de una táctica para intentar “$acar raja” de lo lenta que aseguran que es doña María Rita, para eso de los e$tira$ y afloja$, derivado de que tiene fama de ser muy “cuadrada”, y de que para nada se le da el diálogo, al momento de sentarse a la mesa de las negociaciones.

