Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Callan ante ataque armado…Y se terminó la semana y el que no dijo nada es el fanstamal titular del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Carlos Sosa Castañeda, con relación a la irregularidad en la que incurriera una camioneta tipo Van, que el pasado domingo transportaba como “sardinas” a ¡29 jornaleros!, y cuya anomalía afloró porque fueron objeto de un ataque armado en una zona ejidal de Caborca. ¡Zaz!

Porque sí bien resultaron cuatro los muertos de esa fatídica emboscada, con cerca de una decena de heridos, dan cuenta que pudieron haber sido más los fallecidos, por el sobrecupo con que los trasladaban, después de que habían terminado su jornada laboral, por la forma en que los sicarios prácticamente los “cazaron” desde un cerro, pero lo que evitó más muertes es que se bajaron y gritaron que eran tranajadores. ¡De ese pelo!

Aun y cuando también se maneja la versión de que se trató de un atentado por parte del crimen organizado para presionar a los patrones, según esto porque no han querido pagar la cuota por el “derecho de pi$o”, o la extorsión a la que los someten, contrario a la versió que manejara el de la Fiscalía General de Justicia estatal, Gustavo Salas Chávez, de que según esto se trató de una equivocación, lo que por supuesto nadie le creyó.

Aunque lo único cierto es que en el lugar de esos sangrientos hechos murieron acribillados tres jóvenes de alrededor de 15 años de edad, en tanto que en el trayecto al hospital pereció una mujer de aproximadamente 30 años, al no superar las lesiones provocadas por los impactos de bala, además de otros lesionados, pero el resto vivió para contarlo, al no tocarles un plomazo en ese nuevo suceso de alto impacto. ¡Palos!

Pero como una cosa lleva a otra, con ese acontecimiento una vez más se evidenció el como llevan a la buena de Dios a esos empleados del campo de un lugar a otro, en vehículos que no cuentan con las más mínimas medidas de seguridad, como se observara en esa unidad que fuera tiroteada por el “Narco”, porque por asientos se le apreciaban una barras de metal, lo que lleva a pensar que la mayoría de ellos viajan en el piso.

Derivado de que Sosa Castañeda no se le ha escuchado pronunciarse en torno a ese hacinamiento en que los han continuado haciendo viajar, y que es una auténtica “bomba de tiempo”, como nuevamente se demostrara, luego de que en esta ocasión llevaban a casi una treintena de ellos, lo que aumenta el riesgo de una volucadura, ante una posible ponchadura de llanta, que podría provocar un muerterío. ¡Mínimo!

En lo que es un obvio cómplice silencio que a querer y no, pero deja entrever un evidentemente solapamiento, con referencia a la deficiente forma en que mueven a esa clase de personal a los campos y ranchos en los que laboran, cuando se supone que deben cumplir con la normatividad contemplada en la Ley del Transporte para esa modalidad de pasaje, y es por eso que esas fallas se han seguido presentando. ¡De ese tamaño!

Y lo mismo en lo que tiene que ver con la forma en que persisten en explotar a los menores de edad, al hacerlos trabajar en esos lugares, por no explicarse de otra forma que dos de las víctimas fueran unos jovencitos quinceañeros, y ante lo cual por el estilo no se ha dicho ni media palabra, por voz del secretario del Trabajo, Francisco Vázquez, a no ser y que en los próximos días vayan a definir una postura al respecto.

Está entredicho el Cereso 2…Ahora sí que cuando ya la creían una cuestión olvidada, resulta que de la noche a la mañana la madre de la mujer que el pasado 14 de enero falleciera en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No 2 de Hermosillo, luego de sostener una visita conyugal con un preso, está demandando justicia y el esclarecimiento de su muerte, después de que se ventilara que murió de un paro cardíaco. ¡Órale!

Y es que de acuerdo a la denuncia que está haciendo la señora Briseida Arizona, madre de Paula Jossete, la joven víctima de 23 años de edad, asegura que ha detectado una serie de graves inconsistencias que rayan en presuntos actos de corrupción, como el que por ejemplo su hija ingresó al penal sin identificación oficial, en horario que no está permitido para vistas, además de que le notificaron de su deceso casi 24 horas después.

Ya que contraria a la explicación de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad, Briseida de 49 años aclara que su consanguínea no contaba con antecedentes de problemas del corazón, ante lo que sospecha que perdió la vida en el interior del Cereso, pero intentan ocultarlo, y de esa forma encubrir a los responsables, porque según esto al Hospital General de Especialidades, ya llegó sin signos vitales. ¡Glúp!

En contraste con esa “puesta dedo”, lo que son las citadas instancias han mantenido en un total hermetismo, como lo han hecho desde un principio, cuando tuviera lugar ese extraño deceso, porque ni siquiera revelaron el nombre de la jovencita, hasta que lo está dando a conocer Arizona Velarde, además de que se han reservado la identidad del reo con el que se vio, y después de lo cual dejó de existir. ¡Vóitelas!

No obstante, y ante esa presión, ya el titular de la FGJE, Gustavo Rómulo Salas, dijo que: “En breve habrá determinaciones por parte del Ministerio Público, que en este momento por ser una investigación en curso no estoy en condiciones de poder transmitir, pero por supuesto, y eso se lo transmitimos a los familiares de esta chica, se resolverá conforme a derecho y las responsabilidades que surjan, de quien sean, les serán aplicadas”.

Cero alza a ex camioneros…Por si no les había quedado claro, el que de nuevo ya les ratificó a los concesionarios del transporte urbano de Hermosillo requisados en el 2018, que no les aumentarán el 15% al apoyo mensual de $16 mil pesos que ya reciben, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, porque a su juicio ese millonario recurso que les otorgan debería destinarse para la mejora de esa actividad transporteril.

Casi por nada es por lo que el Mandatario Estatal reiterara el estar en desacuerdo con el alza que exigen los ex camioneros, ya que por los arreglo$ que hiciera con ellos la pasada administración estatal, el gobierno actual debe pagarles cerca de $40 millones de pesos anuales por un servicio que no prestan, con todo y que esas concesiones se las quitaran por no cumplir con lo establecido a la hora de operar los ruleteros. ¡De ese vuelo!

Así les está sosteniendo su respuesta el “Gober”, a dos semanas de que esos transportistas retirados de las rutas hace 5 años, se han amachado en mantener una protesta con cornetas y tambores en la Plaza Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno, además de que han bloqueado varios cruceros viales cercanos a esa área, con el fin de meter más presión, y es por lo que hasta una valla ya colocaran en el perímetro de ese edificio estatal.

Sin embargo, una vez más Durazo ya les reviró que: “Están en su derecho, están en su libertad, pero no en la razón, no tienen razón en el planteamiento, en primer lugar, porque tenemos un convenio con ellos que vence en mayo, de continuar pagándoles una cantidad de 16 mil pesos, y demandan un incremento del 15%, sobre una concesión que les fue otorgada por el Gobierno del Estado, pero estimaron que no estaban cumpliendo”.

Razón por la cual es que aseverara que están a la espera que sea un conflicto que se resuelva mediante un fallo de parte de los tribunales federales a los que recurrieran, después de que el Tribunal de Justicia Administrativa estatal les negara la razón para el pago de la alta indemnización que reclaman, pero en ínter, y durante más de cinco años, ya les han liquidado una millonada, lo que catalogan como una vaquetonada.

¡Que hace historia Sylvana!…Por ser algo que nunca había sucedido, la que todavía se comenta que hizo historia es la senadora por Sonora, Sylvana Beltrones, al convertirse en la primera sonorense en ocupar la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado, en lo que fuera el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LXV Legislatura senatorial, por lo que ya tendrá que contarle a sus nietos.

Toda vez que a ese punto está el logro legislativo conseguido por Beltrones Sánchez, al ser hasta ahora la única representante del Estado en asumir ese importante cargo en la cámara alta de esa tribuna, desde que en 1979 se estableciera integrar la figura de vicepresidentes, cuyos titulares eran elegidos mediante votación por cédula, por lo que de ese nivel es la representatividad que tendrá de aquí pa´l real, o en los próximos meses.

Más menos así está ese ascenso de Sylvana, luego de que se consultara a la asamblea en votación económica, por parte de la senadora Presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, ante lo que fuera aprobado el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, con el objetivo de que la pluralidad de ese órgano colegiado se vea reforzada durante el periodo que inicia, de ahí que a ese punto ahora será su influencia.

Motivo por el cual es que la hija del también hoy candidato, Manlio Fabio Beltrones Rivera, al rendir la protesta de ley ante el Pleno expresara que: “Es un honor para mí asumir la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, seguiremos legislando por Sonora y México; agradezco la confianza de mi grupo parlamentario y de mis compañeros para este encargo”, y es que con eso ya “se cocerá aparte”.

En eso términos está ese nombramiento que posiciona y le da un plus extra a Beltrones Sánchez, pero con el que además el grupo parlamentario del PRI fortalece su trabajo y mantiene su relevancia, luego de recuperar su lugar como tercera fuerza política en ese ámbito, después de que previamente sumara nuevos integrantes a su bancada, con lo que ahora quedara conformada por 14 senadores. ¡Ni más ni menos!

