Dejan 27 accidentes viales a 15 personas heridas durante la semana anterior

Autoridades de Tránsito Municipal indicaron que del cinco al 11 de febrero se atendieron 22 choques entre vehículos, tres impactos contra objetos fijos y dos volcaduras

Gerardo López

Un total de 15 personas con diversos tipos de lesiones, dejaron 27 accidentes viales ocurridos en Hermosillo, entre el cinco y 11 de febrero.

Según la estadística del Departamento de Tránsito, en el periodo se atendieron 22 choques entre vehículos, tres impactos contra objetos fijos y dos volcaduras.

En los siete días, los uniformados detectaron a 85 personas incurriendo en conducción punible.

Los ebrios al volante fueron ubicados en los filtros de alcoholimetría que se instalaron en diversas arterias viales de la ciudad y durante recorridos de prevención realizados en el municipio.

Las multas

En los siete días, se emitieron 700 boletas de infracción a conductores que no respetaron los límites de velocidad y 364 a conductores que fueron sorprendidos usando el teléfono celular.

También se requirió económicamente a mil 80 conductores por no respetar semáforos y a 215 por no obedecer alto fijo.

