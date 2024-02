Sin medias tintas

¡Ponen en duda atentado!

Va por conexión “Gober”

Aflora conserje abusador

$acan a flote alza al agua

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Ponen en duda atentado!…El que sí que ha seguido siendo más reactivo que preventivo es el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Gustavo Salas, y para prueba está el que ahora saliera a aclarar que es falsa la información difundida por una organización defensora de migrantes de los EU, de que fueron alrededor de 50 ilegles a los que emboscaron y mataron cerca de Sáric el jueves pasado. ¡Zaz!

Por de entrada qué pizca de credibilidad pueda tener Salas, cuando de inicio manejaron que sólo había muerto un niño de cuatro años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, en el ataque del que fueran blanco por parte de una grupo armado en los tres vehículos en los que viajaban, en el tramo carretero Altar-Sáric, colindante con El Cerro Prieto, para ahora ventiló que también murieron dos mujeres, una peruana, y otra hondureña.

Toda vez que es precisamente la desinfomación con la que se han conducido, lo que ha propiciado el que surgan esa clase de versiones, como la de la agrupación denominada 1800Migrante.com, que reveló a través del testimonio de un sobreviviente, que la madrugada del 15 de febrero alrededor de medio centenar de centroamericanos, que eran transportados en tres camionetas, fueron asesinados al ser rafagueados. ¡Palos!

Pues sí bien podrá ser exagerada esa cifra de muertos, pero por otro lado también queda la duda de que sólo hayan sido tres las víctimas mortales, como lo asegurara Salas Chávez, si se analiza el como quedaron los vehículos tiroteados por los criminales, además de que también los incendiaron, y más porque a casi una semana de perpetrado ese nuevo fatídico atentado, todavía hay muchas interrogantes que no han aclarado.

Ya que para empezar y acabar pronto, lo que es Gustavo Rómulo ni siquiera ha podido precisar el total de personas que fueron atacadas, como tampoco el número de los hospitalizados, a lo que se le suma el que han estado difundiendo la información a cuenta gotas, y es por eso que ya no se les crea ni el bendito, y no es para menos, porque en cada uno de esos hechos de alto impacto que se han registrado hacen lo mismo. ¡Ñácas!

Aunque lo único cierto de todo eso es que los tres niveles de gobierno han seguido teniendo un nulo poder de reacción, por no ser la primera ocasión que ocurre una atrocidad de esas en esa región, sin que se vea la fuerza y presencia del Estado como los demandan las circunstancias, porque con lo único que salen es con los clásicos operativitos con los que no llegan a nada, y es por lo que sigue imperando la impunidad. ¿Qué no?

Y es que recientemente fue un grupo de jornaleros a los que “cazaron” de una forma similar, cuando regresaban de laborar, y sin que tampoco detuvieran a nadie, eso como consecuencia de la disputa que hay entre las diferentes bandas del “Narco” por esos territorio para controlar el paso de drogas e indocumentados, y es por lo que recurren esas agresiones para afectar los movimientos de los rivales. ¡De ese pelo!

O séase que esa narcoviolencia no es más que un reflejo de que en esa zona del Norte de Sonora como Sáric, Altar, Tubutama, Caborca, Sonoyta, Santa Ana y demás, ya hay un problema de inseguridad que ha rebasado a las autoridades, sin que hagan algo a fondo para atacarlo y resolverlo, al grado de que sus pobladores ya mejor están abondonando muchas de esa áreas, por como ya no les están garantizando la seguridad. ¡Ajá!

Va por conexión “Gober”…Quien vaya que acaba dar un gran paso para cerrar la brecha digital y asegurar la inclusión y el ingreso del Estado a un mundo cada vez más interconectado es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, con el convenio que ayer firmara con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Politécnico Nacional, para llevar la conexión del internet a todos los habitantes de Sonora. ¡Órale!

Porque de acuerdo al plan del Ejecutivo Estatal, la intención de ese pacto institucional es la de ser la primera Entidad en garantizar la cobertura de esa modalidad virtual en las localidades con más de 50 habitantes, para lo cual incluirán a los 37 municipios faltantes, con la finalidad de que estén en “línea”, como parte de un programa de conectividad que se ha diseñado, por ese ser un objetivo prioritario del Gobierno del Estado.

Ciertamente que no es para menos el que quieran hacer esa expansión, porque actualmente el 86% de ese sector de la población sonorense tienen menos de la mitad de los hogares conectados, y que es algo que habrán de contrarrestar y superar con una inversión de $124 millones de pesos que realizará la CFE de marzo a junio, con miras a hacer ese enlace en beneficio de unas 900 poblaciones. ¡Ese será el alcance!

No en balde es que Durazo adelantara que: “Seremos el primer Estado de la República en garantizar la cobertura de internet en las localidades de más de 50 habitantes, literalmente les tocará a quien nunca les ha tocado. Vamos a cubrir el 50% restante, lo importante es para lograr el 100% de conectividad en el Estado”, así que serán más de 150 torres, más de 66 enlaces punto a punto, para la creación de la Red Troncal.

En lo que es un proyecto con el que también se verán beneficiadas 3 mil 464 escuelas, 21 hospitales, 209 clínicas y centros de salud, así como 369 oficinas gubernamantales estatales, los cuales igual tendrán de esa señal, y la siguiente fase ya sería el proveer el servicio a las casas y celulares con el “Internet para el Bienestar”, y acordar con los operadores locales para que otorguen un precio preferencial en las zonas rurales.

Dicho de otra manera así va el “Gober” de avanzada en esa materia de la tecnología, por estarse constituyendo en una localidad vanguardista en ese terreno, para que nadie se quede sin estar conectado. ¡De ese tamaño!

Aflora conserje abusador…Y con la ya ni tan novedad de que ahora se detuvo y vinculó a proceso a un intendente, o conserje de una institución educativa, de nombre Eleazar “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en perjuicio de una niña de 4 años, pero sin que la Fiscalía Estatal diera mayores detalles, con lo que terminan protegiendo a esa clase de depravados. ¡Tómala!

No obstante y que quedara más que demostrado que el imputado se aprovechó de su posición como trabajador de limpieza de un centro escolar, del cual además omitieron el nombre, para llevar a cabo esa vajeza contra la menor, a la que se comprobó que despojó de su ropa para tocarla, luego de amenazarla de muerte, en un hecho ocurrido en junio del 2023, pero que hasta ahora trascendió publicamente. ¿Cómo ven?

Tan es así que el arresto de Eleazar apenas tuvo tuvo lugar el pasado 9 de febrero en la colonia La Huerta de Hermosillo, al ser detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en lo que es un caso del que muy seguramente que no se volverá a saber nada, por como una y otra vez han aplicado la política de “tierrita volada”, en lo que son esos abusos cometidos en el sector educativo. ¡Mínimo!

Al no ser la primera vez que se atenta de esa manera contra el alumnado, porque lo que es en el 2023 también encarcelaron a varios profesores por violadores y tentalones, sin que se informara en que concluyeron sus enjuciamientos, porque tocante a eso quien también ha guardado silencio es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, lejos de alertar a los paterfamilias sobre esos riesgos. ¡Ya mero!

Y por el estilo consideran que incurren en un solapamiento los cabecillas de los sindicatos de las secciones 54 y 28 del SNTE, Jesús Javier Ceballos Corral y César Adalberto Salazar López, porque hasta ahora no se les ha escuchado un pronuciamiento con relación a esas vejaciones sexuales, por como pimero privilegian la defensa de sus profesores sindicalizados, por encima de la seguridad del estudiantado. ¡Qué tal!

$acan a flote alza al agua…Con todo y que lo hicieron muy por “debajo del agua”, pero la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), presidida por Ignacio Peinado Luna, ya “sacó a flote” que el “aju$te inflacionario” anual que le acaban de aplicar a ese servicio potabilizado sí es un incremento como tal, al impactar negativamente en la economía de las familias hermosillenses. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que “El Nacho” Peinado apuntillara que: “El asistente inflacionario es un aumento, decir que no es falso, es una negación absurda, ese índice inflacionario tiene un impacto negativo porque se mueven las tarifas en un año a otro en el impacto, por supuesto que es un aumento, no quieran disfrazar el que no lo es, y a medida que el usuario consume más agua se refleja más cara la tarifa”. ¡De ese vuelo!

Eso luego de que el organismo operador de Agua de Hermosillo (Aguah), donde despacha Renato Ulloa Valdez, negara que que exista un alza al sistema tarifario acuático, y que sólo se trató del anexo de la inflación que se hace cada año, pero ahora sí que sin decir: ¡Agua va!, y es por eso que los reclamos no se hicieran esperar, por como esa incrementada los usuarios ya la vieran reflejada en los recibos que les llegan.

Derivado de que a como la pongan, pero ese aproximadamente 10% que les facturarán extra a los clientes, significará que mensualmente tendrán que pagar más, y es por lo que Peinado señalara que esa práctica alcista: “Tiene una afectación mucho más grave a medida que se consume más agua, o nos estiman una cuota del servicio más alta, y tiene un mayor impacto en las finanzas familiares”. ¡Así el dato!

Más menos así está la inconformidad que aflorara, por como con esas aumentiti$, así sean inflacionarias, pero igual “le pegan” al bolsillo de los ciudadanos, sobre todo en aquellos hogares donde las ausencias de lectura se traducen en cuotas fijas o estimaciones muy elevadas, con facturas mínimas de $500 pesos mensuales, y es por lo que Ignacio evidenciara a los de Aguah, al quedarles la frase de que ¡La casa nunca pierde!

