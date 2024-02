Sin medias tintas

Será automático subsidio

Por Martín Romo (El Verdugo)

Será automático subsidio…Y hasta no ver no creer, como dijera Santo Tomás, respecto a que el “Prejidente”, Manuel López Obrador, ahora sí vendrá a firmar el tan prometido decreto para que el subsidio anual de la “luz” para Sonora sea permanente, y ya no tenga que estarse autorizando cada año, como todavía se hace, si se parte de que ya va de salida en su sexenio, y es hora de que no ha cumplido esa promesa.

Por lo que habrá que ver si a la chochorrocienta esa la vencida de López Obrador, y finalmente en lo que será su próxima venida al Estado, para finales de este mes de febrero, al fin cumple su palabra para que los sonorenses ya no estén en ascuas en cada época de ardiente verano, como ayer lo anunciara en su misa, perdón, conferencia mañanera, y es que ya lo ha dicho otras veces, pero no lo ha hecho realidad. ¡Zaz!

Eso al ser cuestionado en torno a los cabildeos que se llevan a cabo para concretar esa subsidiada del 2024, y para el caso reveló que: “Ya tengo el informe, tanto de Hacienda como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y es muy probable que ahora que voy a Sonora se firme ya un decreto con ese propósito. También para que no se esté renovando año con año, sino que ya quede establecido legalmente el apoyo a Sonora”. ¿Será?

Así que de llegar a pasar del dicho al hecho, con relación a esa tan anhelada demanda, lo que es AMLO y el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, sí que estarían pasando a la historia por lograrlo, lo que todavía está por verse que suceda el venidero sábado 24 en la tarde, o el domingo 25 de febrero en la mañana, cuando arribe al pueblo Yaqui, para inaugurar el acueducto contemplado dentro del Plan de Justicia para esa tribu.

Ya que por años se ha tenido que enfrentar esa burocracia del gobierno federal, como es la de tener que negociar esa excepción especial que se hace para que a la Entida se le otorgue la tarifa 1F para todos los clientes domésticos, la cual es más barata y abarca del 1 de mayo al 31 de octubre, y que de esa forma puedan enfrentar los altos costos que implica el hacer un mayor consumo de “corriente” por los calorones que hacen.

Sin embargo, lo que es Andrés Manuel ya está unos meses de terminar su administración y todavía está en vías de hacer que ya sea en automático ese descuento para los usarios de la CFE, de ahí que siendo mal pensado, a lo mejor y se esperó para que fuera en tiempo electoral, y de cara a la elección presidencial, y que de esa manera los votantes tuvieran presente ese beneficio, por aquello de que en la grilla de todo se valen.

Pero cualquiera que sea el caso, en el marco de esa gira que hará López, y que también abarcara Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur, para celebrar el Día de la Bandera en Mazatlán, ciertamente que al margen de las especulaciones que puedan darse, lo único verdaderamente importante es que ese sistema tarifario ya quede acordado por “de faol”, o sin tener que andarlo gestionándolo ante el Mandatario de la Nación en turno.

Y tan se maneja con un sentido político, y con un completo hermetismo, que ni siquiera adelantó el monto que destinarán, para el que aplicará en los meses que están por venir, y mucho menos dio detalles del cómo quedará la ampliación de ese subsidio, de seis a ocho meses, que es lo prometido, y lo que áun anda “taloneando” Durazo Montaño, por lo que habrá que seguir esperando. ¡De ese pelo!

Se rebelan los alcoholeros…Los que vaya que “escuchan tronar el cielo y no se hincan”, son los de la Asociación Sonorense de Bares, Cantinas y Centros Nocturnos, presidida por César Duarte, como lo exhibe el que ayer martes llegaran al grado de manifestarse en la Plaza Zaragoza, para entregar un pliego petitorio en el que piden que las revisiones a esos establecimientos no sean tan rigurosas. ¡Tómala!

Más menos así está la rebelión encabezada por Duarte, al señalar que a raíz de los hechos violentos que se han registrado en algunos de esos congales, el más reciente el pasado 28 de enero en el Jakarta de Hermosillo, con un saldo de tres asesinados y dos heridos, la Dirección de Alcoholes Estatal está haciendo lo que no hacia antes, como es el intensificar los operativos de supervisión, con los que dizque les ahuyentan los clientes.

Porque para empezar manejan que a los inspectores de la de directora de Alcoholes, Christina Caballero de la Rosa , según esto les falta criterio, al asegurar que a pesar de que son conscientes de que la ley establece que toda la documentación debe estar en exhibición, en algunas ocasiones no se cuenta con el papel en físico por diversas tramitologías, pero pueden comprobar que están en regla, y aun así optan por la suspensión del lugar.

Es por lo que dijera que: “Yo creo que aquí lo que tenemos que tener es la flexibilidad en el sentido de decir, oye, si están cumpliendo con el dictamen de Protección Civil, si están cumpliendo con la licencia de Alcoholes, si están cumpliendo con mantener un orden dentro del establecimiento, si están cumpliendo con que entren mayores de edad, yo creo que ahí es donde tenemos que tener un poco de flexibilidad”. ¡Ajá!

Esa es la airada reacción de inconformidad, la cual es de entenderse, porque desde la citada última balacera ya les han clausurado siete de esos changarros, y no precisamente por estar en regla, aunado a que Duarte y compañía nomás están viendo esas violaciones desde una óptica convenenciera, pero en contraparte a la hora de la hora nomás callan como los mariachis, ante irregularidades como en las que incurriera el Jakarta.

Que van por más turismo…Con todo y el éxito alcanzado en los últimos años en materia de turismo, pero el ya ayer anunció que van por más es el Ejecutivo Estatal, Alfonso Durazo, luego de que en su conferencia semanal adelantara lo que será un nuevo proyecto en esa materia, para que Sonora siga registrando más visitantes internacionales, después de que los del 2023 superaran a los del 2022. ¡Órale!

Razón por la cual es que Durazo Montado destacara que ese desarrollo e incremento que se ha tenido en ese sector no es producto de la caualidad, sino de las acciones y programas de promoción que se han implementado para ofrecer al Estado como una atractiva opción de viaje, y es por eso que en el actual inicio de año ya se ha tenido un alza del 40% de pasajeros áereos, en comparación con el anterior. ¡De ese vuelo!

Y para seguirle sumando y apostando a ese ramo, también llamado de la “industria sin chimineas”, es por lo que ahora Durazo presentara y diera a conocer lo que será la creación del que identificarán como el nuevo Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, que concretarán en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), en lo que proyectan que se convertirá en un producto turístico sustentable, y único en toda Latinoamérica.

Toda vez que en base a lo adelantado por el “Gober”, con ese modelo marítimo se le dará vida y forma a un ecosistema integrado por 14 unidades navales, que serán donadas por la Semar, que se transformarán en el hábitat y refugio de flora y fauna marina, y que constarán de siete buques, dos helicópteros, un avión, un vehículo anfibio y tres implementos de artillería, los que serán hundidos en las faldas del Cerro Tetatkawi.

En esos términos estará esa atractiva alternativa, porque con la formación de ese arrecife artificial con vehículos en desuso, buscan promocionar el turismo sustentable y la atracción de clubs de buceo de diferentes partes del mundo, además de que representará una opción para los turistas nacionales, y a los que les atraiga esa experiencia bajo el agua, aun y cuando hoy en día los tiburones blancos andan a todo lo que dan. ¡Glúp!

¡Es “Toño” mejor alcalde!…Quien sí que está cosechando lo que con trabajo ha sembrado es el Presidente Municipal, Antonio Astizarán, como lo refleja el nivel de aprobación que obtuviera de los hermosillenses, en las más recientes encuestas de las empresas Mitofsky y México Elige, al salir como el alcalde de Capital mejor evaluado del País, con calificaciones de 65.4% y 57.3%, respectivamente. ¡Qué tal!

Pues de acuerdo al estudio de opinión pública realizado por México Elige, se evaluaron a 31 presidentes municipales de capitales de Estado, entre los que punteó Astiazarán Gutiérrez, seguido de la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre; así como Elia Margarita Moreno González, de Colima; y Enrique Galindo Ceballos de San Luis Potosí, lo que denota que está en su mejor momento de aceptación. ¡Mínimo!

Aunque por si que darán duda con referencia a ese visto bueno ciudadano, que ha venido obteniendo “El Toño” Astiazarán, también está el sondeo que hiciera la encuestadora Mitofsky, en el que también resultara como el mejor “Presimun” de Sonora, con una calificación de los habitantes de Hermosillo del 57.3%, en lo que es una posición a la cabeza que ha conservado prácticamente desde que inició en el cargo. ¡Así el dato!

Al ser una medición que correspondió a diciembre del 2023, y que se dio a conocer el pasado viernes 9 de febrero del 2024, y para lo cual se analizó la actuación de los 72 alcaldes sonorenses, ante los que no hay punto de comparación con relación a la chamba que ha venido desplegando Astiazarán, cuya diferencia dan cuenta que se nota a leguas, por como el resto nomás no ha pintando. ¡A ese grado la percepción!

De ahí que ante esa calificación aprobatoria, muy seguramente que Francisco Antonio ahorita debe de andar diciendo ¡Eso es Toño!, como la famosa expresión, lo que viene a explicar el porque es uno de los prospectos a reelegirse en la alcaldía capitalina, con todo y que ya ha dicho que estará a la espera de que se lleguen los tiempos, en los que se abran los procesos partidistas para decidir si vuelve a contender para buscar repetir.

