Sin medias tintas

Hallan más “cementerios”…Ni duda cabe que las que han estado a una tras otra, son las del colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, como lo denota el que ahora el pasado domingo localizaron más restos óseos en una vivienda abandonada en el ejido San José de Guaymas, tras recibir una denuncia anónima que las llevó de regreso a ese sitio, en el que previamente ya habían buscado. ¡Palos!

Más menos así está ese nuevo descubrimiento que hicieran, con Cecilia Flores Armenta a la cabeza, que es la líder de esas rastreadoras ciudadanas, al confesar que: “Son muchísimos fragmentos calcinados y podemos darnos cuenta que las personas vuelven a los mismos lugares, donde quemaron personas. Las mataron y quemaron”, por lo que ese punto tenía visos de haber sido utilizado como un crematorio clandestino. ¡Zaz!

Cabe mencionar que es el enésimo hallazgo que llevan a cabo, casi al mismo tiempo en que la Fiscalía Estatal finalmente oficializara que recuperaron los restos de 57 muertos, en las 33 fosas que encontraran el 13 de enero del presente 2024, en la comunidad pesquera del Choyudo, ubicada en la cercanía de Bahía de Kino, y que es catalogado como el más grande registrado hasta ahora en el Estado. ¡De ese tamaño!

Y si se analiza que todos los ejecutados ahí desenterrados eran del puerto guaymense, a los que todo hace indicar que fueron a sepultar clandestinamente en esa zona, pues con eso se deduce que ya es mucha la gente a la que están desapareciendo de esa municipalidad, y sin hacer mucho ruido, por como a últimas fechas no se ha sabido el que haya una gran cantidad de ejecuciones por esos rumbos. ¡Vóitelas!

Pues todos los hallados han sido de ese municipio porteño y Empalme, a los que tardaron una semana en encontrar, con lo que superaron el de mayor magnitud que se tenía hasta ahora, y que era el que detectaron en Puerto Peñasco en el 2019, que sumó 54 cadáveres, lo que habla de que así ha ido al alza esa mortuoria clandestinidad, y ahí seguirían ocultos de no ser por esas Madres Buscadoras de Sonora. ¡Esa es la realidad!

A tal grado estuvo la magnitud de ese más de medio centenar de personas asesinadas y sepultadas en esa localidad de la municipalidad hermosillense, que el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Javier Díaz Ballesteros, ya anunció que continuarán las jornadas de búsqueda en un perímetro de 2 kilómetros a la redonda, por ser muchos los factores por los que puede ser utilizada dicha área. ¡Glúp!

Sigue “quema” de “Prepa”…Las que ya tomaron forma al formalizarse, son las denuncias por acoso sexual que enfrentan las alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado (Cobach) de la colonia Nuevo Hermosillo, y que trascendieran el fin de semana a través de las redes sociales, después de que una de las afectadas ya presentarse una querella ante la Fiscalía Estatal contra los presuntos responsables. ¡De ese pelo!

Lo anterior luego de que los operadores del Cobach, cuyo fantasmal director general es Rodrigo Arturo Rosas Burgos, en su momento no solucionaron ese grave problema que ya se ha vuleto recurrente en esa “Prepa”, si se toma en cuenta que no es nada nuevo, porque a la directora del citado plantel en el que se detectara se lo reportaron desde septiembre del año pasado, pero como si no lo hubieran hecho. ¡Increíble, pero cierto!

Porque la exhibida directiva de la mencionado escuela simplemente ignoró las quejas que le plantearon los paterfamilias, de que los estudiantes acosadores llegaron al grado de crear un grupo de WhatsApp, por medio del cual subian fotos de las alumnas, además de enviarles mensajes obscenos, al nomás escudarse en que primero debían apegarse al reglamento y protocolo que tienen, y que no sirve pa´ nada. ¡Pácatelas!

Aunque que otra cosa puede esperarse, si Rosas Burgos salió con ese mismo pretexto, como una forma de desligarse de ese problemón que ha generado una indignación, como lo exhibe el que sea hora de que no ha dado la cara, y menos una explicación, al únicamente limitarse a enviar un escueto boletín, para decir que están procediendo a investigar internamente, cuando lo cierto es que no lo habían hecho antes, o en meses.

Casi por nada del sentir general que ya hay, de que ahora sí la Fiscalía General de Justicia debería actuar contra esos escolapios “calenturientos”, en aras de sentar un precedente contra esos abusos que se han vuelto reiterados en el Cobach, y que intuyen que de alguna forma ha encubierto Rodrigo Arturo, porque anteriormente fueron unos profesores los acusados, sin que tampoco se supiera que les hicieran algo. ¡Ups!

Hacen convenio de película…Los que ahora sí que firmaron un convenio de película, son el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y su esposa, Patricia Ruibal, luego de que vía el DIF Hermosillo convencieran a una cadena de cines, para que se sumen a la campaña llamada “Abusados con el Abuso Sexual Infantil”, y así ahora en todas las salas de la ciudad proyectarán un video alusivo. ¡Órale!

No en balde es por lo que Astiazarán Gutiérrez resaltara que: “Este video puede salvar vidas, puede hacer que alguna niña o algún niño pueda ser protegido por parte de la autoridad, porque son derechos de ustedes que nosotros buscamos proteger, por eso felicito a Cinépolis y le agradezco infinitamente por ese compromiso para que estos niños y muchos otros de nuestra ciudad puedan conocer cuáles son sus derechos”. ¡Qué tal!

Al resaltar que el objetivo es que pueda reportarse cualquier problema antes de que algo suceda, y de esa forma después no tener que lamentar, ya que si algún infante ha sufrido abuso sexual es importante que lo sepa y que lo reporte, destacando el que: “Quiero decirles a todas y todos los niños que no están solos, que vamos a estarlos apoyando siempre, porque para Paty y para mí son una prioridad”. ¡De ese vuelo!

En ese sentido Edmundo Rivero Sánchez, el director Jurídico Cinépolis México, agradeció por la invitación a formar parte del proyecto, al señalar que: “Nosotros no sólo somos exhibidores de cine, no sólo presentamos películas, sino que también queremos generar mensajes, está instituido a través de nuestra coordinación sumarnos a todas las causas que ayuden a la población más desvalida”, o que le sumen a la sociedad.

De tal forma que después de esa unión que se pactó con la empresa, así estará esa proyección que se hará de la cruzada “Abusados con el Abuso Sexual Infantil”, y a cuyo estreno acudieron pequeños del Pobaldo Miguel Alemán, así como de Bahía de Kino y Punta Chueca, quienes junto con sus padres disfrutaron la primer función de cine en la que previamente se proyectó ese mensaje para alertar a las mayorías de ese problema.

Otro premio pa´ la Comuna…Al que han seguido premiando por continuar innovando en todos los ramos es al Ayuntamiento hermosillense, y para evidencia está el que todavía se comenta que ahora obtuviera el segundo lugar en Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2023, en la categoría Sector Público, siendo sólo superado por el Gobierno de la Ciudad de México. ¡Así el dato!

En esos términos está ese enésimo logro conseguido por el municipio de Hermosillo, luego de participar con un sistema que fuera creado por la Dirección de Informática y la Dirección General de Comunicación y Transparencia, que se basa en un módulo dentro de la plataforma municipal, vía el cual se implementa un mecanismo de control para el adecuado tratamiento de la información personal. ¡De ese nivel!

De ahí que quien en esta ocasión recibió ese galardón en representación del munícipe, Antonio Astiazarán, es la directora general de Comunicación y Transparencia, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, en un acto que tuviera lugar en las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la Ciudad de México, por lo que así estuvo el reconocimiento. ¡A ese grado!

Es por lo que Bonnafoux Alcaraz detallara que ese esquema premiado se ideó para responder a la confianza de quienes otorgan sus datos personales, al ser una herramienta web que optimiza el llenado de la información, lo que permite que se conozca el universo de sistemas de almacenamiento de las bases de datos personales que recaba la Comuna, así como las medidas de seguridad que se implementan para su resguardo.

Lo que explica porque en su discurso de agradecimiento dijera: “El Presidente Municipal nos alentó a que nos atreviéramos a innovar en pro de la ciudadanía y desarrolláramos estrategias y políticas para la implementación de un gobierno electrónico que abone al cuidado del medio ambiente y la modernización administrativa, además de que la protección de datos personales no fuera subestimada”. ¿Cómo ven?

