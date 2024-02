No desistirán bloqueo de calles hasta que haya diálogo ; Ex concesionarios

Ivanova de los Reyes

Los constantes bloqueos de vialidades en el Centro de la ciudad no desistirán hasta que las autoridades del gobierno del estado se sienten a dialogar y se les entregue el apoyo por la requisa de sus camiones que les fue suspendido este mes, manifestaron ex concesionarios del transporte público de Hermosillo.

Desde aproximadamente las 11:15 de la mañana se colocaron nuevamente los manifestantes en los cruces de la avenida Rosales y Pino Suarez a altura de la Serdán, y dejaron libre un carril de circulación en cada sentido, así como la desviación por la Segunda de Obregón, para afectar lo menos posible al tráfico.

El bloqueo de calles permanecería hasta las 12:30 del día, para protestar por las decisiones del gobierno del estado de negarse a sentarse a dialogar con ellos para buscar acuerdos a esta problemática.

Jose Guillermo Morales Romero, ex concesionario de la ruta 18, señaló que ya no están recibiendo el apoyo de 16 mil pesos mensuales que les estaba entregando el gobierno estatal, con el argumentó de que no hay dinero para pagarles, y no se quieren sentar a dialogar.

“El último fue el mes pasado en enero y este mes no han llamado para los recibos, no han llamado para nada, al contrario, solo han salido a dar declaraciones en contra de nosotros”, expuso.

Mencionó que las demandas están interpuestas en el Juzgado Federal y en dos semanas saldrá la resolución que esperan sea a su favor, para que les devuelvan las concesiones que les suspendieron en 2018.

“Dentro de dos semanas hay reunión en el Juzgado Federal donde van a tratar el tema de nosotros otra vez, el de la rentabilidad, no de la requisa ya que este último, esta en el Juzgado Administrativo y ese de lo ha devuelto tres veces el Federal porque resuelven sin apegarse a derecho”, apuntó.

“Nosotros no nos vamos a retirar nomas porque este señor no quiere hacer su trabajo, nosotros estamos firmes con la demanda a la espera de la resolución del juzgado federal”, expresó Morales Romero.

Comparte esto: Facebook

X