Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Presionan concesionario$…A los que sí que les queda la famosa expresión de que: ¡Sí que parte no han entendido, es a los concesionarios del transporte urbano de Hermosillo, requisados en el 2018, por como han insistido en tener un acercamiento con el gobernador, Alfonso Durazo, después de que ya les dejó muy en claro que no está de acuerdo con que les estén pagando una me$ada, en lo que los tribunales dictan un fallo.

Pues a pesar de esa negativa oficial, dichos camioneros sacados de circulación por no ofrecer un buen servicio, aun así exigen que los indemnicen con un alto monto que están proponiendo, y al no obtener la respuesta que piden, porque ya les hicieron un ofrecimiento por concesión, y la rechazaron, han seguido “poniéndose a las patadas con Sansón”, al ayer bloquear el bulevar Ignacio Soto, frente a residencial La Jolla.

Y el motivo por el cual ahora llevaron sus reiteradas protestas, que han venido haciendo en las calles más transitadas del Centro de la cuidad, es porque aseguran que Durazo Montaño vive en el mencionado exclusivo fraccionamiento, y es por eso que desde las 7:00 horas de la “madrugada” iniciaron esa bloqueada vial con mantas y toda la cosa, con la intención de interceptarlo a la salida, y tratar de dialogar. ¡Ajá!

O séase que a ese extremo ya están llegando, como es a invadir la privacidad del Mandatario Estatal, en caso de ser cierto que habita en ese lugar, y supuestamente porque el presente mes de febrero les retiraron el apoyo de $16 mil pesos mensuales que les otorgaban, como lo ventilara uno de los voceros de ese movimiento, un tal Juan Llanez Ortega, por lo que así les “está saliendo el tiro por la culata”. ¡De ese pelo!

Eso porque desde semanas atrás volvieron a plantarse frente al Palacio de Gobierno, para reanudar sus manfiestaciones haciendo un ruidajo con el sonar de cacerolas y demás fierros, generando un caos en esa área, al alterar la tranquilidad de los empleados gubernamentales, en una medida de presión para demandar un aumento en la ayuda monetaria que ya les dan, en el ínter en que ese conflicto se resuelve en los juzgados.

Pero en base a lo dicho por Llanez Ortega, sí que como resultado de esa estrategia de protesta ya se están quedando sin el cuadro ni la estampa, o sin esa lana que les asignaban cada 30 días, y que al año sumaban casi $40 millones, y eso porque el “Gober” ya les había mandado a decir que no sólo no habría un alza, sino que además no estaba de acuerdo con la cantidad que ya les repartían, por considerar que no se la merecían.

Habrá que ver hasta donde llegan con esa “estirada de liga”, en la que están incurriendo esos desplazados de la actividad transporteril, y no precisamente por haber hecho las cosas bien cuando tuvieron la operación de esos camiones, y que es por lo que se los quitara la ex gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, dejándole esa herencia, o “papa caliente” a Durazo, quien todavía está a la espera de una resolución judicial. ¡Mínimo!

Sin auxilio joven muerta…Vaya que al que entre más le buscan más le encuentran es al caso de Paula Josette, la joven de 24 años de edad, que el pasado 14 de enero muriera tras visitar a una persona privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 2 de Hermosillo, al ahora trascender que hubo una omisión al no recibir un auxilio inmediato, que es lo que pudo haberle salvado la vida. ¡Tómala!

En esos términos está la nueva revelación del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gustavo Salas, al ventilar que tienen los elementos para determinar la responsabilidad de dos servidores públicos del Sistema Estatal Penitenciario en ese fallecimiento, que desde un principio estuvo muy sopechoso, tan es así que es hora de que no han revelado el nombre del reo con el que acudió a una visita conyugal. ¡Así el dato!

Ya que según Salas Chávez, aun y cuando hay varios servidores públicos que pudieran estar implicados en ese deceso, por actos de corrupción y diversas faltas a la norma, se ha concluido que a la jovencita no la auxiliaron prontamente, y cuyos estudios toxicológicos arrojaron que en su cuerpo había restos de una sustancia tóxica regulada por la Ley General de Salud, aunque la autopsia reveló que murió de un infarto.

Al señalar que: “Lo que es claro es que por lo que hace a dos de las personas involucradas haya una omisión clara de auxilio, por lo cual hay una responsabilidad por la muerte de esta persona; y los demás servidores públicos están siendo consignados por delitos también al haber omitido el cumplimiento de un deber de cuidado que tenían consagrado en la Ley y en el reglamento que regula la actividad de estos”. ¡Vóitelas!

No obstante, lo que no ha podido determinar con precisión es si la víctima falleció en el interior de la cárcel, o en el traslado, debido a que hay versiones encontradas, y es por lo que ya fueron vinculados a proceso, Fernando Arturo “N”, que estaba como encargado de Despacho de la Dirección de ese penal; y Juan Pedro “N”, Jefe de Grupo de ese mismo centro carcelario, por lo que hay que ver cuántos más faltarán por apresar.

En tanto que quien igual habría que ver si tiene alguna responsabilidad, es el Coordinador Estatal del Sistema Penitenciario, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, porque mínimo dicen que irresponsabilidad sí, y es por lo que hasta hoy nomás se ha quedado callado, aun y cuando el que calla otorga. ¿Qué no?

No reponen parquímetro$…Los que se sigue demostrando que continúan aplicando la política de ¡Todo pa´l ganador!, son los del Patronato Pro Obras del Centro Histórico y Comercial de Hermosillo, cuyo principal regenteador en su “calidad” de presidente es, Carlos Roberto Faz Gutiérrez, por como ni tan sólo han tenido la capacidad de hacer que funcionen bien los parquímetro$, con los que captan un dineral. ¡Zaz!

Eso porque de acuerdo a las denuncias que han aflorado, manejan que esos aparatos instalados en el Centro de la Ciudad del Sol presentan reiteradas fallas en su operar, lo que afecta a quienes estacionan sus automóviles en esos espacios, porque se arriesgan a ser multados por los elementos de Tránsito que les tienen asignados a los de ese ganón patronatito, al no marcar correctamente el tiempo por las monedas que les depositan.

Ya que aunque usted no lo crea, pero una gran cantidad de esos cientos de dispositivos con los que todavía de pilón les cobran por parquearse a quienes van a comprarles a Carlos Roberto y su tachada de pandilla de saqueadores de esos millonarios recursos que reciben por ese concepto, están descompuestos y vandalizados, lo que refleja que no tienen una plan de reposición como lo demandan las circunstancias, o esas falladeras.

Es decir que no le invierten ni a eso, a pesar de que son alrededor de 500 parquímetros dobles lo que hay en ese céntrico sector, que representan mil cajones de estacionamiento, los cuales tienen un tiempo de vida útil de 10 años, y recaudan entre $300 mil y $500 mil pesos mensuales, que equivalen a unos $6 millones anuales, por lo que muchos menos van a apoquinar para una obra, al dizque írseles en mantenimiento y administración.

Avance en Parque Madero…Quien está haciendo valedero aquello de que ¡Al ojo del amo!, en este caso salen mejor las cosas, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, como lo exhibe el que acaba de volver a supervisar los trabajos de remodelación del Parque Madero, que llevan un avance del 50% en las obras que se le harán para ofrecerle un espacio de clase mundial a los hermosillenses y visitantes. ¡Órale!

Con ese fin Astiazarán Gutiérrez se hizo acompañar por Germán Gutiérrez, consultor por parte del Acelerador de Ciudades, que es un programa que apoya al Gobierno de Hermosillo en el presupuesto participativo y el espacio público, con la intención de replicar las mejores prácticas de San Pedro Garza García, Nuevo León, e implementar modelos para que se tengan áreas públicas, al nivel de las mejores del mundo. ¡Qué tal!

Razón por la que “El Toño” Astiazarán resaltara que: “Lo que hemos estado compartiendo es cómo poder generar el proceso, porque se renuevan parques en todos lados, pero que se hagan bien, como por ejemplo aquí que se consultó a la ciudadanía, de qué es lo que querían, y a partir de ahí se armó un programa arquitectónico que va a reflejar las necesidades de la gente que lo va a usar, eso garantiza que sea un éxito”.

Para ese efecto se realizan labores de modernización, como la construcción de dos ríos secos en el Oriente y Poniente, así como la restauración del kiosco, de la fuente principal, la edificación de otras fuentes, bancas, mesas, áreas de convivencia familiar, entre otras amenidades y atracciones, con una inversión de $180 millones, $30 millones de los cuales ya se canalizaron el año pasado en la primera etapa. ¿Cómo la ven?

No en balde es por lo que Germán destacara que: “Creo que el gobierno de “Toño” ha sido muy abierto, muy receptivo, en cómo poder imitar mejores prácticas, porque no todos los gobiernos son así, y este se ve que es un gobierno, uno que quiere lo mejor para su gente, y está dispuesto a aprender de profesionales cómo hacer las cosas distintas, distintas, pero que garantiza que sean de clase mundial”. ¡Ni más ni menos!

