Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Abona al Centro “Gober”…Y quien con hechos, no con palabras, está confirmando la visión municipalista de su gobierno estatal es el gobernador, Alfonso Durazo, y para seña está el que ahora pusiera en marcha la modernización de 13 calles del Centro de Hermosillo, con una inversión de $166.1 millones, que responde a un compromiso de campaña, con lo que le seguirán cambiando el rostro a la Ciudad del Sol.

Ya que con ese rescate que Durazo Montaño ahora hará de ese sector histórico capitalino, refrenda la política que ha venido implementado, como es la de entregar apoyos e invertir en las obras básicas de rehabilitación en los ayuntamientos, como en esta ocasión lo está haciendo, en aras de recuperar para el municipio hermosillense el calificativo de Capital del Noroeste, como lo tuviera hace algunos años. ¡De ese pelo!

Eso por el Mandatario considerar que esa área tiene una riqueza arquitectónica y un potencial turístico, y es por lo que debe contar con un Centro digno, por el valor cultural, de historia y social que posee, por en ese punto confluir la gente de la localidad, pueblos cercanos y visitantes, además de ser un factor económico fundamental en la economía del Estado, y también un detonante de la actividad comercial y turística.

En lo que es un arranque en el que se hiciera acompañar por el acalde, Antonio Astiazarán, en una muestra más de que así han venido haciendo equipo, de ahí que se resaltara la importancia de la suma de esfuerzos para mejorar la infraestructura, servicios públicos y movilidad, para que así con esas inversiones del Gobierno del Estado y el Municipal poco a poco lograr una transformación en beneficio de los ciudadanos. ¡Qué tal!

Como esta vez con ese proyecto que se concretará con parte del crédito que les aprobara el Congreso del Estado, por dos mil 100 millones de pesos, y que se complementa con lo que ya también se invierte para la restauración del Mercado Municipal, que actualmente se lleva a cabo, por lo que así estará el cambiazo a partir de esa unión, con lo que resultarán beneficiados los comerciantes y quienes confluyen por esos rumbos.

Luego entonces las vialidades en las que se eficientará la circulación, tanto de peatones como vehículos, así como el mejoramiento de la imagen urbana, son la Tehuantepec, Comonfort, Obregón, Allende, Pedro Moreno, Sufragio Efectivo, Hidalgo Norte, Hidalgo Sur, Callejón Velazco, Serdán, Matamoros, Garmendia y Doctor Paliza, y cuyos trabajos se contemplan concluir la primera quincena del próximo mes de diciembre.

Razón por la cual es que desde ayer mismo algunas de esas rúas ya amanecieron cerradas, para poner manos a la obra y realizar acciones de remoción del asfalto, así como de la restitución de los servicios de agua potable y drenaje, además de que la energía eléctrica será subterránea, porque contarán con concreto hidráulico, banquetas y rampas, señalización horizontal, jardineras, bancas y botes de basura. ¡Ni más ni menos!

De ahí que el “Gober” dijera que: “El Centro de Hermosillo es patrimonio de las y los sonorenses, tiene un potencial turístico extraordinario, ha sido lamentablemente abandonado por muchísimos años, por muchas administraciones que no han tenido la capacidad presupuestal, nosotros afortunadamente tenemos hoy capacidad para invertir aquí 166 millones de pesos”, y que es con lo que estará haciendo la diferencia.

Tumban a precandidatos…Vaya que después de la “jugada maestra” que de última hora se aventaran los de Morena, al anunciar el líder nacional de ese instituto político, Mario Delgado, que en 12 Estados no irán en alianza con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) en la elección al Senado, entre los que está Sonora, dizque para asegurar el triunfo, sí que habrá varios perdedores. ¡Palos!

Porque con ese cambio de pichada, de golpe y porrazo bajaron a la ex jefa de la oficina del Ejecutivo, Célida López Cárdenas; y al ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Omar del Valle Colosio, de las candidaturas a las diputaciones federales a las que ya estaban perfilados, para ahora enviarlos como “candidotes” de retaque en una fórmula a la senaduría por el Partido del Trabajo (PT).

Así que de esa manera ahora las duplas contendientes a la Cámara senatorial estarían integradas por Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo por Morena; Lilly Téllez y Manlio Fabio Beltrones por la alianza PRI-PAN-PRD; Ernesto De Lucas y María Dolores Rosas por Movimiento Ciudadano (MC), y a la vez los damnificados de Célida y Omar por el PT, como una forma de terciar la votación de esa elección.

Ante lo que dan cuenta que es un movimiento que podría interpretarse como una estrategia ordenada por el mismo “Prejidente”, Manuel López Obrador, en aras de intentar proteger a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, de una posible derrota en Sonora, y es por lo que ahora le están apostando a dividir los votantes con cuatro fórmulas por esos tres cargos, porque los rivales a vencer serían Beltrones Rivera y Téllez. ¿Será?

Pero cualquiera que sea el caso, al fracturarse el sufragio suponen que aumentan las posibilidades de triunfo de Manlio y Lilly, y ya no sólo para aspirar a la primera minoría como segundo lugar, sino también para triunfar en esos comicios; en tanto que todo hace indicar que “El Pato” De Lucas ya no les sería de utilidad a los morenos, como un factor de división y de restarle votos a la oposición, al con eso estar descartando a MC.

Punto malo para Rectora…Por lo que se ve donde hay un vacío de poder, por como a todo mundo siguen dejando hacer y deshacer, es en la Universidad de Sonora (Unison), a raíz de que la que nomás está pintada como rectora es María Rita Plancarte, y una enésima prueba de ello es al denuncia que ahora están haciendo los alumnos de la carrera de Químico Biólogo Clínico de la extensión de Obregón. ¡Vóitelas!

Derivado de que tuvieron que llegar al grado de hacer público el hostigamiento y la violencia académica de la que son objeto por parte de una docente, lo que aseguran que incluso ha hecho que grupos enteros se den de baja de su materia, por la forma en que los ha insultado, aunado a que se ha burlado haciendo comentarios fuera de lugar contra el estudiantado, sin que hayan procedido en su contra, a pesar de no ser nada nuevo.

Toda vez que hacen saber que no es la única generación que ha enfrentado esos malos tratos de esa exhibida maestra, sino que manejan que han sido años que han tenido que soportarla, a quienes les ha tocado cursar la asignatura con ella , por lo que esperan que finalmente las “autoridades” encabezadas por Plancarte Martínez tomen cartas en el asunto, porque lo que es hasta ahora han solapado su mal actuar. ¡Pácatelas!

Al intuirse que goza de impunidad porque antes fungió como coordinadora de esa especialidad, por no entenderse de otra forma el que por más quejas que han interpuesto de manera formal, nomás no han avanzado, a lo que se le suma el que se jacta de ser sindicalizada, o de pertenecer al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), y es por lo que sostiene que no le pueden hacer nada.

Sin embargo, y después de esa nueva “quemada” que le pegaran a María Rita, ya mandaron a dar la cara al Jefe de Departamento de Ciencias de la Salud, un tal Joel Arias Martínez, quien a las quinientas está saliendo con que ya están revisando y analizando las quejas, pero apenas para evaluar qué procederá, de entrada por medio de la Defensoría de Derechos Universitarios, por lo que habrá que ver en qué paran esos abusos.

“Se la reviran” a antreros…Quienes no esperaron mucho por la respuesta son los de la Asociación Sonorense de Bares y Cantinas, que el pasado martes se manifestaran en la Plaza Zaragoza para ventilar el dizque acoso de los inspectores de la Dirección de Alcoholes del Estado, como efecto de los hechos de violencia registrados últimamente en algunos “antros”, como el del Jakarta el pasado 28 de enero. ¡Zaz!

Por ser el propio “Gober”, Alfonso Durazo, el que les reviró a César Duarte y compañía, que es el cabecilla de esos “antreros”, que no están ejerciendo ningún tipo de presión, intimidación o amenaza contra los dueños de estos giros comerciales, y que: “Es una supervisión obligada para garantizar a los usuarios, a los consumidores, que los lugares a los que asistan están en condiciones adecuadas, óptimas de seguridad”.

En pocas palabras el Ejecutivo Estatal así les dejó en claro que no hay ningún tipo de cacería, ni nada que se le parezca, y que las suspensiones a esos establecimientos únicamente se les aplican si incumplen las recomendaciones, y las más mínimas medidas para que operen de forma segura como lo establece la licencia, y así velar por la integridad física de las personas que asisten a esos lugares. ¡De ese tamaño!

Casi por nada es que les remarcara que: “Todo nuestro apoyo para los propietarios de bares, ninguna presión, ninguna intimidación, ninguna amenaza de retiro de su licencia, salvo que no atiendan las recomendaciones y las medidas mínimas de seguridad, es en beneficio de la gente”, después de que les entregaran un pliego petitorio a las autoridades estatales solicitando una mayor flexibilidad. ¡Ajá!

Ante lo que queda muy clarito el mensaje que les están mandando, de que la ley es la ley, y deberá de cumplirse por encima de que digan que con los constantes operativos de supervisión que ahora sí les están haciendo, según esto están asustando y ahuyentando a la clientela; a la par de proponer el que ya no se otorguen licencias provisionales para evitar irregularidades. ¡De ese vuelo!

