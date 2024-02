Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Se recuperan estudiantes de secundaria intoxicadas por sustancia no identificada

Aunque este jueves se daría a conocer el resultado de los otros exámenes practicados a jóvenes estudiantes de secundaria de la colonia Las Cuevitas, que se intoxicaron con alguna sustancia, las autoridades educativas no proporcionaron información al respecto a la prensa, aunque esperemos que si lo hayan hecho con los padres de las jovencitas.

El último reporte que se dio a conocer, era que no se había identificado la sustancia que ocasionaron los síntomas y por ahí escuchábamos que podría tratarse de un ataque de ansiedad.

Según lo informado por las autoridades educativas las jovencitas que empezaron con síntomas tras consumir un producto a un vendedor por fuera del plantel, estaban estables en el Hospital Infantil del Estado y tanto ellas como sus familias recibirían la atención médica y sicológica que necesitaran.

También trascendió que se prohibiría la presencia de vendedores ambulantes alrededor del plantel para evitar que se repita este tipo de situaciones.

En los planteles educativos es común ver a los vendedores ambulantes, algunos tienen muchos años en el sitio y existe la confianza para comprar productos, pero si usted de repente ve llegar a alguien extraño, ante esta controversia mejor que evite adquirir lo que ofrezca para no ponerse en riesgo o alguno de los miembros de su familia.

López Obrador exhibe teléfono de reportera del New York Times

De nuevo el presidente Andrés Manuel López Obrador se colocó en el ojo internacional, luego de que publicó el número de teléfono de una periodista del periódico The New York Times, quien le envió a su encargado de prensa unas preguntas a través de WhatsApp, las cuales exhibió durante su conferencia matutina de este jueves, curándose en salud, ante los señalamientos que aparecieron el diario sobre recursos del narco recibidos por su familia para la campaña presidencial en 2018.

Además de no responder a la misma, el presidente mexicano puso en la pantalla que vieron miles de mexicanos en el país y el extranjero el número de teléfono de la periodista, lo cual, en un país como México, considerado de alto riesgo para quienes ejercemos esta actividad, coloca en la mira de algún fanático a la corresponsal y a su familia.

Cabe señalar, que según comentó el periodista mexicano, Jorge Ramos, lo mismo le ocurrió en una entrevista que le hizo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump en 2015, lo que lo obligó a cambiar su número con todo lo engorroso que ello implica, porque primero está la seguridad y la privacidad.

Sabemos que para López Obrador, la prensa que no está a su servicio, que no le hace preguntas “a modo” es desdeñada, sin embargo, no se vale atentar contra su seguridad, pero como dicen por ahí “se verán cosas peores”.

Repondrán yucatecos que se secaron por árboles sanos y acordes al entorno de la ciudad

Luego de que varias personas, incluso algunas que habitan en el extranjero, se quejaron de que estaban talando árboles antiquísimos en la ciudad, las autoridades municipales explicaron que la sustitución de los yucatecos, que efectivamente en algunos casos tenían más de 70 años, se originó porque éstos murieron por causas naturales, al cumplir su ciclo.

De ahí que serán sustituidos por especies nativas que se colocarán en los camellones y que se espera perduren mucho más y aunque hasta el momento son ocho los ejemplares que serán retirados, los reemplazarán con 26 árboles, que ya tienen cuatro años de vida, es decir, son grandes, de alrededor de cuatro metros de altura, lo que dará vida a los bulevares, además de que serán ahorradores de agua lo cual es muy necesario ante la sequía que estamos enfrentando por la falta de lluvias.

