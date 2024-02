Sí hay aumento al servicio de agua en Hermosillo afirma UUH

Ivanova de los Reyes

Decir que no hay aumento al servicio de agua potable en Hermosillo es una negación absurda, pues la aplicación del ajuste inflacionario anual ya es un aumento como tal, e impacta negativamente la economía de las familias, señaló Ignacio Peinado Luna.

Tras negar el organismo operador de Agua de Hermosillo a través del área de Comunicación Social que exista un aumento a la tarifa de agua, y que solo se trató de un ajuste inflacionario anual, el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), lo calificó como falso.

“El asistente inflacionario es un aumento, decir que no lo es el falso, es una negación absurda, ese índice inflacionario tiene un impacto negativo porque se mueven las tarifas en un año a otro en el impacto, por supuesto que es un aumento, no quieran disfrazar el que no lo es, y a medida que el usuario consume más agua se refleja más caro la tarifa”, manifestó.

“Tiene una afectación mucho más grave a medida que se consume más agua o nos estiman una cuota del servicio más alta y tiene un mayor impacto en las finanzas familiares”, subrayó.

Peinado Luna puntualizó que el servicio de agua siempre ha sido motivo de atención de los usuarios, y es una realidad en hecho de que afecta gravemente el bolsillo de los ciudadanos, sobre todo, en aquellos hogares donde las ausencias de lectura son muy visible y se traducen en cuotas fijas o estimaciones muy elevadas con facturas mínimas de 500 pesos mensuales.

El líder de los usuarios en Hermosillo, resaltó que el estado esta obligado a garantizar este derecho humano.

“Debe haber un equilibrio, no es sinónimo de aumento a la tarifa la eficiencia en el servicio ante la ausencia de lectura y estimaciones muy elevadas. Porqué no se preocupan por resolver el tema del abasto de agua en el norte y norponiente de la ciudad, donde sun sin el servicio los costos son excesivos”, puntualizó.

“No logran garantizar el derecho humano al agua las autoridades, pero, por otro lado, siguen golpeando las finanzas familiares”, agregó.

