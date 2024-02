Convocan a jóvenes a tramitar precartilla militar; Autoridades municipales

Jóvenes de la clase 2006 y remisos ya pueden acudir a la Dirección de Servicios de Gobierno de la Secretaría del Ayuntamiento, plazo que cierra el 15 de octubre

Redacción Entorno Informativo

El secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta, informó que está abierta la convocatoria para tramitar la precartilla militar, dirigido a jóvenes de la clase 2006 y remisos, que tiene como fecha límite el 15 de octubre.

“Como todos los años en la secretaría del Ayuntamiento llevamos a cabo estos trámites, es muy importante que los jóvenes que tienen la obligación de participar en su precartilla acudan aquí con nosotros”, comentó Díaz Armenta.

Las oficinas de la Dirección de Servicios de Gobierno se ubican en la calle Nicolás Bravo número 48, entre Doctor Hoeffer y Paliza, con los horarios de atención de 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes.

Los requisitos son: no haber hecho el trámite anteriormente; acta de nacimiento reciente en original; comprobante de domicilio original de antigüedad no mayor a 3 meses (de CFE, AGUAH o Telmex); CURP impresa en el formato nuevo y constancia o certificado del último nivel escolar cursado.

También cuatro fotografías tamaño credencial, de 35 por 45 milímetros de diámetro de cara, en papel mate, en blanco y negro o color, no instantáneas, fondo blanco, sin retoques ni sombras, peinado formal con frente y orejas despejadas, sin barba, lentes ni aretes; así como carta de no inscripción (sólo para remisos y que no hayan nacido en Hermosillo).

Mencionó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene la opción de un servicio militar de tres meses para jóvenes clase 2006 y remisos de 18 a 29 años, a realizarse en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Además de obtener la liberación del servicio en menor tiempo, se ofrece apoyo económico, alimentación, atención médica, vestuario, adiestramiento militar, oferta de trabajo para ingresar a las fuerzas armadas y servicios privados de seguridad, y credencial de identidad como soldado.

Así mismo, cuentan con el programa Mujer Voluntaria, para jóvenes de 18 a 29 años que deseen cumplir con el servicio militar en 44 sesiones sabatinas en el centro de adiestramiento del 73 Batallón de Infantería en Hermosillo, con oferta de trabajo al concluir. Dichos reclutamientos son directamente en SEDENA

Comparte esto: Facebook

X