Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Está en la jugada delegado…Y una vez más se demostró que caras vemos, operadores políticos no sabemos, por el conocimiento de causa que exhibió tener sobre las problemáticas del Estado el delegado de Gobernación, Máximo Moscoso Pintado, en su comparecencia de ayer ante los periodistas de la Mesa Cancún, al ahora sí que haberse pintado solo, al momento de responder los cuestionamientos que le hicieron.

Porque el político de origen tabasqueño no se anduvo por las ramas a la hora de abordar los grandes temas que enfrenta Sonora, entre ellos el de la inseguridad; pero también el que tiene que ver con el eterno lío de los mineros de Cananea; o el de las ancestrales demandas de la tribu yaqui, que ya están siendo atendidas por la Federación; e igual el de las empresas mineras afectadas por las reformas que recién se hicieran. ¡Órale!

Y es que aunque no parezca, pero Máximo dio muestras de estar en la jugada, pero como los buenos réferis de box, que en el transcurso de las peleas no se ven, igualmente ha pasado desapercibido su trabajo político, lo que es una seña de que ha hecho las cosas bien, aunado a que ha manifestado que es de los que no le gusta el que se le rinda culto a la personalidad, porque “su máxima” es la de operar “pegado a la barda”. ¡Qué tal!

Aunado a que Moscoso mostrara tener sensibilidad y humildad, contrario al perfil que caracteriza a la generalidad de los morenistas, y en especial a los llamado charios, por lo cerrados que son, al creer que tienen las verdad absoluta, y con cuya apertura de reconocer los retos y los “fierros en la lumbre” que se tienen hoy en día en la Entidad en todos los terrenos, es por lo que dejara muy buena impresión entre los presentes.

Pues para empezar comenzó su exposición aclarando que la Secretaría de Gobernación ya no es lo que era antes, cuando hacía las veces de una Policía Política, y es por lo que se les identificaba como las “orejas”, “oídos” y soplones del Gobierno Federal en turno, a diferencia de hoy en día en que son unos mediadores de las administraciones estatales para ayudarles a resolver sus principales necesidades. ¡Así el cambio!

Ya que en al actualidad les toca ser parte de los cabildeos que realizan los gobiernos locales ante las instancias federales, para de entrada intentar resolver todo lo que corresponda al ámbito que representan, y que es a lo que da cuenta que están abocados, pero sin dejar de lado que también son un termómetro para estar informando de lo que pasa en el día a día en los Estados, pero con un sentido constructivo, y no grillo. ¡Zaz!

Por esa razón es que reconociera que en materia de seguridad las cosas no están bien en la región sonorense, lo que adquiere más relevancia de cara las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina el próximo 2 de junio, por haber algunas latitudes consideradas como inseguras para lo que es el proceso electoral que ya está en curso, mencionando entre ellas a San Luis Río Colorado, Caborca y Obregón, entre otras. ¡De ese pelo!

Igual se refirió a la emergencia de la sequía por la falta de lluvias, y de lo que ya se está haciendo para hacerle frente, y así evitar una crisis acuática en el corto plazo; y hasta tocó la cuestión de los drenajes que ya están colapsando en algunas ciudades como Navojoa, Huatabampo y puntos circunvecinos, y que es lo que ya está provocando que algunas escuelas suspendan clases, lo que habla de que es un funcionario que en todo está.

Y con referencia a su relación con el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, aseguró tener una amistad independientemente de lo institucional, y es por lo que adelantara que al termino del sexenio del “Prejidente”, Manuel López Obrador, al margen de los ofrecimientos que pudiera tener, de ganar la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, él se ve quedándose hasta el final del mandato del gobernante sonorense. ¡Así el dato!

A la par de que anunciara que hoy andará de visita por estos lares su jefa, Luisa María Alcalde Luján, la mandamás de Gobernación, precisamente para darle seguimiento al lío del sindicato minero que agita el acusado de lo “píor”, de Napoleón Gómez Urrutia, alías “El Napito”, así podría haber noticias. ¿Será?

Tildan de nefasto al de MC…Dan cuenta que al que le afloró su verdadero yo, con lo que demostró el no tener ni una pizca de político, es al cabecilla estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Manuel Scott Sánchez, por la actitud cerrada, arrogante, prepotente, e intransigente que ayer asumiera, en una entrevista que le hiciera en el escuchado noticiero radial Reporte 100, el colega y amigo, Juan Carlos Zúñiga.

No por nada es que a Scott Sánchez “le lloviera”, porque de nefasto no lo bajaron en los comentarios que después hicieron los radioescuchas, y no es para menos, por lo visceral y obtuso que se le esuchara, a la hora de pretender imponer su verdad, al sólo querer ver la paja en el ojo ajeno, cuando fue cuestionado sobre los nuevos cuadros que han estado sumando como candidatos, y bajando a otros que ya estaban perfilados.

Eso porque el aprendiz de polaco llegó al grado de no contestar las preguntas que le hacían y se mantenía hablando como tarabilla de lo que le convenía, y es por lo que lo tacharon de merólico, por como cantinfleara para salirse por la tangente, y no responder a la interrogante de que si esos nuevos candidotes que se están sacando de la manga, son los que representan la nueva política de la que tanto se jactan. ¡Pácatelas!

A ese punto es que diera pena ajena el mecha corta de Jesús Manuel, a la hora de defender que la novedad de la que tanto hablan es un combinación de nuevos perfiles, y políticos ya muy “quemados” que están rescatando de otros partidos, a pesar de que son señalados de dejar “cuenta$ mocha$” a su paso por los cargos que han ocupado, por lo que así intentó tapar el sol con un dedo, pero sin lograrlo. ¡De ese tamaño!

Y una prueba de ello es el comentario negativo que imperara sobre su soberbio actuar, al grado de que Juan Carlos le dijera: ¡Dejame preguntarte!, bajo la visión general de que si así se comporta ahorita que es un simple dirigente de un partidito de tercera, no se lo quieren imaginar en un puesto de gobierno, o con fuero, porque consideran que iba a querer pasar por encima de todo aquel que no estuviera de acuerdo con él.

Sin embargo, Scott podrá decir misa, pero para que la cuña apriete ya el primer gobernador en la historia de MC, como es el de Jalisco, Erique Alfaro, les acaba de mandar a decir que no está de acuerdo con esa “nueva política”, poque a su juicio la vanalizan y envilecen, porque él sí se considera un político profesional y serio, por lo que así estuvo el tapabocas para los que se traen ese nuevo cuento con el que quieren engatisar. ¡Ups!

Otro asesinato de un chofer…Vaya que los que se sigue confirmando que son un verdadero riesgo, tanto para los pasajeros, como los choferes, son los por algo mal afamados taxis que operan por aplicación virtual, como los de Uber, Didi, Indrive, y demás que hay, y otra evidencia de ello es que la noche del miércoles en Hermosillo mataran a un conductor más de esas modalidades de traslado. ¡Vóitelas!

Al trascender que esta vez el malogrado trabajador del volante, de unos 30 años de edad, y que no había sido identificado, lo encontraron degollado en un aparente intento de asalto, en una agresión que se suscitó a las 22:30 horas, cerca del cruce del bulevar Cimarrón y la calle Cerrada Empalme, en el fraccionamiento Gala, al Sur de la Capital, por lo que así estuvo ese nuevo homicidio contra esos operadores que laboran por su cuenta.

Derivado de que no es la primera ocasión en que atentan fatalmente contra ellos, aun y cuando hay otros que han vivido para contarlo, en tanto que hay a quienes los han “desaparecido”, y después han sido encontrados sin vida, pero a pesar de esa inseguridad que hay en ese servicio de transporte por plataforma, lo que es en el Congreso del Estado aun está archivada una propuesta que hay para regular esa actividad. ¿Cómo ven?

Toda vez que hasta la fecha nomás “no ha caminado” una intentona de reforma a la Ley del Transporte para garantizar una seguridad en ese modelo transporteril, que es la novedad por basarse en las nuevas tecnologías por la red, y es por lo que continúa siendo de los más inseguros, porque ante la carencia de filtros óptimos en esas compañías, eso se presta para que cualquiera delincuente camuflajeado de chofer se meta a manejar.

Lo que explica porque se siguen registrando esos asesinatos, cuya último había sido en Obregón, sumado a que las mujeres pasajeras han sido las más vulnerables, por la forma en que reiteradamente han sufrido actos de acoso y amenazas, por lo que a ver si con ese enésimo hecho sangriento, el del Instituto de Movilidad y Transporte Estatal (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, reactiva esa inciativa reformista que está “dormida”. ¡Ajá!

Que peca de ignorante Nery…Ni duda cabe que el que ha continuado operando con una política de cerrazón, con la que ha dejado mucho que desear, es el tachado de burocrático consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), Nery Ruiz Arvizu, por no creerse que llegue a tal extremo su ignorancia, como para desconocer datos que son elementales. ¡De ese vuelo!

Como lo denotara al preguntársele que sí cuánto les van a pagar a los tendrán la labor de capacitadores, en vísperas la jornada electoral, ya que salió con que no sabía, lo que resulta inadmisible, si se analiza que son los que están convocando a los interesados para reclutarlos, ante lo que se deduce que ni siquiera conoce los más mínimos detalles que competen a la institución electorera que desrepresenta. ¡Increíble, pero cierto!

A no ser y que por ser tan poco lo que devengarán en los 40 días en que los contratarán de manera temporal, es por lo que prefieren no hacerlo público para no desanimarlos, que es lo más probable, porque si fuera un sueldazo el que les tuvieran contemplado, muy seguramente que sería lo primero que estarían cacaraqueando, en aras de tener aspirantes de más, por ser una labor a la que pocos les quieren entrar. ¿Qué no?

Así está la ignorancia que denotara Ruiz Arvizu, que no se sabe si es fingida o real, pero que cualquiera que sea el caso, lo dejó muy mal parado, por suponerse que es quien debería de saber todo lo referente a la operatividad de ese Instituto Estatal Electoral, pero lo cierto es que eso y más ya puede esperarse de él, porque igual “le pasó de noche” que renunciaría el hoy ex consejero de ese changarro, Daniel Rodarte Ramírez.

Al públicamente confesar que tuvo conocimiento de que Rodarte Ramírez dejó tirada esa chamba una hora antes de que le tomaran protesta en la Cámara de Diputados como nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora por los próximos 9 años, al ser cuando se enteró de que había presentado la renuncia al IEEyPC, lo que deja entrever que así está de pintado en la función que lleva a cabo. ¡Palos!

