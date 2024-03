Domina Codeson en hockey sobre pasto en la eliminatoria estatal

Se llevaron cuatro de los seis campeonatos en juego este fin de semana

Redacción Entorno Informativo

Después de tres intensas jornadas de acciones en los Estatales Codeson de hockey sobre pasto (modalidades 5 y 11), la eliminatoria –que se jugó en las dos ramas- concluyó este domingo dentro de las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21.

Los equipos de la Codeson fueron los mejores en el certamen, al llevarse cuatro de los seis campeonatos estatales en juego, mientras que los otros dos fueron para Carbó y Rosario Tesopaco.

En la categoría Sub 21, la Codeson dominó el torneo, pues se llevó los dos cetros, tanto el varonil como el femenil, tomando en cuenta que los mejores jugadores ofensivos resultaron José Alejandro Robles y Namibia Gómez.

En la Sub 18, Codeson ganó la femenil, en donde también destacó Namibia Gómez como la mejor goleadora, en tanto que el título varonil lo obtuvo Rosario Tesopaco de la mano del delantero Jared López.

Mientras que en la Sub 15, Codeson (ganó la varonil al llevarse la final 11-1) y Carbó (obtuvo el juego por el campeonato femenil por pizarra de 5-0) se dividieron los primeros lugares, siendo los más valiosos en la cancha Emanuel Menchaca y Aridni Padilla.

En el marco de los Estatales Codeson de hockey, hubo dos innovadores torneos de desafíos, uno de “shootouts” y otro de “strokes”, un sistema que se efectuó por primera vez en México y el cual resultó un éxito entre los jugadores de las dos ramas, quienes tuvieron la oportunidad de medirse en este tipo de situaciones para ganar experiencia y aplicarla al momento de participar en competencias oficiales.

Tras concluir la fase estatal, Sonora tratará de conseguir el mayor número de pasajes a los Nacionales Conade 2024, en una próxima eliminatoria que determinará la Federación Internacional de Hockey (sede y fecha pendientes). En ese torneo estarán disponibles ocho boletos varoniles y seis femeninos, en cada una de las tres categorías.

