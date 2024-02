Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Trabajo mata grilla y Toño Astiazarán ha demostrado que da resultados

Dice el refrán popular “trabajo, mata grilla” y otro reza “hechos son amores, no buenas intenciones” y precisamente por eso, por el trabajo realizado por Toño Astiazarán, el cual se nota, se palpa que da resultados, es por lo que fue calificado como el alcalde mejor evaluado entre los munícipes de capitales del país.

¿Qué falta mucho por hacer? Ni siquiera está a discusión, sobre todo después de que llegó a gobernar un municipio en el abandono, con problemas en vialidades destrozadas y con una inseguridad abrumadora.

Poco a poco y a pesar de la falta de apoyos por parte de las autoridades federales, que ha concentrado sus recursos en la entrega de dádivas, la ciudad empezó a reconstruirse, ahora hay muchas calles por las que se puede transitar tranquilamente, la iluminación también mejoró en 100 por ciento y ni hablar de la seguridad que se percibe, con todo y que en los últimos días se han registrado hechos que nos han impactado.

Lo que caracteriza a Toño Astiazarán es que sale a dar la cara, lo vimos este fin de semana con el problema de 13 fugas que brotaron como hongos en la zona de Los Bagotes, tras una falla por cortes en el suministro de energía eléctrica.

De inmediato al ver que los trabajos de reparación se prolongarían dispuso pipas para abastecer a la población, esto es, salió a enfrentar el problema, no se escondió ni mandó a nadie en su lugar y eso quiere la gente, alguien que no meta la cabeza en la arena, que no evada los problemas, sino que les busque solución y es una de las características de Toño Astiazarán.

Así que, seguramente, en caso de que opte por buscar la reelección podría dar la sorpresa y ser el primero en lograrlo, porque el trabajo realizado mata grilla y ha demostrado que cumple sus compromisos y enfrenta los problemas.

Proponen colocar detectores de metales en entrada a “antros”

Interesante la propuesta que hizo el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta, de colocar arcos detectores de metales en los centros nocturnos para identificar a quienes lleven armas para evitar hechos como los que se vivieron recientemente en el centro nocturno Yakarta de esta capital, en donde asesinaron a balazos a tres jóvenes.

Desconozco el costo que tenga ese tipo de equipos y la disponibilidad que tengan los dueños de estos establecimientos, que al parecer se guían por la ley del mínimo esfuerzo, pero es una propuesta que se debe de tomar en cuenta y lo mejor sería hacerla obligatoria.

Claro que lo más importante sería que una vez que se coloquen los dispositivos, éstos sean utilizados y no les abran puertas “VIP” en las que cualquier “invitado especial” pueda ingresar y llevar lo que se le antoje.

También hay otro tipo de detectores de metales que posiblemente sean más accesibles en cuanto a costo y puedan ayudar a evitar el ingreso de personas armadas.

Insiste Morena en debates con preguntas “a modo” e impugna a empresa

Pues este lunes el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impugnó a la empresa Signa Lab para que sea encargada de seleccionar las preguntas que se hagan en redes sociales para el primer debate de candidatos a la Presidencia de México, en un afán de “blindar” a su aspirante y evitarle preguntas incómodas.

El argumento es que la citada firma pertenece al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, que es considerado contrario al gobierno, y obviamente no quieren nada que incomode a su corcholata en el debate a realizarse el 7 de abril.

El pasado sábado en su visita a la entidad, la propia Claudia Sheinbaum, informó de la impugnación a Signa para elaborar el cuestionario de un debate en el que se abordarán los temas de salud, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación, violencia contra las mujeres y grupos vulnerables… Veremos que dicen las autoridades electorales…

