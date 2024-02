Sin medias tintas

Que hay Manlio para rato

Sube aceptación de Alcade

Ya prepara visita “Gober”

Aflora intoxicación escolar

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Que hay Manlio pa´rato!…Y el que dio muestras de que sigue siendo genio y figura hasta la sepultura es el ahora candidato al Senado por la alianza PRI, PAN PRD, Manlio Fabio Beltrones, como lo exhibiera en su comparecencia de ayer ante los de periodistas de la Mesa Cancún, al dejar en claro que está regresando de su retiro político, porque la preocupación no tiene edad, y le preocupa lo que está pasando.

Eso ante la pregunta de que si por qué está volviendo a la polaca activa, al salir de la zona de confort en que se encontraba, después de que ya fuera de todo, incluso Gobernador de Sonora, sólo faltándole haber sido Presidente de la República, que es algo que buscó en el 2012, ante lo que conestó que es por algo que en su momentó le aconsejara su padre, Rómulo, cuando le confió que quería dedicarse a la política. ¡Órale!

Pues aunque confesó que de entrada le dijo que no se dedicara a eso, porque era una profesión muy ingrata, pero cuando ya lo vio decidido le recomendó que sí iba agarrar ese camino, siempre se enfocará en ayudar, y que cuando ya no empezara a hacerlo, era la señal de que había llegado la hora de retirarse, remarcando que a estas alturas del partido todavía no se ha cansado de continuar ayudando, y es por lo que se está reintegrando.

Aunado a que junto con pegado también compartió que su mamá, como toda mujer sabia, le señaló que le haría otra advertencia, que era la de que no se convirtiera en miel, porque se lo iban a comer las hormigas, por lo que así puso sobre la mesa esas experiencias de vida con sus padres, y que son de las que ahora lo están motivando para intentar volver por sus fueros, con la visión de Estado que lo ha caracterizado. ¡De ese pelo!

Y sí bien ya prácticamente está “amarrado” para llegar de nuevo a la Cámara de Senadores, por también estar nominado por la vía plurinominal, o de representación proporcional, aunque igual competirá por tierra, o haciendo campaña junto a Lilly Téllez, de cara a las elecciones del próximo 5 de junio, fue muy enfático al sostener que en política no se jubilan, sino que te jubilan, como dando a entender que a él no le han hecho eso.

Derivado del cuestionamiento que se le hiciera a Beltrones Rivera, de que si cómo le hará para reinventarse ante el nuevo escenario político que se vive hoy en día, para tratar de convencer al electorado actual, por ser identificado como parte la vieja guardia, y de la era jurásica de la grilla, ante lo que reviró que no va a competir por un comité juvenil, y de que la política no se reinventa, sino que siemplemente es buena o mala.

Para el caso es que destacara que de su lado está la experiencia, por no haber otro sonorense que haya dirigido el Senado, y dos veces, e igualmente el Congreso de la Unión, de ahí que se definiera como un hombre probado, de eficacia y de palabra completa, y que está listo para “tomar el toro por los cuernos”, para que el País no se siga yendo por el atolladero, por como ya se ha perdido hasta la capacidad de asombro. ¡Tómala!

Tan es así que ventilara que en los encuentros y reencuentros que ha venido teniendo con los diferentes sectores de la Entidad, se ha encontrado con muchos ¡incoformes de clóst!, es decir, de los que reconocen que no están bien las cosas, pero no se atreven a denunciarlo, ya sea en materia de seguridad, salud, economía y demás, a raíz de que en el actual sexenio de la cuarta transformación se ha perdido lo que se había ganado.

Porque desde su perspectiva, si bien todavía no se puede hablar de una dictadura, sí se está en camino a una autocracia, que es cuando se impone la voluntad de un solo hombre, al pasar por encima de los otros poderes.

Sube aceptación de Alcade…Ahora sí que como los números no mienten, el que se puso de manifiesto que ha cumplido con las expectativas de los hermosillenses es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, como lo refleja la nueva Encuesta de Precepción Ciudadana 2023 de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?, realizada del 20 de octubre, al 1 de diciembre del año pasado. ¡De ese vuelo!

Ya que de acurdo a esas estadísticas, desde el 2021 en que “El Toño” Astiazarán asumiera el cargo, no sólo ha salido aprobado por los ciudadanos, sino que además ha estado mejorado su calificación, al ya haberla subido en cuatro puntos porcentuales, al pasar de 6.2 a 6.5, lo que evidencia que así ha ido en ascenso su aceptación entre las mayorías, muy seguramente que a partir del como ha transformando a la Capital. ¡Qué tal!

Pero para quien dude anterior, ahí tienen que en el dato de nivel de confianza de la ciudadanía hacia su alcalde, registró un crecimiento con respecto al 2022, al pasar de 34.7% al 51.9%, que es la más alto que se ha tenido para un “Presimun” en los siete años que se ha elaborado este estudio, del 2017 a la fecha, y avalado por el director general de esa organización ciudadana, Ernesto Urbina Miranda. ¿Cómo ven?

O séase que así está la palomeada que le están dando a Astiazarán Gutiérrez, la cual es similar en las zonas Centro, Norte, Sur y rural, salvo pequeñas variaciones, y lo cual dicen que no es producto de la casulidad, sino del que ven avances en calles y pavimentación con 34.4%; seguido de Alumbrado Público con 9.8%; y Seguridad Pública con 8.6%, aunque lo primero sigue siendo la principal queja, pero ya a menor escala.

En tanto que en lo general los rubros que se mantienen como los mejor evaulados son los de Servicios Públicos, Agua de Hermosillo y Alumbrado Público, y es por lo que Díaz Monge resaltara que se observa un progreso en los indicadores de apoyo hacia las instituciones y actores sociales, así como una motivación entre la gente, que a su juicio es indispensables para una mejor coordinación de las acciones de gobierno. ¡Mínimo!

Ante lo que Ernesto dijera que: “Vemos una mejora en la confianza y en el humor social, lo cual puede estar basado en la perspectiva ciudadana de que viene un mejor futuro para Hermosillo y esa puede ser una gran fuerza colectiva transformadora para nuestra ciudad, si esto viene acompañado de buenos gobiernos que incorporen la participación ciudadana en las soluciones de nuestros grandes retos”. ¡Esa es la percepción!

Ya prepara visita “Gober”…Quien vaya que no está dejando nada ¡al hay se va! Es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, de cara a lo que será la próxima, y tal vez última visita que hará al Estado el “Prejidente”, Andrés Manuel López Obrador, el venidero domingo 25 de febrero, y para prueba está que previo a esa gira presidencial acaba de recibir al de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán.

Razón por la cual es que en compañía de Ojeda Durán supervisaran los adelantos que presentan las obras que se llevan a cabo, como parte del proyecto de Modernización del Puerto de Guaymas, que ya están en vías de ser una realidad, como lo denota el que hoy en día ya se encuentran concluidos 10 de los 13 frentes que lo integran, entre ellos la modernización del muelle, y la carretera Guaymas-Chihuahua que está en marcha.

Casi por nada es por lo que el Mandatario Estatal reiterara su compromiso de que para antes de que concluya la administración de AMLO, cuando menos pueda recibirse una primera embarcación con contenedores en ese punto de embarque guaymense que están modernizando, por lo que ese es el reto que se ha puesto, y es por eso que fuera a checar el dato con José Rafael, por ser los que están a cargo de esos trabajos. ¡Es el plan!

No en balde es por lo que el “Gober” apuntara que: “Con estos avances le daremos muy buenos números al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre la Modernización del Puerto de Guaymas, una obra qué, reitero, será una palanca para el relanzamiento económico de nuestro Estado”, y que recalcara que forma parte del Plan Sonora, que va a dinamizar el desarrollo económico de la región. ¡De ese tamaño!

Dicho de otra manera así anda a marchas forzadas Durazo Montaño, porque entre lo que continúa en proceso está la cinta asfática que conectará con las latitudes chihuahuenses, porque de los tres tramos que comprende, aún falta uno; y lo mismo sucede con el área que tiene que ver con el muelle, y es por lo que andan “chicoteados”, pero contando con el respaldo del titular de la Semar, y por eso ha estado viniendo.

Aflora intoxicación escolar…Con todo y que la han querido componer en el aire, pero el que no deja de estar por demás raro y sospechoso, es el caso de las estudiantes de la escuela secundaria “Nueva Creación Niños Migrantes” de Hermosillo, luego de que presentaran una presunta intoxicación por causas que aun no han sido identificadas, aunque reportan que ya se encuentran estables y fuera de peligro. ¡Pácatelas!

Es por eso que los asegunes no se hiceran esperar, y no es para menos, después de que a través de las redes sociales se difundiera que fueron tres las alumnas que convulsionaron, dizque por consumir “dulces” de un vendedor ambulante, por encima de que docentes de ese plantel han desmentido esa versión, asegurando que sólo fue una la que presentó ese cuadro convulsivo, y que las otras dos al verla entraron en pánico. ¡Zaz!

Aun y cuando la única información oficial que hay al respecto, es la ventilada por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), por voz de Aarón Grageda, quien maneja que las menores fueron atendidas en el Hospital Infantil del Estado (HIES), donde se les realizó un examen toxicológico que salió negativo a cinco drogas, además de ampliarse el estudio para descartar alguna otra sustancia, cuyos resultados estarían ayer. ¿Será?

No obstante y que al margen de eso, pero lo único cierto es que a pesar de ese extraño suceso, todavía se desconocía qué es lo que les provocó esa intoxicada, que ha hecho que cunda la alarma, y con sobrada razón, porque hace apenas unos días atrás también por la red se supo que una mujer que supuestamente se intoxicó en la ciudad, al parecer por comer un dulce de tamarindo alterado adquirido en un restaurante local. ¡Ups!

Al grado de que en un video un aparente médico relataba ese hecho, como resultado de que la fémina afectada presentara síntomas de desorientación, pero a la clásica la Secretaría de Salud luego luego emitió un comunicado para llamar a la población a no difundir informaciones falsas, pero resulta y resalta que después pasa eso en ese centro escolar, y es por lo que queda la duda, de si realmente no hay gosolinas con droga.

Correo electrónico: [email protected]

